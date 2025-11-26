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Новини Міндічгейт
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НАБУ і САП перейшли до наступної стадії розслідування "Міндічгейту", - Кривонос

Розслідування НАБУ перейшло у фінансову стадію, фігурант — співвласник "Кварталу-95" Міндіч

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура перейшли із закритої стадії до стадії фінансового розслідування у справі "Мідас", в якій фігурує співвласник студії "Квартал-95", друг президента Володимира Зеленського Тімур Міндіч.

Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос на церемонії вручення премії УП 100, інформує Цензор.НЕТ.

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Перехід до наступної стадії 

"Зараз розслідування перейшло із закритої стадії – тієї, де ми слухаєм, здобуваєм докази злочинної діяльності, але не можемо надсилати запити в державні органи чи за кордон, щоб розкрити, наприклад, транзакцію в банку – у власну стадію, тобто у стадію фінансового розслідування", - сказав директор НАБУ.

За словами Кривоноса, після обшуків у справі слідство має сотні вилучених цифрових девайсів:

  • комп'ютерів, телефонів тощо,
  • багато документів, в тому числі вилучених в "Енергоатомі", в інших енергетичних компаніях.

Також, як зазначив Кривонос, у слідчих є низка "цікавих документів".

"І тепер ці тисячі записів зіставляються з тим, що вилучено. Ми не зупинимося, ми упевнені, що ми маємо довести цю справу до кінця і показати українському суспільству, скільки коштів було вкрадено, скільки їх було перетворено на дорогі вілли у Швейцарії, квартири, нерухомість, гроші на рахунках. І все це повернути назад до українського бюджету. Це – наша задача", - підсумував директор НАБУ.

Читайте також: "Міндічгейт": за матеріалами Цензор.НЕТ ГАР МОУ подала заяву до НАБУ щодо можливого зловживання в Міноборони на закупівлі бронежилетів та причетності Умєрова до схем

Міндічгейт

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Умєров дав свідчення НАБУ у справі "Міндічгейту", - ЗМІ

Автор: 

НАБУ (5743) САП (2615) Кривонос Семен (123) Міндіч Тімур (335)
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Топ коментарі
+16
"Портрет" потрібно перевернути догори дригом і з нього посипецця вкрадене...
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26.11.2025 23:02 Відповісти
+13
Не сци, Семене, подавай підозри на єрмака та умєрова, бо ці суки разом з протермінованим президентом продадуть Україну!
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26.11.2025 23:22 Відповісти
+11
От тепер і взнаємо хто є "Портрєт" і його "Алі Баба" із 40-ка розбійниками!
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26.11.2025 23:04 Відповісти
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Вирвати З Ізраїлю тих двох чухонців це шось з чимось
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26.11.2025 23:00 Відповісти
це буде дуже складно, в ізраїлі гарно працює розвідка та контррозвідка.

дешевше винайняти араба, який їх там вб'є
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26.11.2025 23:03 Відповісти
агащаз, мосад захищае кожного корупціонера 😁
приїжджай та кради зепоца
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27.11.2025 07:13 Відповісти
Їх треба не вбивати , а вимусити , дати покази на їх предводітеля - зе&ермака , з повною конфіскацією намародерених мільярдів , платників податків США і українського бюджєту , який складаеться з допомоги ЕС Зейло під трибунал, як " верховного" за всі страшні злочини , за геноцид українців
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27.11.2025 09:07 Відповісти
Покищо запиту на екстрадицію з Ізраїля Міндіча ніхто не надіслав.

І взагалі-то ЗЄ зробив все, щоб цього і не сталося. Міндіч, наскільки я розумію, тепер не громадянин України.
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26.11.2025 23:14 Відповісти
А до цього Ізраїль вже когось видав?
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26.11.2025 23:16 Відповісти
Видає на раз-два! Це тіки в пропаганді яку розганяють такі довбойоби як ти Ізраїль нікого не видає
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27.11.2025 00:42 Відповісти
Чого тобі?
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27.11.2025 07:39 Відповісти
Міндіч з цукерманом, уже в окопах ГАЗИ, захищають нових земляків, як утікачі від суду в Україні!! Так і в Україні, від тюрми тікають в ЗСУ, нацгвардію, ДержПрикСлужби, аби не арештували за ЗЛОЧИН!! Насралов, може підтвердити!!
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26.11.2025 23:30 Відповісти
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26.11.2025 23:32 Відповісти
"Портрет" потрібно перевернути догори дригом і з нього посипецця вкрадене...
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26.11.2025 23:02 Відповісти
От тепер і взнаємо хто є "Портрєт" і його "Алі Баба" із 40-ка розбійниками!
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26.11.2025 23:04 Відповісти
Щось мені здається, що не встигнуть справу довести до суду.
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26.11.2025 23:06 Відповісти
У єрмака і зеленського один вихід, повіситися, щоб їх родичам не так соромно було жити з такою спадщиною, в крові Українців!
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26.11.2025 23:33 Відповісти
«Повіситись… щоб не так соромно». Ви можете сміливо писати жарти для кварталу.
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27.11.2025 01:01 Відповісти
не смішіть , ті родичі , абсолютно такі самі , користаються кровавими грошима , звикли до мільярдів , шикарного життя на вілах Рівьери , Відня, Монако , Дубая …… хтось , прикупив , цілі острови зейло з рмаком так точно
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27.11.2025 09:14 Відповісти
крєстісь якшо здається
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27.11.2025 00:43 Відповісти
Гм... УП і церемонії з врученнями , премія і тіпок розповідає про міндічгейти . А братія слухає, вирячивши очі . Оооо...
Куди ж тіпок надумав учухувать під завісу? Плани то є, аби лише не прокинули рожевощокі дуралєї, бо вміють .
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26.11.2025 23:22 Відповісти
Не сци, Семене, подавай підозри на єрмака та умєрова, бо ці суки разом з протермінованим президентом продадуть Україну!
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26.11.2025 23:22 Відповісти
та да треба навалювати на ОПу , бо такі крученні як малороси ...
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26.11.2025 23:33 Відповісти
Обʼява про перехід до закритої стадії розслідування може означати запрошення неоголошених фігурантів до «конструктивного» діалогу.
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27.11.2025 01:10 Відповісти
Цікава паралель між міндічгейтом і падінням двох товаришів -Ягоди і Баліцкого. Коли Кілька Єжов став наркомом він провів внутрішній аудит наркомату - відомча ревізія виявила, що Баліцький організував систему відкатів від будівельників на перенос штаб-квартири НКВС з Харкова до Києва і щорічно отримував до 1 млн відкату. Коли невістка Горького стала співмешканкою Ягоди, він презентував їй коника поні за 5 тис. рублів. А Ягода за рахунок НКВС утримував ряд драматургів та письменників і своїх кількох дам серця. На їх прожиття витрачалося більше 2.5 ляма рублів щорічно. Є навіть ім'я ревізора, він пропрацював там до 1960 років. Але звинуватили їх у державній зраді, бо невдобно було згадувати про масштабну корупцію. Адьютанти по господарським питанням двох товаріщей признались ще до арешту.
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27.11.2025 02:23 Відповісти
у СС була така корупція шо перевіряючого вислали у польшу від гріха
відома історія
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27.11.2025 07:14 Відповісти
Єрмака і зелень разом в одну банку!
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27.11.2025 03:52 Відповісти
у нас боротьба з корупцією у владі і у великих розмірах це показуха --- рєзніков і глиняна крали на продуктах для зсу. рєзнікова під бурниє аплодісменти зеленого моносброду звільнили і подякували за ..роботу.. глиняна купила три готелі в хорватіі і вже продала а хтось вірить що рєзніков не знав ??? на яхту медведчука хорвати зняли арешт ідуть суди і мабуть нашому бюджету там ***** не світить --- захарченко який дав команду вбивати людей на майдані здристнув в 14 році а зараз 25рік і в його маєтку проживає фігурант набу галущенко поганяло ..професор.. і обслуговує свою подєльніцю міністерку гринчук свєтку . вже два роки ідуть безкінечні апеляціі адвокатів князєва наші співгромадяни вже забули що це був голова верховного суду у якого двері сейфа вже не закривалися від пачок доларів-хабарів і остання вишенька на торті наказ з офісу випустити без черги міндіча і цукермана у польщу --- колись давно був серіал ..спрут.. про італійську мафію так у нас все набагато гірше бо метастази проросли з найвищих кабінетів до районних саме зверху донизу а не навпаки бо призначають усіх покидьків які потім ..відпрацювують.. своі посади саме з найвищих кабінетів держави
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27.11.2025 08:04 Відповісти
Ще додайте сюди ДБР, МВС та СБУ на побігеньках у офісу студії "Крал-врал-95".
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27.11.2025 08:48 Відповісти
і ще маленька деталь із життя потвори прізвище якого князєв . два роки після відсторонення від посади за хабарництво ця істота отримує від держави кожного місяця зарплату 197 000 гривень . я не знаю чи в євросоюзі таке можливо а у нас це відбувається . це при тому що в зеленому мудафоні зранку до ночі просять людей донатити на зсу
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27.11.2025 08:24 Відповісти
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27.11.2025 08:45 Відповісти
 
 