Заместитель прокурора САП Синюк уволился по собственному желанию, - заявление
Заместитель прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Синюк уволился.
Об этом говорится в заявлении САП, передает Цензор.НЕТ.
"С 14 ноября 2025 года Андрей Синюк уволен из САП по собственному желанию. Отметим, что в соответствии с законодательством Украины руководитель САП не имеет полномочий единолично увольнять своих заместителей. Это полномочие принадлежит исключительно Генеральному прокурору Украины", - говорится в сообщении.
В САП отметили, что в НАБУ продолжается досудебное расследование по факту вероятной утечки информации с ограниченным доступом.
"Также продолжается служебное расследование, начатое руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - добавили там.
Что предшествовало?
Ранее СМИ обнародовали расследование, в котором рассказали о возможном участии заместителя руководителя САП Андрея Синюка в разглашении материалов или обстоятельств расследований, связанных с Тимуром Миндичем.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Головне, що всю цю мишину возню в Урядовому кварталі зелупнів, відслідковують Західні Партнери!!
можно тепер не працювати
..і онуки можуть не працювати..
... прокурор-інформатор згодом попередив Тимура Міндіча, що його колеги готуються вручити підозру й провести обшуки. Із переписки водія Олександра Цукермана детективи дізнались, що ... в Цукермана раптово змінились плани й він має терміново їхати за кордон.
На суді наразі не прозвучало, кого саме із заступників керівника САП спільники Міндіча залучили до злочинної організації. Однак у клопотанні про арешт Басова та Миронюка прокурори навели перелік людей, від спілкування з якими мають утриматись підозрювані, в разі звільнення під заставу. У ньому є людина на прізвище Синюк. Таке ж прізвище в першого заступника керівника САП Андрія Синюка.