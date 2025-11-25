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Новини Міндічгейт
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Синюк звільнився не із САП, а загалом з органів прокуратури, за власним бажанням, - Клименко

Клименко прокоментував звільнення прокурора Синюка із САП

Заступник керівника САП Андрій Синюк звільнився з органів прокуратури за власним бажанням.

Про це під час засідання Комітету ВР з питань антикорупційної політики заявив очільник САП Олександр Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

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Він нагадав, що було розпочато службове розслідування.

"Фактично ми не бачимо зв'язку цих людей, яких було зафільмовано під час зустрічей із Синюком, до діяльності цієї злочинної організації (Міндічгейт. - Ред.). Можливо вони пов'язані з іншими кримінальними провадженнями, тому ми це перевіряємо", - сказав Клименко.

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Витоки інформації

"Стосовно витоків інформації саме в операції "Мідас", то там є два кримінальних провадження, які стосуються як можливого витоку як і з САП, так і з НАБУ. Вони наразі в активні стадії розслідування. Тому ми перевіряємо", - пояснив очільник САП.

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Звільнення Синюка

"Синюк звільнився за власним бажанням. Пояснив свої мотиви тим, що він не хоче, щоб були якісь спроби або маніпуляції, що він може впливати на хід службового розслідування або розслідування кримінальних проваджень. Він звільнений не із САП, а загалом з органів прокуратури. За власним бажанням", - підсумував Клименко.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ оприлюднили розслідування, в якому розповіли про можливу участь заступника керівника САП Андрія Синюка у розголошенні матеріалів або обставин розслідувань пов'язаних з Тімуром Міндічем.

21 листопада стало відомо, що Синюк звільнився із САП за власним бажанням.

Міндічгейт

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САП (2615) Синюк Андрій (14) Клименко Олександр САП (90)
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Топ коментарі
+5
оічкуємо коли синюк перетне кордон ? )
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25.11.2025 14:04 Відповісти
+4
Звільнився - і ніяких пред"яв?
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25.11.2025 14:07 Відповісти
+3
"Тихо в ліс шов"...
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25.11.2025 14:19 Відповісти
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оічкуємо коли синюк перетне кордон ? )
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25.11.2025 14:04 Відповісти
Навіщо? Кравченко пояснив, що в них немає доказів, що саме Синюта зливав інфу. Навіть більше, єдине фото яке начебто доводило злив Синютою, Кравченком спростоване.
Просто хтось інший десь за кордоном купив собі цю посаду?
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25.11.2025 14:28 Відповісти
по Вашому Кравченко має злити інфу в ЗМІ ? )
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25.11.2025 14:29 Відповісти
Вєсєла нє чітатєль, вєсєла пісатєль😁 какая разніца Синюк, чи Синюта😁
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25.11.2025 14:37 Відповісти
Якщо немає різниці для Кравченко зливав Синюк інфу чи ні, та аби звільнився. То яка різниця для мене як правильно прізвище?)
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25.11.2025 14:53 Відповісти
Та дійсно, какая разніца 🤮
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26.11.2025 00:16 Відповісти
Та він легко може через деякий час знову влаштуватися на супер керівну посаду в прокурватурі. Або головою суду. Он як Щасна.
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26.11.2025 07:54 Відповісти
Звільнився - і ніяких пред"яв?
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25.11.2025 14:07 Відповісти
Фамилия не очень подходит для отбытия в в Израиль, но кто знает).
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25.11.2025 14:09 Відповісти
"Тихо в ліс шов"...
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25.11.2025 14:19 Відповісти
Не на хваміль дивись, Бойко тому приклад
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25.11.2025 14:21 Відповісти
то що, ТЦК його чекає, він же мобілізаційного віку
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25.11.2025 14:27 Відповісти
Воно до касти недоторканих належить. Так звана "Иліта"
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25.11.2025 15:05 Відповісти
На кордоні вже всі попереджені, що його треба випустити, та й ще не перевіряти на вивіз валіз бабла? Чи фінмоніторінг не помітив його трансакцій?)))
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25.11.2025 14:53 Відповісти
https://ua.interfax.com.ua/news/general/1123404.html Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос вимагає "висновків" по діяльності правоохоронної системи України і зокрема, по Генеральному прокурору
"Якщо ви мене запитаєте, чому це все сталося у справі "Мідас" щодо корупції в енергетичній сфері. То це через непрозоре регулювання, через відсутність сформованої наглядової ради, але більше за все - через непрацюючу правоохоронну систему. В той мірі, в які вона б мала спрацювати", - https://www.youtube.com/watch?v=H_58CC7BgjA сказав він в ході засідання комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики у вівторок.
Кривонос висловив переконання, що з урахування рекомендацій Європейського Союзу "щодо генерального прокурора мають бути відповідні висновки зроблені, запроваджені на рівні законодавства і оголошені конкурси, щоб посилити незалежність правоохоронних органів".
При цьому він наголосив: "Це рамка ЄС, це не політична заява від мене. Я це говорю, базуючись на тих рекомендаціях, які ЄС озвучив для України".
Звертаючись до членів парламентському комітету, директор НАБУ закликав: "Я вас прошу як народних депутатів посилити увагу: без інституційної незалежності правоохоронної системи - це питання часу, коли виросте такий самий бек-офіс".
За словами Кривоноса, такі обставини складаються тому, "що можна використовувати правоохоронців для власних цілей, надавати незаконні вказівки людям, які не мають на те жодних повноважень - робити щось, збирати, порушувати кримінальні справи, фабрикувати. Все це відбувається в позапроцесуальний спосіб з політичними мотивами".
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25.11.2025 15:21 Відповісти
Скока многа букафф
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25.11.2025 17:58 Відповісти
Мабуть підрахував що на життя достатньо, все не заробиш розрахувався з кім потрібно і пішов на пенсію, мабуть ще і максимальну.
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25.11.2025 17:00 Відповісти
Решил устроится в прокуратуру Валенсии.
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25.11.2025 17:13 Відповісти
І все то цю наволоч тоді просто "зачистять" багато знає
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25.11.2025 18:25 Відповісти
Очкова ****** - насос при владі...
Шлюха на етапі становлення!!!
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25.11.2025 21:44 Відповісти
Нахапався і буде тихенько жирувати ,як Холодницький без будь-якої відповідальності.
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26.11.2025 11:47 Відповісти
Цей синяк- забезпечена до кінця своїх днів людина. Що,Міндіч такий невдячний? Янелох,розвій туман в цьому епізоді.
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27.11.2025 17:23 Відповісти
 
 