НАБУ и САП перешли к следующей стадии расследования "Миндичгейта", - Кривонос

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура перешли из закрытой стадии к стадии финансового расследования по делу "Мідас", в котором фигурирует совладелец студии "Квартал-95", друг президента Владимира Зеленского Тимур Миндич.

Об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос на церемонии вручения премии УП 100, информирует Цензор.НЕТ.

Переход к следующей стадии

"Сейчас расследование перешло из закрытой стадии – той, где мы слушаем, получаем доказательства преступной деятельности, но не можем направлять запросы в государственные органы или за границу, чтобы раскрыть, например, транзакцию в банке – в собственную стадию, то есть в стадию финансового расследования", – сказал директор НАБУ.

По словам Кривоноса, после обысков по делу следствие имеет сотни изъятых цифровых девайсов:

компьютеров, телефонов и т.д.,

множество документов, в том числе изъятых в "Энергоатоме", в других энергетических компаниях.

Также, как отметил Кривонос, у следователей есть ряд "интересных документов".

"И теперь эти тысячи записей сопоставляются с тем, что изъято. Мы не остановимся, мы уверены, что мы должны довести это дело до конца и показать украинскому обществу, сколько средств было украдено, сколько из них было превращено в дорогие виллы в Швейцарии, квартиры, недвижимость, деньги на счетах. И все это вернуть обратно в украинский бюджет. Это – наша задача", – подытожил директор НАБУ.

Миндичгейт

