Синюк уволился не из САП, а вообще из органов прокуратуры, по собственному желанию, - Клименко
Заместитель руководителя САП Андрей Синюк уволился из органов прокуратуры по собственному желанию.
Об этом во время заседания Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики заявил глава САП Александр Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что было начато служебное расследование.
"Фактически мы не видим связи этих людей, которые были сняты на видео во время встреч с Синюком, с деятельностью этой преступной организации (Миндичгейт. - Ред.). Возможно, они связаны с другими уголовными производствами, поэтому мы это проверяем", - сказал Клименко.
Утечки информации
"Что касается источников информации именно в операции "Мидас", то там есть два уголовных производства, которые касаются как возможной утечки как из САП, так и из НАБУ. Они сейчас находятся в активной стадии расследования. Поэтому мы проверяем", - пояснил глава САП.
Увольнение Синюка
"Синюк уволился по собственному желанию. Объяснил свои мотивы тем, что он не хочет, чтобы были какие-то попытки или манипуляции, что он может влиять на ход служебного расследования или расследования уголовных производств. Он уволен не из САП, а вообще из органов прокуратуры. По собственному желанию", - подытожил Клименко.
Что предшествовало?
Ранее СМИ обнародовали расследование, в котором рассказали о возможном участии заместителя руководителя САП Андрея Синюка в разглашении материалов или обстоятельств расследований, связанных с Тимуром Миндичем.
21 ноября стало известно, что Синюк уволился из САП по собственному желанию.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Просто хтось інший десь за кордоном купив собі цю посаду?
"Якщо ви мене запитаєте, чому це все сталося у справі "Мідас" щодо корупції в енергетичній сфері. То це через непрозоре регулювання, через відсутність сформованої наглядової ради, але більше за все - через непрацюючу правоохоронну систему. В той мірі, в які вона б мала спрацювати", - https://www.youtube.com/watch?v=H_58CC7BgjA сказав він в ході засідання комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики у вівторок.
Кривонос висловив переконання, що з урахування рекомендацій Європейського Союзу "щодо генерального прокурора мають бути відповідні висновки зроблені, запроваджені на рівні законодавства і оголошені конкурси, щоб посилити незалежність правоохоронних органів".
При цьому він наголосив: "Це рамка ЄС, це не політична заява від мене. Я це говорю, базуючись на тих рекомендаціях, які ЄС озвучив для України".
Звертаючись до членів парламентському комітету, директор НАБУ закликав: "Я вас прошу як народних депутатів посилити увагу: без інституційної незалежності правоохоронної системи - це питання часу, коли виросте такий самий бек-офіс".
За словами Кривоноса, такі обставини складаються тому, "що можна використовувати правоохоронців для власних цілей, надавати незаконні вказівки людям, які не мають на те жодних повноважень - робити щось, збирати, порушувати кримінальні справи, фабрикувати. Все це відбувається в позапроцесуальний спосіб з політичними мотивами".