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Новини Міндічгейт
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Заступник прокурора САП Синюк звільнився за власним бажанням, - заява

Заступник голови САП Синюк звільнився за власним бажанням

Заступник прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Синюк звільнився.

Про це йдеться в заяві САП, передає Цензор.НЕТ.

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"З 14 листопада 2025 року Андрій Синюк звільнений з САП за власним бажанням. Зауважимо, що відповідно до законодавства України керівник САП не має повноважень одноосібно звільняти своїх заступників. Це повноваження належить винятково Генеральному прокурору України", - йдеться в повідомленні.

У САП зазначили, що у НАБУ триває досудове розслідування за фактом ймовірного витоку інформації з обмеженим доступом.

"Також триває службове розслідування, розпочате керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", - додали там.

Також читайте: Міндічгейт: ДБР найближчим часом повідомить ТСК про перші результати перевірки, - Сапьян

Що передувало?

Раніше ЗМІ оприлюднили розслідування, в якому розповіли про можливу участь заступника керівника САП Андрія Синюка у розголошенні матеріалів або обставин розслідувань пов'язаних з Тімуром Міндічем.

Міндічгейт

Читайте: Нічого про кримінальне провадження щодо Міндіча я не знав, - заступник керівника САП Синюк

Заступник голови САП Синюк звільнився за власним бажанням

Автор: 

звільнення (2763) САП (2615) Синюк Андрій (14)
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Топ коментарі
+10
міндіч грошей відлистам
можно тепер не працювати
..і онуки можуть не працювати..
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21.11.2025 14:41 Відповісти
+9
Зауважимо, що відповідно до законодавства України керівник САП не має повноважень одноосібно звільняти своїх заступників. Це повноваження належить винятково Генеральному прокурору України", - йдеться в повідомленні. ("зеленого генпрокурора,можна спокійно брати за місце на котрому він сидить в кріслі "генпрокурора" за співучасть в змові з злочинним угрупованням )))
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21.11.2025 14:42 Відповісти
+8
миндич сплатив за послугу сволоті...
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21.11.2025 14:47 Відповісти
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Зеленський з єрмаком, про це «не знали»!!! Бо це ж не міндіч…
Головне, що всю цю мишину возню в Урядовому кварталі зелупнів, відслідковують Західні Партнери!!
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21.11.2025 14:38 Відповісти
міндіч грошей відлистам
можно тепер не працювати
..і онуки можуть не працювати..
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21.11.2025 14:41 Відповісти
Зауважимо, що відповідно до законодавства України керівник САП не має повноважень одноосібно звільняти своїх заступників. Це повноваження належить винятково Генеральному прокурору України", - йдеться в повідомленні. ("зеленого генпрокурора,можна спокійно брати за місце на котрому він сидить в кріслі "генпрокурора" за співучасть в змові з злочинним угрупованням )))
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21.11.2025 14:42 Відповісти
миндич сплатив за послугу сволоті...
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21.11.2025 14:47 Відповісти
Щас здрисне
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21.11.2025 14:49 Відповісти
цього чорта зелень призначить генпрокуром
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21.11.2025 14:50 Відповісти
Це він і здав підар. Скільки ще в нас тих потвор у владі. Ау сбу що затихли
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21.11.2025 14:53 Відповісти
Значить зливний басок таки він. Питання лише, чи один такий? 🤔
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21.11.2025 14:53 Відповісти
Стане, шостим патужним менеджером у зеленського...
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21.11.2025 14:54 Відповісти
То він вже без броні? Хапайте його, котики!
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21.11.2025 14:55 Відповісти
Синюк - довірена особа Ерзе, без погодження призначення якого Генпрокурор Костін відмовлявся затверджувати Олександра Клименка керівником САП.
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21.11.2025 14:55 Відповісти
Звільнився і все? - будьте мені здорові
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21.11.2025 14:58 Відповісти
Сьогодні слухав одного чоловіка і я зним згідний що в сбу засіли іуди які якщо скажуть наприклад з опи той промовчать. Шановні ви зобов'язані захищати цю країну від таких покидьків як татаров, єрмак, зеленський
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21.11.2025 15:00 Відповісти
Прокурор в Україні призначений "зермаком", а це означає що до правосуддя він має таккий же стосунок як гонорар до гонореї.
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21.11.2025 15:02 Відповісти
Гонорея як гонорар (цікаве порівняння))
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21.11.2025 15:07 Відповісти
Тепер Синюк піде на фронт і покаже своїм недругам,що він справжній патріот!!! ... да, навіть не смішно....бо навіть уявити собі таке - неможливо.
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21.11.2025 15:03 Відповісти
https://suspilne.media/1168236-hto-z-pravoohoronciv-i-ak-spivpracuvav-z-ugrupovannam-mindica-versia-slidstva/ Прокурор САП С.Савицький в суді ... про співпрацю прокурора-інформатора з організацією Міндіча доповів детальніше. Понад пʼять годин він читав уривки записів розмов Миронюка й Басова та озвучував інші докази слідства. Зрештою, він запевнив, що прокурор-інформатор фактично долучився до злочинної організації й завчасно інформував спільників про кроки детективів НАБУ та прокурорів САП. На підтвердження цього Савицький зазначив, що хтось із правоохоронців із 27 жовтня по 4 листопада, за даними інформаційно-комунікаційної системи досудового слідства, переглядав матеріали розслідування щодо організації Міндіча та міг передавати їх стороннім особам.
... прокурор-інформатор згодом попередив Тимура Міндіча, що його колеги готуються вручити підозру й провести обшуки. Із переписки водія Олександра Цукермана детективи дізнались, що ... в Цукермана раптово змінились плани й він має терміново їхати за кордон.
На суді наразі не прозвучало, кого саме із заступників керівника САП спільники Міндіча залучили до злочинної організації. Однак у клопотанні про арешт Басова та Миронюка прокурори навели перелік людей, від спілкування з якими мають утриматись підозрювані, в разі звільнення під заставу. У ньому є людина на прізвище Синюк. Таке ж прізвище в першого заступника керівника САП Андрія Синюка.
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21.11.2025 15:04 Відповісти
зелений щур-гидота
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21.11.2025 15:05 Відповісти
Гнида намародерило на крові в с беться за кордон
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21.11.2025 15:25 Відповісти
С такой должности и сам? Не может быть!!!
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21.11.2025 15:34 Відповісти
Так його треба судити, а не звільнювати.
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21.11.2025 15:48 Відповісти
Що на одному з бандитів-прокурорів шапка загорілась - ніколи не повірю чи це скоріш за все таке "покарання" звільнення за власним бажанням???
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21.11.2025 15:51 Відповісти
Це ж та гнида що попередила зелену мафію про обшуки? Цікаво скільки мільйонів відлюнявив йому Мандич?
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21.11.2025 15:56 Відповісти
Не дай Бог втече!
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21.11.2025 16:37 Відповісти
Понимаю конечно что во всем Зеленский виноват Только вот не пойму почему? Руководство САП выбрали на конкурсе. Руководитель назначил себе зама ( второе место на этом же конкурсе ). Все менты - воры продажные что в НАБУ и САП что в МВД и СБУ.
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21.11.2025 16:37 Відповісти
Не напрягайся, если бюрократический класс, т.е. наемный государственный менеджмент, узурпирующий власть, т.е. пишет сам себе законы, сам их исполняет и сам себя судит - называется классовой диктатурой бюрократического класса. В этом случае бюрократия подлежит полному увольнению, а при вооруженном сопротивлении своему увольнению - полному истреблению, за особо опасное социальное деяние, так как это ведет к чучхерастии и полпотовщине. 🤣🤣🤣
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21.11.2025 19:38 Відповісти
Це той Синюк, що зливав всю таємну інформацію НАБУ офісу президента і прикривав дупи хупці "Міндичів"???
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21.11.2025 16:38 Відповісти
Хто би ще пристрелив зрадника, щоб не мучався від встида?
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21.11.2025 16:42 Відповісти
Щури єрмаківські тікають.
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21.11.2025 17:02 Відповісти
 
 