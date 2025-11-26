НАБУ і САП перейшли до наступної стадії розслідування "Міндічгейту", - Кривонос
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура перейшли із закритої стадії до стадії фінансового розслідування у справі "Мідас", в якій фігурує співвласник студії "Квартал-95", друг президента Володимира Зеленського Тімур Міндіч.
Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос на церемонії вручення премії УП 100, інформує Цензор.НЕТ.
Перехід до наступної стадії
"Зараз розслідування перейшло із закритої стадії – тієї, де ми слухаєм, здобуваєм докази злочинної діяльності, але не можемо надсилати запити в державні органи чи за кордон, щоб розкрити, наприклад, транзакцію в банку – у власну стадію, тобто у стадію фінансового розслідування", - сказав директор НАБУ.
За словами Кривоноса, після обшуків у справі слідство має сотні вилучених цифрових девайсів:
- комп'ютерів, телефонів тощо,
- багато документів, в тому числі вилучених в "Енергоатомі", в інших енергетичних компаніях.
Також, як зазначив Кривонос, у слідчих є низка "цікавих документів".
"І тепер ці тисячі записів зіставляються з тим, що вилучено. Ми не зупинимося, ми упевнені, що ми маємо довести цю справу до кінця і показати українському суспільству, скільки коштів було вкрадено, скільки їх було перетворено на дорогі вілли у Швейцарії, квартири, нерухомість, гроші на рахунках. І все це повернути назад до українського бюджету. Це – наша задача", - підсумував директор НАБУ.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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І взагалі-то ЗЄ зробив все, щоб цього і не сталося. Міндіч, наскільки я розумію, тепер не громадянин України.
Куди ж тіпок надумав учухувать під завісу? Плани то є, аби лише не прокинули рожевощокі дуралєї, бо вміють .
відома історія