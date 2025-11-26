Умеров дал показания НАБУ по делу "Миндичгейта", - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро допросило секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова в качестве свидетеля по делу о бэк-офисе, организованном совладельцем "Квартала-95" Тимуром Миндичем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба секретаря СНБО в комментарии "Украинской правде".

Умеров в НАБУ

"Рустем Умеров был вызван в НАБУ в статусе свидетеля для дачи показаний в уголовном производстве, открытом по факту вмешательства в деятельность государственного деятеля. Беседа была конструктивной. Рустем Умеров ответил на все вопросы следствия в рамках процессуального законодательства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что это процессуальное действие имело место 25 ноября. Других подробностей не сообщается.

Миндичгейт

