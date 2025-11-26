РУС
Умеров дал показания НАБУ по делу "Миндичгейта", - СМИ

умєров

Национальное антикоррупционное бюро допросило секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова в качестве свидетеля по делу о бэк-офисе, организованном совладельцем "Квартала-95" Тимуром Миндичем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба секретаря СНБО в комментарии "Украинской правде".

Умеров в НАБУ

"Рустем Умеров был вызван в НАБУ в статусе свидетеля для дачи показаний в уголовном производстве, открытом по факту вмешательства в деятельность государственного деятеля. Беседа была конструктивной. Рустем Умеров ответил на все вопросы следствия в рамках процессуального законодательства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что это процессуальное действие имело место 25 ноября. Других подробностей не сообщается.

Миндичгейт

+11
2019 - Ze пришла до влади.
2020 - ВагнерГейт.
2022 - рашка оголошує СВО і окупацію.
2023 - звільнення Заслуженого та генералів.
2025 - МіндічГейт, капітуляція.
26.11.2025 16:14 Ответить
+9
Рустємчік не заарештований за мародерство? Тоді не зараховано.
26.11.2025 16:13 Ответить
+8
Пропустили курську аферу
26.11.2025 16:18 Ответить
Рустємчік не заарештований за мародерство? Тоді не зараховано.
26.11.2025 16:13 Ответить
Так він жеж прлходить по справі як "державний діяч", в роботу якого втручалися.
" Державних діячів" не арештовують, - вони пам'ятники.
26.11.2025 16:24 Ответить
Свідчення умерова дуже нагадують по свої суті свідчення кучми в свій час. І особисто в мен викликають просто іронічну посмішку...
26.11.2025 17:11 Ответить
2019 - Ze пришла до влади.
2020 - ВагнерГейт.
2022 - рашка оголошує СВО і окупацію.
2023 - звільнення Заслуженого та генералів.
2025 - МіндічГейт, капітуляція.
26.11.2025 16:14 Ответить
Пропустили курську аферу
26.11.2025 16:18 Ответить
Яка капітуляція ти забув за януковича ?народ винесе з ОП.
26.11.2025 16:27 Ответить
І занесе на цвинтар.
26.11.2025 17:09 Ответить
І що він засвідчив, чи може засвітив?
26.11.2025 16:14 Ответить
Свідчення злочинців стандартні в таких справах.
Моя хата з краю, я нічого не знаю.
Не чув, не бачив, не приймав участь.
26.11.2025 16:17 Ответить
слова до сраки
будуть вивчати підписи
26.11.2025 17:04 Ответить
Єта всьо зінка (Порошенко)
26.11.2025 16:19 Ответить
А судьи кто ?
26.11.2025 16:20 Ответить
Радий його бачити без петлі на шиї
26.11.2025 16:20 Ответить
26.11.2025 16:23 Ответить
Один з тих хто тісно пов'язаний на корупції при воєних закупівлях ,а там суми мільярди доларів.
26.11.2025 16:25 Ответить
рауфік крауйнєй стєпені неувіновен
26.11.2025 16:35 Ответить
Рафік нєвєновєн
26.11.2025 16:35 Ответить
Організоване злочинне угруповання Мінідча збирало розстрільні списки про опозиційних депутатів, детективів НАБУ, журналістів.

Знайдено 527 файлів, серед яких - 16 нардепів, критиків влади і тих, хто спеціалізувався на боротьбі з корупцією.

Інформація не лише на опозиціонерів , слідчих, журналістів, а на членів родин, дітей, подружжя, батьків.
26.11.2025 16:41 Ответить
Які потім передавалися пулу інформаційних кілерів Банкової - для дискредитації в соцмережах, знищення репутації, брехні.

Не секрет, що всі ці петрови-іванови зайшли навіть на канал Рада разом з Кінокіт Міндіча в 2021 році і оголосили вендету всім, хто публічно критикував владу за корупцію, авторитаризм і монополізацію інфо простору.
26.11.2025 16:43 Ответить
Інформація про те, що члени ОПГ Міндіча мали ретельно зібрані файли на 527 осіб, прозвучала на відкритому засіданні антикорупційного комітету ВР.

Дані в файлах - конфіденційна інформація з закритих реєстрів Міністерства юстиції.

От чому банді так потрібен був свій міністр юстиції.
26.11.2025 16:44 Ответить
16/527 - доволі поганий %
26.11.2025 17:05 Ответить
Цікаво, "віп-таксі" уже замовив ? На перепустці через кордон уже стоїть буква "К"?
26.11.2025 16:51 Ответить
Зторгувалися?!
26.11.2025 16:52 Ответить
А мав би не дати, а - отримати, принаймні підозру та запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави...
26.11.2025 16:59 Ответить
Не в тій справі допитали. Швидше ха все до еннргетики він справи не мав. Про оборонку треба було допитувати. Ну і про державну зраду (правда це мала б робити СБУ).
26.11.2025 17:11 Ответить
Сказав - Нічого не знаю, моя хата в Маямі.
26.11.2025 17:15 Ответить
 
 