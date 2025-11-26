УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4276 відвідувачів онлайн
Новини Міндічгейт
1 788 27

НАБУ допитувало Умєрова, але поки він "не є підозрюваним" у справі "Міндічгейту", - Кривонос

У НАБУ підтвердили допит Умєрова

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос підтвердив факт допиту секретаря РНБО Рустема Умєрова у справі "Мідас", в якій фігурує співвласник студії "Квартал-95", друг президента Володимира Зеленського Тімур Міндіч.

Про це він повідомив на церемонії вручення премії УП 100, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У НАБУ не розкрили статус Умєрова

"(Умєров) дійсно допитаний… Не можу розкрити його статус. Можу сказати лише, що він на даний час не є підозрюваним чи обвинуваченим. Далі утримаюсь від будь-яких коментарів, тому що це може нашкодити досудовому розслідуванню", - сказав директор НАБУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАБУ і САП перейшли до наступної стадії розслідування "Міндічгейту", - Кривонос

Нагадаємо, вдень у РНБО повідомили, що Умєрова допитали в НАБУ як свідка у справі про організований Міндічем бек-офіс.

Міндічгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Міндічгейт": за матеріалами Цензор.НЕТ ГАР МОУ подала заяву до НАБУ щодо можливого зловживання в Міноборони на закупівлі бронежилетів та причетності Умєрова до схем

Автор: 

НАБУ (5743) Кривонос Семен (123) Умєров Рустем (902)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
щось мені підказує, що буде... підозрюваним.

.
показати весь коментар
26.11.2025 23:43 Відповісти
+10
підозра, застава, Маямі
показати весь коментар
26.11.2025 23:48 Відповісти
+8
Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти колишнього голови Фонду держмайна Рустема Умєрова, якого призначають на посаду міністра оборони України. Про це йдеться в ухвалі ВАКС від 25 серпня по справі 991/7415/23, яка є в розпорядженні видання.
показати весь коментар
26.11.2025 23:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ех, Сьома, Сьома!
показати весь коментар
26.11.2025 23:42 Відповісти
А хутор з будівлями у США, з яких грошей цей держслужбовець, забатрачив та вивів з України??? Голова нацбанку, глибоко в СИСТЕМІ теж??
показати весь коментар
27.11.2025 00:34 Відповісти
"27.01.2025 до Національного бюро надійшла заява ГО "Центр протидії корупції" щодо можливих протиправних дій Міністра оборони України, зокрема можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. За результатами розгляду заяви ухвалено рішення у порядку статті 214 КПК України про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні від 27.01.2025 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України", - йдеться у відповіді НАБУ на запит агентства "Інтерфакс-Україна" у вівторок.
показати весь коментар
26.11.2025 23:43 Відповісти
Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти колишнього голови Фонду держмайна Рустема Умєрова, якого призначають на посаду міністра оборони України. Про це йдеться в ухвалі ВАКС від 25 серпня по справі 991/7415/23, яка є в розпорядженні видання.
показати весь коментар
26.11.2025 23:44 Відповісти
18 серпня 2023 до НАБУ була подана заява про те, що Голова ФДМУ Умєров Р.Е., його перший заступник Шугалій Д.А. та заступник Федоришин О.О., зловживаючи владою, діючи всупереч інтересам служби, перевищуючи свої службові повноваження, вчиняють дії, спрямовані на приховування фактів розкрадання державного майна, а саме продажу афілійованим керівнику ПАТ "Центренерго" фірмам електричної енергії за цінами, нижче ринкових. Так, у заяві зазначено, що названі посадові особи в силу своїх посадових обов'язків, вчиняють дії щодо недопущення скликання Наглядової ради ПАТ "Центренерго" та розгляду нею питання про можливе розкрадання державного майна і подальше винесення такого питання на розгляд Кабінету Міністрів України. Окрім того, у заяві зазначається про незаконне звільнення члена Наглядової ради ПАТ "Центренерго", який під час виконання своїх службових обов'язків виявив факти розкрадання державного майна та повідомив про це керівництво ФДМУ.
показати весь коментар
26.11.2025 23:47 Відповісти
https://ukranews.com/ua/news/954219-vyshhyj-antykoruptsijnyj-sud-zobov-yazav-nabu-porushyty-kryminalnu-spravu-proty-umyerova-zmi

Саме з цієї справи зіскочив Умєров у крісло золотояйценосного Резнікова
показати весь коментар
26.11.2025 23:48 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/xLHdvcvOkSU

ось ні разу не судимий Резніков шушкає щось Міністру Оборони Умєрову - 2024 рік МЮНХЕН

Красномордозіпрівшого на вулиці Мюнхена ( конференція РАМШТАЙН ) бігшому на цей контакт Умєрову журналісти запитали - заради чого біжите до зали Конфернції?
Рєзніков - "ЗАРАДИ СПРАВ УКРАЇНИ "
показати весь коментар
26.11.2025 23:56 Відповісти
щось мені підказує, що буде... підозрюваним.

.
показати весь коментар
26.11.2025 23:43 Відповісти
а мні щось підказує, що вони здриснуть до США , підписавши мир для свої сундуків в офшорах- там не наодин літак для Трампа назбирали - ОБРАЗНО КАЖУЧИА Король бізнесу таких поважає.
показати весь коментар
27.11.2025 00:06 Відповісти
1. договорняка НЕ буде
2. як здриснуть при трампі, так і прилетять в кайданках при іншому президенті
показати весь коментар
27.11.2025 00:48 Відповісти
свідок - обвинувачений - вирок - буцигарня
початок ...
НАБУ працює!
показати весь коментар
26.11.2025 23:44 Відповісти
підозра, застава, Маямі
показати весь коментар
26.11.2025 23:48 Відповісти
Єрмак персовував з Умєровим державне крісло з відомства до відомства, з містерства до міністерства , ховаючи від наступних та наступних справ відкритих так й не закритих - й досунув до останьої ГУЧНО НАЗВАНОЇ посади - СЕКРЕТАР НАЦБЕЗПЕКИ АЛІБАБИ -дик какая разніца- аби виїзним в справах МІНДІЧМАФІЇ україни був
показати весь коментар
27.11.2025 00:04 Відповісти
Бреше, бо "ГАР МОУ подала заяву до НАБУ щодо можливого зловживання в Міноборони на закупівлі бронежилетів та причетності Умєрова до схем", і вже доведено факт замаху Умерова на вчинення злочину, на це також є стаття в КК. Те, що представники Громадської антикорупційної ради при Міноборони не дали можливості Умерову завершити злочин - це тільки та ж згадана стаття "дає менше", ну, там, умовне, можливо, або з відстрочкою.
показати весь коментар
27.11.2025 00:04 Відповісти
НАБУ допитувало УмЄрова, але він ні в чому не зізнався
показати весь коментар
27.11.2025 00:10 Відповісти
НАБУ!!! - альооо! Я проста бабця назбирала в інеті ТОРБУ матеріалів на цього вблдка за часи його ЗВЬОЗДНОСТІ у зЄРИГІВській мафії зради й мародерства... А Ви всьо нє в сілах?

Бо усі вони головним назвуть БУРАТІНУ ? А он жє ... як можна його !!!
показати весь коментар
27.11.2025 00:11 Відповісти
Пани Наталия , это зачетно!
Мне очень понравилось !!!!!
показати весь коментар
27.11.2025 00:27 Відповісти
🤝
показати весь коментар
27.11.2025 00:37 Відповісти
https://t.me/putch111/59857 Путч. Русский - нах*й

🥀за даними джерела https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FZN.UA%2F%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExNnNlWldBRmRkVXBpQlZUeXNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR6QAYshJd559ZSt-8hEdHNSdNRWqIuBK1yMx-gK0oGKTInGHTDMR1OTO6Fb1A_aem_ory_m9_4Kxnjw2G1zW0QAQ&amp;h=AT3Jp-aS0zhRMLhKpNo11jupanLvoAm0J8R6rBvmN0AZIyvSLsdV0O9CLitQOjem4sfbPDzE2nMlQTmW4PcP3lJ7XVJfsvKejAs1r9Zn6jxeCSdSK8HTUUyCsLRqbgXo_snjhqYdTUyddkgyXdLAPA&amp;__tn__=-UK-R&amp;c%5B0%5D=AT31H73WoKw_6tOdRZ6Ykkgu5oRtrcZf0kYYsU6SL65WDplDCPyMrnpaOhNW_C_q1RIdwPk_hstYNCAw7dupe16DMKP2QbeaH2n-aoNeTJbke57q0UBfumOHt1A8nrJeWXVrORwNsVwCJ0xZYEI0TpE5g7bZpg0KVZ2xvaL_KCxQ4FnMAkfF ZN.UA в Офісі президента та правоохоронних органах, після липневого кризового засідання у кабінеті глави держави між президентом Володимиром Зеленським та керівниками антикорупційних органів - директором НАБУ Семеном Кривоносом і керівником САП Олександром Клименком - відбулася ще не одна непублічна зустріч.
За інформацією співрозмовників, під час останньої такої зустрічі президента поінформували про готовність матеріалів для повідомлення про підозру голові офісу президента Андрію Єрмаку та секретареві РНБО Рустему Умєрову. Після цієї розмови президент ухвалив рішення про призначення Єрмака та Умерова керівниками української переговорної делегації. підтвердженням серйозності намірів НАБУ щодо цих посадовців є те, що вчора (25 листопада) Умеров був запрошений до Національного антикорупційного бюро на допит.
показати весь коментар
27.11.2025 00:38 Відповісти
Мімокрокоділ...
Нєпрічьом
показати весь коментар
27.11.2025 01:18 Відповісти
Врятувати рядового Раяна...
показати весь коментар
27.11.2025 01:20 Відповісти
Умєрова потрібно допитувати вже після арешту. Серед призначенців зєлєнского свідків немає. Є лише співучасники корупційних злочинів і зрадники України.
показати весь коментар
27.11.2025 05:12 Відповісти
Ну звісно, там купа фігурантів, але підозрюваних нема. Усі чисті мов дупка немовляти
показати весь коментар
27.11.2025 05:26 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2025 08:43 Відповісти
Яка пидозра может быть пока фигурант в Украине,пройдет погранцов по литере "К" только потом можно.
показати весь коментар
27.11.2025 08:55 Відповісти
https://www.facebook.com/anticormou Громадська антикорупційна рада при МОУ

https://www.facebook.com/anticormou/posts/pfbid0YQrsWDba2Zc8mdUbLpjHjb3GJeRruq7LPdKb55hwUY92mpjvRkeuoqsdi6Ra1xwWl 15 ч. ·

Схеми при закупівлі бронежилетів потрібно розслідувати, а винні - мають понести відповідальність.

Заяву про вчинення злочину посадовими особами Міноборони в порядку статті 214 Кримінально-процесуального кодексу України до https://www.facebook.com/nabu.gov.ua НАБУ сьогодні подали представники ГАР МОУ - голова ради https://www.facebook.com/hudymenko Юрій Гудименко та його заступниця https://www.facebook.com/t.*********** Тетяна Ніколаєнко.

У документі йдеться про можливе зловживання посадовими особами https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA Міністерство оборони України - зокрема https://www.facebook.com/dotgovua DOT - Державний оператор тилу, під час проведення тендерів щодо закупівлі бронежилетів. Йдеться про контракти із компаніями ТОВ «Фортеця захисту» та ТОВ «Мілікон ЮА».

Ця справа, як витікає з опублікованих НАБУ і САП «плівок Міндіча», була складовою частиною оборудок, що досліджуються антикорупційними органами у межах «Міндічгейту». Зокрема, на плівках фігурує колишній міністр оборони https://www.facebook.com/rustemumerov.ua Рустем Умєров / Rustem Umerov.

Ніколаєнко відзначила, що в заяві викладені всі відомі натепер ГАР МОУ деталі щодо закупівлі бронежилетів у компанії «Мілікон». Зокрема зловживань, котрі були виявлені під час дослідження тендерів https://www.facebook.com/nako.org.ua Незалежна антикорупційна комісія - НАКО - NAKO.

«Нагадаю, що ДОТ спершу визнав компанію "Фортеця захисту" переможцем без наявності ліцензії, а потім, з незрозумілих причин, скасував тендер», - наголосила Ніколаєнко.

Вдруге ДОТ визнав переможцями «Мілікон» навіть без власного зразка бронежилета. Підписання контракту не зупинив навіть припис https://www.facebook.com/DASU2016 Державна аудиторська служба України і програний суд. Збіги такої кількості порушень в одного постачальника занадто нечасто трапляються, щоб вважати це випадковістю.

«Також ми передали інформацію, яку члени Громадської антикорупційної ради здобули при аналізі можливих зв'язків компанії із громадянином Ізраїлю Хаїмом Бренігом. Ми розраховуємо на те, що Національне антикорупційне бюро розгляне належним чином надані документи і це сприятиме об'єктивному вивченню цієї закупівлі в межах операції "Мідас".

ГАР МОУ дякує представникам https://www.facebook.com/kontrolNABU Рада громадського контролю НАБУ, які на громадських засадах докладають зусиль до викорінення корупційних ризиків в оборонці», - заявив Юрій Гудименко.
показати весь коментар
27.11.2025 09:12 Відповісти
 
 