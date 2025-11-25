Переконаний, що у справі "Мідас" матимемо ще підозрюваних, - Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос переконаний, що у справі щодо корупції в енергетиці будуть ще підозрювані.

Про це він заявив під час засідання комітету ВР з питань антикорупційної політики, передає Цензор.НЕТ.

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"Наразі переходим в так звану гласну стадію - повідомлення членам злочинної організації про підозру, здійснюється досудове розслідування, спрямоване на фінансове розслідування вказаного злочину, тобто, відстеження всіх транзакцій, отримання необхідних документів, які підтверджують, з якої сфери надходили кошти, їхню подальшу легалізацію і перетворення їх у коштовні активи, активи за кордоном", - пояснив очільник НАБУ.

За словами Кривоноса, слідства вдалося вилучити велику кількість цифрових носіїв, флеш-накопичувачів, комп'ютерної техніки, мобільних телефонів.

"Після співставлення аудіозаписів з, наприклад, фінансовим слідом чи з вилученою документацією для нас багато речей стає більш зрозумілими. Я глибоко переконаний, що ми матимемо ще підозрюваних в даній справі", - додав він.

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