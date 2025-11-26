РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8120 посетителей онлайн
Новости Миндичгейт
1 366 14

НАБУ и САП перешли к следующей стадии расследования "Миндичгейта", - Кривонос

Расследование НАБУ перешло в финансовую стадию, фигурант — совладелец "Квартала-95" Миндич

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура перешли из закрытой стадии к стадии финансового расследования по делу "Мідас", в котором фигурирует совладелец студии "Квартал-95", друг президента Владимира Зеленского Тимур Миндич.

Об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос на церемонии вручения премии УП 100, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Переход к следующей стадии 

"Сейчас расследование перешло из закрытой стадии – той, где мы слушаем, получаем доказательства преступной деятельности, но не можем направлять запросы в государственные органы или за границу, чтобы раскрыть, например, транзакцию в банке – в собственную стадию, то есть в стадию финансового расследования", – сказал директор НАБУ.

По словам Кривоноса, после обысков по делу следствие имеет сотни изъятых цифровых девайсов:

  • компьютеров, телефонов и т.д.,
  • множество документов, в том числе изъятых в "Энергоатоме", в других энергетических компаниях.

Также, как отметил Кривонос, у следователей есть ряд "интересных документов".

"И теперь эти тысячи записей сопоставляются с тем, что изъято. Мы не остановимся, мы уверены, что мы должны довести это дело до конца и показать украинскому обществу, сколько средств было украдено, сколько из них было превращено в дорогие виллы в Швейцарии, квартиры, недвижимость, деньги на счетах. И все это вернуть обратно в украинский бюджет. Это – наша задача", – подытожил директор НАБУ.

Читайте также: "Миндичгейт": по материалам Цензор.НЕТ ГАР МОУ подала заявление в НАБУ о возможном злоупотреблении в Минобороны при закупке бронежилетов и причастности Умерова к схемам

Миндичгейт

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Умеров дал показания НАБУ по делу "Миндичгейта", - СМИ

Автор: 

НАБУ (4747) САП (2363) Кривонос Семен (87) Миндич Тимур (140)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
"Портрет" потрібно перевернути догори дригом і з нього посипецця вкрадене...
показать весь комментарий
26.11.2025 23:02 Ответить
+4
От тепер і взнаємо хто є "Портрєт" і його "Алі Баба" із 40-ка розбійниками!
показать весь комментарий
26.11.2025 23:04 Ответить
+4
Не сци, Семене, подавай підозри на єрмака та умєрова, бо ці суки разом з протермінованим президентом продадуть Україну!
показать весь комментарий
26.11.2025 23:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вирвати З Ізраїлю тих двох чухонців це шось з чимось
показать весь комментарий
26.11.2025 23:00 Ответить
це буде дуже складно, в ізраїлі гарно працює розвідка та контррозвідка.

дешевше винайняти араба, який їх там вб'є
показать весь комментарий
26.11.2025 23:03 Ответить
Покищо запиту на екстрадицію з Ізраїля Міндіча ніхто не надіслав.

І взагалі-то ЗЄ зробив все, щоб цього і не сталося. Міндіч, наскільки я розумію, тепер не громадянин України.
показать весь комментарий
26.11.2025 23:14 Ответить
А до цього Ізраїль вже когось видав?
показать весь комментарий
26.11.2025 23:16 Ответить
Міндіч з цукерманом, уже в окопах ГАЗИ, захищають нових земляків, як утікачі від суду в Україні!! Так і в Україні, від тюрми тікають в ЗСУ, нацгвардію, ДержПрикСлужби, аби не арештували за ЗЛОЧИН!! Насралов, може підтвердити!!
показать весь комментарий
26.11.2025 23:30 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2025 23:32 Ответить
"Портрет" потрібно перевернути догори дригом і з нього посипецця вкрадене...
показать весь комментарий
26.11.2025 23:02 Ответить
От тепер і взнаємо хто є "Портрєт" і його "Алі Баба" із 40-ка розбійниками!
показать весь комментарий
26.11.2025 23:04 Ответить
Щось мені здається, що не встигнуть справу довести до суду.
показать весь комментарий
26.11.2025 23:06 Ответить
У єрмака і зеленського один вихід, повіситися, щоб їх родичам не так соромно було жити з такою спадщиною, в крові Українців!
показать весь комментарий
26.11.2025 23:33 Ответить
Гм... УП і церемонії з врученнями , премія і тіпок розповідає про міндічгейти . А братія слухає, вирячивши очі . Оооо...
Куди ж тіпок надумав учухувать під завісу? Плани то є, аби лише не прокинули рожевощокі дуралєї, бо вміють .
показать весь комментарий
26.11.2025 23:22 Ответить
Не сци, Семене, подавай підозри на єрмака та умєрова, бо ці суки разом з протермінованим президентом продадуть Україну!
показать весь комментарий
26.11.2025 23:22 Ответить
та да треба навалювати на ОПу , бо такі крученні як малороси ...
показать весь комментарий
26.11.2025 23:33 Ответить
 
 