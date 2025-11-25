Синюк звільнився не із САП, а загалом з органів прокуратури, за власним бажанням, - Клименко
Заступник керівника САП Андрій Синюк звільнився з органів прокуратури за власним бажанням.
Про це під час засідання Комітету ВР з питань антикорупційної політики заявив очільник САП Олександр Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що було розпочато службове розслідування.
"Фактично ми не бачимо зв'язку цих людей, яких було зафільмовано під час зустрічей із Синюком, до діяльності цієї злочинної організації (Міндічгейт. - Ред.). Можливо вони пов'язані з іншими кримінальними провадженнями, тому ми це перевіряємо", - сказав Клименко.
Витоки інформації
"Стосовно витоків інформації саме в операції "Мідас", то там є два кримінальних провадження, які стосуються як можливого витоку як і з САП, так і з НАБУ. Вони наразі в активні стадії розслідування. Тому ми перевіряємо", - пояснив очільник САП.
Звільнення Синюка
"Синюк звільнився за власним бажанням. Пояснив свої мотиви тим, що він не хоче, щоб були якісь спроби або маніпуляції, що він може впливати на хід службового розслідування або розслідування кримінальних проваджень. Він звільнений не із САП, а загалом з органів прокуратури. За власним бажанням", - підсумував Клименко.
Що передувало?
Раніше ЗМІ оприлюднили розслідування, в якому розповіли про можливу участь заступника керівника САП Андрія Синюка у розголошенні матеріалів або обставин розслідувань пов'язаних з Тімуром Міндічем.
21 листопада стало відомо, що Синюк звільнився із САП за власним бажанням.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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Просто хтось інший десь за кордоном купив собі цю посаду?
"Якщо ви мене запитаєте, чому це все сталося у справі "Мідас" щодо корупції в енергетичній сфері. То це через непрозоре регулювання, через відсутність сформованої наглядової ради, але більше за все - через непрацюючу правоохоронну систему. В той мірі, в які вона б мала спрацювати", - https://www.youtube.com/watch?v=H_58CC7BgjA сказав він в ході засідання комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики у вівторок.
Кривонос висловив переконання, що з урахування рекомендацій Європейського Союзу "щодо генерального прокурора мають бути відповідні висновки зроблені, запроваджені на рівні законодавства і оголошені конкурси, щоб посилити незалежність правоохоронних органів".
При цьому він наголосив: "Це рамка ЄС, це не політична заява від мене. Я це говорю, базуючись на тих рекомендаціях, які ЄС озвучив для України".
Звертаючись до членів парламентському комітету, директор НАБУ закликав: "Я вас прошу як народних депутатів посилити увагу: без інституційної незалежності правоохоронної системи - це питання часу, коли виросте такий самий бек-офіс".
За словами Кривоноса, такі обставини складаються тому, "що можна використовувати правоохоронців для власних цілей, надавати незаконні вказівки людям, які не мають на те жодних повноважень - робити щось, збирати, порушувати кримінальні справи, фабрикувати. Все це відбувається в позапроцесуальний спосіб з політичними мотивами".
Шлюха на етапі становлення!!!