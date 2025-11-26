Умеров дал показания НАБУ по делу "Миндичгейта", - СМИ
Национальное антикоррупционное бюро допросило секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова в качестве свидетеля по делу о бэк-офисе, организованном совладельцем "Квартала-95" Тимуром Миндичем.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба секретаря СНБО в комментарии "Украинской правде".
Умеров в НАБУ
"Рустем Умеров был вызван в НАБУ в статусе свидетеля для дачи показаний в уголовном производстве, открытом по факту вмешательства в деятельность государственного деятеля. Беседа была конструктивной. Рустем Умеров ответил на все вопросы следствия в рамках процессуального законодательства", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что это процессуальное действие имело место 25 ноября. Других подробностей не сообщается.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
" Державних діячів" не арештовують, - вони пам'ятники.
2020 - ВагнерГейт.
2022 - рашка оголошує СВО і окупацію.
2023 - звільнення Заслуженого та генералів.
2025 - МіндічГейт, капітуляція.
Моя хата з краю, я нічого не знаю.
Не чув, не бачив, не приймав участь.
будуть вивчати підписи
Знайдено 527 файлів, серед яких - 16 нардепів, критиків влади і тих, хто спеціалізувався на боротьбі з корупцією.
Інформація не лише на опозиціонерів , слідчих, журналістів, а на членів родин, дітей, подружжя, батьків.
Не секрет, що всі ці петрови-іванови зайшли навіть на канал Рада разом з Кінокіт Міндіча в 2021 році і оголосили вендету всім, хто публічно критикував владу за корупцію, авторитаризм і монополізацію інфо простору.
Дані в файлах - конфіденційна інформація з закритих реєстрів Міністерства юстиції.
От чому банді так потрібен був свій міністр юстиції.