Заступник прокурора САП Синюк звільнився за власним бажанням, - заява
Заступник прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Синюк звільнився.
Про це йдеться в заяві САП, передає Цензор.НЕТ.
"З 14 листопада 2025 року Андрій Синюк звільнений з САП за власним бажанням. Зауважимо, що відповідно до законодавства України керівник САП не має повноважень одноосібно звільняти своїх заступників. Це повноваження належить винятково Генеральному прокурору України", - йдеться в повідомленні.
У САП зазначили, що у НАБУ триває досудове розслідування за фактом ймовірного витоку інформації з обмеженим доступом.
"Також триває службове розслідування, розпочате керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", - додали там.
Що передувало?
Раніше ЗМІ оприлюднили розслідування, в якому розповіли про можливу участь заступника керівника САП Андрія Синюка у розголошенні матеріалів або обставин розслідувань пов'язаних з Тімуром Міндічем.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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Головне, що всю цю мишину возню в Урядовому кварталі зелупнів, відслідковують Західні Партнери!!
можно тепер не працювати
..і онуки можуть не працювати..
... прокурор-інформатор згодом попередив Тимура Міндіча, що його колеги готуються вручити підозру й провести обшуки. Із переписки водія Олександра Цукермана детективи дізнались, що ... в Цукермана раптово змінились плани й він має терміново їхати за кордон.
На суді наразі не прозвучало, кого саме із заступників керівника САП спільники Міндіча залучили до злочинної організації. Однак у клопотанні про арешт Басова та Миронюка прокурори навели перелік людей, від спілкування з якими мають утриматись підозрювані, в разі звільнення під заставу. У ньому є людина на прізвище Синюк. Таке ж прізвище в першого заступника керівника САП Андрія Синюка.