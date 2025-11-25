Убежден, что в деле "Мидас" будут еще подозреваемые, - Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос убежден, что в деле о коррупции в энергетике будут еще подозреваемые.

Об этом он заявил во время заседания комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас переходим в так называемую гласную стадию - уведомление членов преступной организации о подозрении, осуществляется досудебное расследование, направленное на финансовое расследование указанного преступления, то есть отслеживание всех транзакций, получение необходимых документов, подтверждающих, из какой сферы поступали средства, их дальнейшую легализацию и превращение их в ценные активы, активы за рубежом", - пояснил глава НАБУ.

По словам Кривоноса, следствию удалось изъять большое количество цифровых носителей, флеш-накопителей, компьютерной техники, мобильных телефонов.

"После сопоставления аудиозаписей, например, с финансовым следом или с изъятой документацией, для нас многое становится более понятным. Я глубоко убежден, что у нас будут еще подозреваемые по данному делу", - добавил он.

