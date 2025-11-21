Заместитель прокурора САП Синюк уволился по собственному желанию, - заявление

Заместитель прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Синюк уволился.

Об этом говорится в заявлении САП, передает Цензор.НЕТ.

"С 14 ноября 2025 года Андрей Синюк уволен из САП по собственному желанию. Отметим, что в соответствии с законодательством Украины руководитель САП не имеет полномочий единолично увольнять своих заместителей. Это полномочие принадлежит исключительно Генеральному прокурору Украины", - говорится в сообщении.

В САП отметили, что в НАБУ продолжается досудебное расследование по факту вероятной утечки информации с ограниченным доступом.

"Также продолжается служебное расследование, начатое руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - добавили там.

Что предшествовало?

Ранее СМИ обнародовали расследование, в котором рассказали о возможном участии заместителя руководителя САП Андрея Синюка в разглашении материалов или обстоятельств расследований, связанных с Тимуром Миндичем.

Миндичгейт

Читайте: Ничего об уголовном производстве в отношении Миндича я не знал, - заместитель руководителя САП Синюк