НАБУ и САП перешли к следующей стадии расследования "Миндичгейта", - Кривонос
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура перешли из закрытой стадии к стадии финансового расследования по делу "Мідас", в котором фигурирует совладелец студии "Квартал-95", друг президента Владимира Зеленского Тимур Миндич.
Об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос на церемонии вручения премии УП 100, информирует Цензор.НЕТ.
Переход к следующей стадии
"Сейчас расследование перешло из закрытой стадии – той, где мы слушаем, получаем доказательства преступной деятельности, но не можем направлять запросы в государственные органы или за границу, чтобы раскрыть, например, транзакцию в банке – в собственную стадию, то есть в стадию финансового расследования", – сказал директор НАБУ.
По словам Кривоноса, после обысков по делу следствие имеет сотни изъятых цифровых девайсов:
- компьютеров, телефонов и т.д.,
- множество документов, в том числе изъятых в "Энергоатоме", в других энергетических компаниях.
Также, как отметил Кривонос, у следователей есть ряд "интересных документов".
"И теперь эти тысячи записей сопоставляются с тем, что изъято. Мы не остановимся, мы уверены, что мы должны довести это дело до конца и показать украинскому обществу, сколько средств было украдено, сколько из них было превращено в дорогие виллы в Швейцарии, квартиры, недвижимость, деньги на счетах. И все это вернуть обратно в украинский бюджет. Это – наша задача", – подытожил директор НАБУ.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
дешевше винайняти араба, який їх там вб'є
І взагалі-то ЗЄ зробив все, щоб цього і не сталося. Міндіч, наскільки я розумію, тепер не громадянин України.
Куди ж тіпок надумав учухувать під завісу? Плани то є, аби лише не прокинули рожевощокі дуралєї, бо вміють .