Синюк звільнився не із САП, а загалом з органів прокуратури, за власним бажанням, - Клименко

Заступник керівника САП Андрій Синюк звільнився з органів прокуратури за власним бажанням.

Про це під час засідання Комітету ВР з питань антикорупційної політики заявив очільник САП Олександр Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

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Він нагадав, що було розпочато службове розслідування.

"Фактично ми не бачимо зв'язку цих людей, яких було зафільмовано під час зустрічей із Синюком, до діяльності цієї злочинної організації (Міндічгейт. - Ред.). Можливо вони пов'язані з іншими кримінальними провадженнями, тому ми це перевіряємо", - сказав Клименко.

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Витоки інформації

"Стосовно витоків інформації саме в операції "Мідас", то там є два кримінальних провадження, які стосуються як можливого витоку як і з САП, так і з НАБУ. Вони наразі в активні стадії розслідування. Тому ми перевіряємо", - пояснив очільник САП.

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Звільнення Синюка

"Синюк звільнився за власним бажанням. Пояснив свої мотиви тим, що він не хоче, щоб були якісь спроби або маніпуляції, що він може впливати на хід службового розслідування або розслідування кримінальних проваджень. Він звільнений не із САП, а загалом з органів прокуратури. За власним бажанням", - підсумував Клименко.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ оприлюднили розслідування, в якому розповіли про можливу участь заступника керівника САП Андрія Синюка у розголошенні матеріалів або обставин розслідувань пов'язаних з Тімуром Міндічем.

21 листопада стало відомо, що Синюк звільнився із САП за власним бажанням.

Міндічгейт

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