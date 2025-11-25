РУС
Новости Миндичгейт
Синюк уволился не из САП, а вообще из органов прокуратуры, по собственному желанию, - Клименко

Клименко прокомментировал увольнение прокурора Синюка из САП

Заместитель руководителя САП Андрей Синюк уволился из органов прокуратуры по собственному желанию.

Об этом во время заседания Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики заявил глава САП Александр Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что было начато служебное расследование.

"Фактически мы не видим связи этих людей, которые были сняты на видео во время встреч с Синюком, с деятельностью этой преступной организации (Миндичгейт. - Ред.). Возможно, они связаны с другими уголовными производствами, поэтому мы это проверяем", - сказал Клименко.

Утечки информации

"Что касается источников информации именно в операции "Мидас", то там есть два уголовных производства, которые касаются как возможной утечки как из САП, так и из НАБУ. Они сейчас находятся в активной стадии расследования. Поэтому мы проверяем", - пояснил глава САП.

Увольнение Синюка

"Синюк уволился по собственному желанию. Объяснил свои мотивы тем, что он не хочет, чтобы были какие-то попытки или манипуляции, что он может влиять на ход служебного расследования или расследования уголовных производств. Он уволен не из САП, а вообще из органов прокуратуры. По собственному желанию", - подытожил Клименко.

Что предшествовало?

Ранее СМИ обнародовали расследование, в котором рассказали о возможном участии заместителя руководителя САП Андрея Синюка в разглашении материалов или обстоятельств расследований, связанных с Тимуром Миндичем.

21 ноября стало известно, что Синюк уволился из САП по собственному желанию.

Миндичгейт

+1
оічкуємо коли синюк перетне кордон ? )
25.11.2025 14:04
+1
Фамилия не очень подходит для отбытия в в Израиль, но кто знает).
25.11.2025 14:09
+1
"Тихо в ліс шов"...
25.11.2025 14:19
оічкуємо коли синюк перетне кордон ? )
25.11.2025 14:04
Навіщо? Кравченко пояснив, що в них немає доказів, що саме Синюта зливав інфу. Навіть більше, єдине фото яке начебто доводило злив Синютою, Кравченком спростоване.
Просто хтось інший десь за кордоном купив собі цю посаду?
25.11.2025 14:28
по Вашому Кравченко має злити інфу в ЗМІ ? )
25.11.2025 14:29
Вєсєла нє чітатєль, вєсєла пісатєль😁 какая разніца Синюк, чи Синюта😁
25.11.2025 14:37
Якщо немає різниці для Кравченко зливав Синюк інфу чи ні, та аби звільнився. То яка різниця для мене як правильно прізвище?)
25.11.2025 14:53
Звільнився - і ніяких пред"яв?
25.11.2025 14:07
Фамилия не очень подходит для отбытия в в Израиль, но кто знает).
25.11.2025 14:09
"Тихо в ліс шов"...
25.11.2025 14:19
Не на хваміль дивись, Бойко тому приклад
25.11.2025 14:21
то що, ТЦК його чекає, він же мобілізаційного віку
25.11.2025 14:27
Воно до касти недоторканих належить. Так звана "Иліта"
25.11.2025 15:05
На кордоні вже всі попереджені, що його треба випустити, та й ще не перевіряти на вивіз валіз бабла? Чи фінмоніторінг не помітив його трансакцій?)))
25.11.2025 14:53
https://ua.interfax.com.ua/news/general/1123404.html Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос вимагає "висновків" по діяльності правоохоронної системи України і зокрема, по Генеральному прокурору
"Якщо ви мене запитаєте, чому це все сталося у справі "Мідас" щодо корупції в енергетичній сфері. То це через непрозоре регулювання, через відсутність сформованої наглядової ради, але більше за все - через непрацюючу правоохоронну систему. В той мірі, в які вона б мала спрацювати", - https://www.youtube.com/watch?v=H_58CC7BgjA сказав він в ході засідання комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики у вівторок.
Кривонос висловив переконання, що з урахування рекомендацій Європейського Союзу "щодо генерального прокурора мають бути відповідні висновки зроблені, запроваджені на рівні законодавства і оголошені конкурси, щоб посилити незалежність правоохоронних органів".
При цьому він наголосив: "Це рамка ЄС, це не політична заява від мене. Я це говорю, базуючись на тих рекомендаціях, які ЄС озвучив для України".
Звертаючись до членів парламентському комітету, директор НАБУ закликав: "Я вас прошу як народних депутатів посилити увагу: без інституційної незалежності правоохоронної системи - це питання часу, коли виросте такий самий бек-офіс".
За словами Кривоноса, такі обставини складаються тому, "що можна використовувати правоохоронців для власних цілей, надавати незаконні вказівки людям, які не мають на те жодних повноважень - робити щось, збирати, порушувати кримінальні справи, фабрикувати. Все це відбувається в позапроцесуальний спосіб з політичними мотивами".
25.11.2025 15:21
 
 