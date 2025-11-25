Убежден, что в деле "Мидас" будут еще подозреваемые, - Кривонос
Директор НАБУ Семен Кривонос убежден, что в деле о коррупции в энергетике будут еще подозреваемые.
Об этом он заявил во время заседания комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас переходим в так называемую гласную стадию - уведомление членов преступной организации о подозрении, осуществляется досудебное расследование, направленное на финансовое расследование указанного преступления, то есть отслеживание всех транзакций, получение необходимых документов, подтверждающих, из какой сферы поступали средства, их дальнейшую легализацию и превращение их в ценные активы, активы за рубежом", - пояснил глава НАБУ.
По словам Кривоноса, следствию удалось изъять большое количество цифровых носителей, флеш-накопителей, компьютерной техники, мобильных телефонов.
"После сопоставления аудиозаписей, например, с финансовым следом или с изъятой документацией, для нас многое становится более понятным. Я глубоко убежден, что у нас будут еще подозреваемые по данному делу", - добавил он.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
