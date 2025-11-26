НАБУ і САП перейшли до наступної стадії розслідування "Міндічгейту", - Кривонос

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура перейшли із закритої стадії до стадії фінансового розслідування у справі "Мідас", в якій фігурує співвласник студії "Квартал-95", друг президента Володимира Зеленського Тімур Міндіч.

Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос на церемонії вручення премії УП 100, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перехід до наступної стадії

"Зараз розслідування перейшло із закритої стадії – тієї, де ми слухаєм, здобуваєм докази злочинної діяльності, але не можемо надсилати запити в державні органи чи за кордон, щоб розкрити, наприклад, транзакцію в банку – у власну стадію, тобто у стадію фінансового розслідування", - сказав директор НАБУ.

За словами Кривоноса, після обшуків у справі слідство має сотні вилучених цифрових девайсів:

комп'ютерів, телефонів тощо,

багато документів, в тому числі вилучених в "Енергоатомі", в інших енергетичних компаніях.

Також, як зазначив Кривонос, у слідчих є низка "цікавих документів".

"І тепер ці тисячі записів зіставляються з тим, що вилучено. Ми не зупинимося, ми упевнені, що ми маємо довести цю справу до кінця і показати українському суспільству, скільки коштів було вкрадено, скільки їх було перетворено на дорогі вілли у Швейцарії, квартири, нерухомість, гроші на рахунках. І все це повернути назад до українського бюджету. Це – наша задача", - підсумував директор НАБУ.

Читайте також: "Міндічгейт": за матеріалами Цензор.НЕТ ГАР МОУ подала заяву до НАБУ щодо можливого зловживання в Міноборони на закупівлі бронежилетів та причетності Умєрова до схем

Міндічгейт

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Умєров дав свідчення НАБУ у справі "Міндічгейту", - ЗМІ