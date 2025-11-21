РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11282 посетителя онлайн
Новости Миндичгейт
2 045 20

Заместитель прокурора САП Синюк уволился по собственному желанию, - заявление

Заместитель председателя САП Синюк уволился по собственному желанию

Заместитель прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Синюк уволился.

Об этом говорится в заявлении САП, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"С 14 ноября 2025 года Андрей Синюк уволен из САП по собственному желанию. Отметим, что в соответствии с законодательством Украины руководитель САП не имеет полномочий единолично увольнять своих заместителей. Это полномочие принадлежит исключительно Генеральному прокурору Украины", - говорится в сообщении.

В САП отметили, что в НАБУ продолжается досудебное расследование по факту вероятной утечки информации с ограниченным доступом.

"Также продолжается служебное расследование, начатое руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - добавили там.

Читайте также: Миндичгейт: ГБР в ближайшее время сообщит ВСК о первых результатах проверки, - Сапьян

Что предшествовало?

Ранее СМИ обнародовали расследование, в котором рассказали о возможном участии заместителя руководителя САП Андрея Синюка в разглашении материалов или обстоятельств расследований, связанных с Тимуром Миндичем.

Миндичгейт

Читайте: Ничего об уголовном производстве в отношении Миндича я не знал, - заместитель руководителя САП Синюк

Заместитель председателя САП Синюк уволился по собственному желанию

Автор: 

увольнение (2726) САП (2358) Синюк Андрей (7)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
міндіч грошей відлистам
можно тепер не працювати
..і онуки можуть не працювати..
показать весь комментарий
21.11.2025 14:41 Ответить
+4
Зауважимо, що відповідно до законодавства України керівник САП не має повноважень одноосібно звільняти своїх заступників. Це повноваження належить винятково Генеральному прокурору України", - йдеться в повідомленні. ("зеленого генпрокурора,можна спокійно брати за місце на котрому він сидить в кріслі "генпрокурора" за співучасть в змові з злочинним угрупованням )))
показать весь комментарий
21.11.2025 14:42 Ответить
+3
миндич сплатив за послугу сволоті...
показать весь комментарий
21.11.2025 14:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленський з єрмаком, про це «не знали»!!! Бо це ж не міндіч…
Головне, що всю цю мишину возню в Урядовому кварталі зелупнів, відслідковують Західні Партнери!!
показать весь комментарий
21.11.2025 14:38 Ответить
міндіч грошей відлистам
можно тепер не працювати
..і онуки можуть не працювати..
показать весь комментарий
21.11.2025 14:41 Ответить
Зауважимо, що відповідно до законодавства України керівник САП не має повноважень одноосібно звільняти своїх заступників. Це повноваження належить винятково Генеральному прокурору України", - йдеться в повідомленні. ("зеленого генпрокурора,можна спокійно брати за місце на котрому він сидить в кріслі "генпрокурора" за співучасть в змові з злочинним угрупованням )))
показать весь комментарий
21.11.2025 14:42 Ответить
миндич сплатив за послугу сволоті...
показать весь комментарий
21.11.2025 14:47 Ответить
Щас здрисне
показать весь комментарий
21.11.2025 14:49 Ответить
цього чорта зелень призначить генпрокуром
показать весь комментарий
21.11.2025 14:50 Ответить
Це він і здав підар. Скільки ще в нас тих потвор у владі. Ау сбу що затихли
показать весь комментарий
21.11.2025 14:53 Ответить
Значить зливний басок таки він. Питання лише, чи один такий? 🤔
показать весь комментарий
21.11.2025 14:53 Ответить
Стане, шостим патужним менеджером у зеленського...
показать весь комментарий
21.11.2025 14:54 Ответить
То він вже без броні? Хапайте його, котики!
показать весь комментарий
21.11.2025 14:55 Ответить
Синюк - довірена особа Ерзе, без погодження призначення якого Генпрокурор Костін відмовлявся затверджувати Олександра Клименка керівником САП.
показать весь комментарий
21.11.2025 14:55 Ответить
Звільнився і все? - будьте мені здорові
показать весь комментарий
21.11.2025 14:58 Ответить
Сьогодні слухав одного чоловіка і я зним згідний що в сбу засіли іуди які якщо скажуть наприклад з опи той промовчать. Шановні ви зобов'язані захищати цю країну від таких покидьків як татаров, єрмак, зеленський
показать весь комментарий
21.11.2025 15:00 Ответить
Прокурор в Україні призначений "зермаком", а це означає що до правосуддя він має таккий же стосунок як гонорар до гонореї.
показать весь комментарий
21.11.2025 15:02 Ответить
Гонорея як гонорар (цікаве порівняння))
показать весь комментарий
21.11.2025 15:07 Ответить
Тепер Синюк піде на фронт і покаже своїм недругам,що він справжній патріот!!! ... да, навіть не смішно....бо навіть уявити собі таке - неможливо.
показать весь комментарий
21.11.2025 15:03 Ответить
https://suspilne.media/1168236-hto-z-pravoohoronciv-i-ak-spivpracuvav-z-ugrupovannam-mindica-versia-slidstva/ Прокурор САП С.Савицький в суді ... про співпрацю прокурора-інформатора з організацією Міндіча доповів детальніше. Понад пʼять годин він читав уривки записів розмов Миронюка й Басова та озвучував інші докази слідства. Зрештою, він запевнив, що прокурор-інформатор фактично долучився до злочинної організації й завчасно інформував спільників про кроки детективів НАБУ та прокурорів САП. На підтвердження цього Савицький зазначив, що хтось із правоохоронців із 27 жовтня по 4 листопада, за даними інформаційно-комунікаційної системи досудового слідства, переглядав матеріали розслідування щодо організації Міндіча та міг передавати їх стороннім особам.
... прокурор-інформатор згодом попередив Тимура Міндіча, що його колеги готуються вручити підозру й провести обшуки. Із переписки водія Олександра Цукермана детективи дізнались, що ... в Цукермана раптово змінились плани й він має терміново їхати за кордон.
На суді наразі не прозвучало, кого саме із заступників керівника САП спільники Міндіча залучили до злочинної організації. Однак у клопотанні про арешт Басова та Миронюка прокурори навели перелік людей, від спілкування з якими мають утриматись підозрювані, в разі звільнення під заставу. У ньому є людина на прізвище Синюк. Таке ж прізвище в першого заступника керівника САП Андрія Синюка.
показать весь комментарий
21.11.2025 15:04 Ответить
зелений щур-гидота
показать весь комментарий
21.11.2025 15:05 Ответить
Гнида намародерило на крові в с беться за кордон
показать весь комментарий
21.11.2025 15:25 Ответить
С такой должности и сам? Не может быть!!!
показать весь комментарий
21.11.2025 15:34 Ответить
 
 