Убежден, что в деле "Мидас" будут еще подозреваемые, - Кривонос

В деле Миндичгейта будут новые подозрения

Директор НАБУ Семен Кривонос убежден, что в деле о коррупции в энергетике будут еще подозреваемые.

Об этом он заявил во время заседания комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас переходим в так называемую гласную стадию - уведомление членов преступной организации о подозрении, осуществляется досудебное расследование, направленное на финансовое расследование указанного преступления, то есть отслеживание всех транзакций, получение необходимых документов, подтверждающих, из какой сферы поступали средства, их дальнейшую легализацию и превращение их в ценные активы, активы за рубежом", - пояснил глава НАБУ.

По словам Кривоноса, следствию удалось изъять большое количество цифровых носителей, флеш-накопителей, компьютерной техники, мобильных телефонов.

"После сопоставления аудиозаписей, например, с финансовым следом или с изъятой документацией, для нас многое становится более понятным. Я глубоко убежден, что у нас будут еще подозреваемые по данному делу", - добавил он.

Миндичгейт

Посадим усіх? Усіх но потом років через 300 😅
25.11.2025 13:39 Ответить
висловіть краще переконаність що неприродній тандем Зєрмак дістане по рогах
25.11.2025 13:39 Ответить
НАБУ установило, что деньги на построение развитого нацизма в нашей стране тоже украли. И тоже банда Миндича.🤢
25.11.2025 13:41 Ответить
Там мають бути організатори цих злочинних формувань і чомусь думаю, що без Гундоса і єлдака не обійшлося. Будуть виконавці незаконних наказів, які прикривали організовану злочинну органзізаці, супроводжували їх членів за кордон, зливали необхідну для них інформацію та руйнували докази НАБУ. І тут мають бути перевертні від СБУ, прикордонників, прокурорів та ДБР.
25.11.2025 13:45 Ответить
 
 