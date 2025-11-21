Заступник прокурора САП Синюк звільнився за власним бажанням, - заява

Заступник прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Синюк звільнився.

Про це йдеться в заяві САП, передає Цензор.НЕТ.

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"З 14 листопада 2025 року Андрій Синюк звільнений з САП за власним бажанням. Зауважимо, що відповідно до законодавства України керівник САП не має повноважень одноосібно звільняти своїх заступників. Це повноваження належить винятково Генеральному прокурору України", - йдеться в повідомленні.

У САП зазначили, що у НАБУ триває досудове розслідування за фактом ймовірного витоку інформації з обмеженим доступом.

"Також триває службове розслідування, розпочате керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", - додали там.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ оприлюднили розслідування, в якому розповіли про можливу участь заступника керівника САП Андрія Синюка у розголошенні матеріалів або обставин розслідувань пов'язаних з Тімуром Міндічем.

Міндічгейт

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