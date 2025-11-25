Синюк уволился не из САП, а вообще из органов прокуратуры, по собственному желанию, - Клименко

Заместитель руководителя САП Андрей Синюк уволился из органов прокуратуры по собственному желанию.

Об этом во время заседания Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики заявил глава САП Александр Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что было начато служебное расследование.

"Фактически мы не видим связи этих людей, которые были сняты на видео во время встреч с Синюком, с деятельностью этой преступной организации (Миндичгейт. - Ред.). Возможно, они связаны с другими уголовными производствами, поэтому мы это проверяем", - сказал Клименко.

Утечки информации

"Что касается источников информации именно в операции "Мидас", то там есть два уголовных производства, которые касаются как возможной утечки как из САП, так и из НАБУ. Они сейчас находятся в активной стадии расследования. Поэтому мы проверяем", - пояснил глава САП.

Увольнение Синюка

"Синюк уволился по собственному желанию. Объяснил свои мотивы тем, что он не хочет, чтобы были какие-то попытки или манипуляции, что он может влиять на ход служебного расследования или расследования уголовных производств. Он уволен не из САП, а вообще из органов прокуратуры. По собственному желанию", - подытожил Клименко.

Что предшествовало?

Ранее СМИ обнародовали расследование, в котором рассказали о возможном участии заместителя руководителя САП Андрея Синюка в разглашении материалов или обстоятельств расследований, связанных с Тимуром Миндичем.

21 ноября стало известно, что Синюк уволился из САП по собственному желанию.

Миндичгейт

