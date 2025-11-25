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Новини Міндічгейт
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Переконаний, що у справі "Мідас" матимемо ще підозрюваних, - Кривонос

У справі Міндічгейту будуть нові підозри

Директор НАБУ Семен Кривонос переконаний, що у справі щодо корупції в енергетиці будуть ще підозрювані.

Про це він заявив під час засідання комітету ВР з питань антикорупційної політики, передає Цензор.НЕТ.

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"Наразі переходим в так звану гласну стадію - повідомлення членам злочинної організації про підозру, здійснюється досудове розслідування, спрямоване на фінансове розслідування вказаного злочину, тобто, відстеження всіх транзакцій, отримання необхідних документів, які підтверджують, з якої сфери надходили кошти, їхню подальшу легалізацію і перетворення їх у коштовні активи, активи за кордоном", - пояснив очільник НАБУ.

За словами Кривоноса, слідства вдалося вилучити велику кількість цифрових носіїв, флеш-накопичувачів, комп'ютерної техніки, мобільних телефонів.

"Після співставлення аудіозаписів з, наприклад, фінансовим слідом чи з вилученою документацією для нас багато речей стає більш зрозумілими. Я глибоко переконаний, що ми матимемо ще підозрюваних в даній справі", - додав він.

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Міндічгейт

Також читайте: НАБУ призупинило публікацію записів щодо "Міндічгейту" не через геополітику, - Кривонос

Автор: 

НАБУ (5743) Кривонос Семен (123) підозра (1018)
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Посадим усіх? Усіх но потом років через 300 😅
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25.11.2025 13:39 Відповісти
висловіть краще переконаність що неприродній тандем Зєрмак дістане по рогах
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25.11.2025 13:39 Відповісти
НАБУ установило, что деньги на построение развитого нацизма в нашей стране тоже украли. И тоже банда Миндича.🤢
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25.11.2025 13:41 Відповісти
Там мають бути організатори цих злочинних формувань і чомусь думаю, що без Гундоса і єлдака не обійшлося. Будуть виконавці незаконних наказів, які прикривали організовану злочинну органзізаці, супроводжували їх членів за кордон, зливали необхідну для них інформацію та руйнували докази НАБУ. І тут мають бути перевертні від СБУ, прикордонників, прокурорів та ДБР.
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25.11.2025 13:45 Відповісти
Та викладайте вже верховного міндічеподібного!
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25.11.2025 15:41 Відповісти
 
 