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НАБУ допитувало Умєрова, але поки він "не є підозрюваним" у справі "Міндічгейту", - Кривонос
Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос підтвердив факт допиту секретаря РНБО Рустема Умєрова у справі "Мідас", в якій фігурує співвласник студії "Квартал-95", друг президента Володимира Зеленського Тімур Міндіч.
Про це він повідомив на церемонії вручення премії УП 100, інформує Цензор.НЕТ.
У НАБУ не розкрили статус Умєрова
"(Умєров) дійсно допитаний… Не можу розкрити його статус. Можу сказати лише, що він на даний час не є підозрюваним чи обвинуваченим. Далі утримаюсь від будь-яких коментарів, тому що це може нашкодити досудовому розслідуванню", - сказав директор НАБУ.
Нагадаємо, вдень у РНБО повідомили, що Умєрова допитали в НАБУ як свідка у справі про організований Міндічем бек-офіс.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Топ коментарі
+10 Алекс Мышкевич
показати весь коментар26.11.2025 23:43 Відповісти Посилання
+10 andriy niki1
показати весь коментар26.11.2025 23:48 Відповісти Посилання
+8 Наталия Гончар
показати весь коментар26.11.2025 23:44 Відповісти Посилання
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Саме з цієї справи зіскочив Умєров у крісло золотояйценосного Резнікова
ось ні разу не судимий Резніков шушкає щось Міністру Оборони Умєрову - 2024 рік МЮНХЕН
Красномордозіпрівшого на вулиці Мюнхена ( конференція РАМШТАЙН ) бігшому на цей контакт Умєрову журналісти запитали - заради чого біжите до зали Конфернції?
Рєзніков - "ЗАРАДИ СПРАВ УКРАЇНИ "
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2. як здриснуть при трампі, так і прилетять в кайданках при іншому президенті
початок ...
НАБУ працює!
Бо усі вони головним назвуть БУРАТІНУ ? А он жє ... як можна його !!!
Мне очень понравилось !!!!!
🥀за даними джерела https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FZN.UA%2F%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExNnNlWldBRmRkVXBpQlZUeXNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR6QAYshJd559ZSt-8hEdHNSdNRWqIuBK1yMx-gK0oGKTInGHTDMR1OTO6Fb1A_aem_ory_m9_4Kxnjw2G1zW0QAQ&h=AT3Jp-aS0zhRMLhKpNo11jupanLvoAm0J8R6rBvmN0AZIyvSLsdV0O9CLitQOjem4sfbPDzE2nMlQTmW4PcP3lJ7XVJfsvKejAs1r9Zn6jxeCSdSK8HTUUyCsLRqbgXo_snjhqYdTUyddkgyXdLAPA&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT31H73WoKw_6tOdRZ6Ykkgu5oRtrcZf0kYYsU6SL65WDplDCPyMrnpaOhNW_C_q1RIdwPk_hstYNCAw7dupe16DMKP2QbeaH2n-aoNeTJbke57q0UBfumOHt1A8nrJeWXVrORwNsVwCJ0xZYEI0TpE5g7bZpg0KVZ2xvaL_KCxQ4FnMAkfF ZN.UA в Офісі президента та правоохоронних органах, після липневого кризового засідання у кабінеті глави держави між президентом Володимиром Зеленським та керівниками антикорупційних органів - директором НАБУ Семеном Кривоносом і керівником САП Олександром Клименком - відбулася ще не одна непублічна зустріч.
За інформацією співрозмовників, під час останньої такої зустрічі президента поінформували про готовність матеріалів для повідомлення про підозру голові офісу президента Андрію Єрмаку та секретареві РНБО Рустему Умєрову. Після цієї розмови президент ухвалив рішення про призначення Єрмака та Умерова керівниками української переговорної делегації. підтвердженням серйозності намірів НАБУ щодо цих посадовців є те, що вчора (25 листопада) Умеров був запрошений до Національного антикорупційного бюро на допит.
Нєпрічьом
https://www.facebook.com/anticormou/posts/pfbid0YQrsWDba2Zc8mdUbLpjHjb3GJeRruq7LPdKb55hwUY92mpjvRkeuoqsdi6Ra1xwWl 15 ч. ·
Схеми при закупівлі бронежилетів потрібно розслідувати, а винні - мають понести відповідальність.
Заяву про вчинення злочину посадовими особами Міноборони в порядку статті 214 Кримінально-процесуального кодексу України до https://www.facebook.com/nabu.gov.ua НАБУ сьогодні подали представники ГАР МОУ - голова ради https://www.facebook.com/hudymenko Юрій Гудименко та його заступниця https://www.facebook.com/t.*********** Тетяна Ніколаєнко.
У документі йдеться про можливе зловживання посадовими особами https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA Міністерство оборони України - зокрема https://www.facebook.com/dotgovua DOT - Державний оператор тилу, під час проведення тендерів щодо закупівлі бронежилетів. Йдеться про контракти із компаніями ТОВ «Фортеця захисту» та ТОВ «Мілікон ЮА».
Ця справа, як витікає з опублікованих НАБУ і САП «плівок Міндіча», була складовою частиною оборудок, що досліджуються антикорупційними органами у межах «Міндічгейту». Зокрема, на плівках фігурує колишній міністр оборони https://www.facebook.com/rustemumerov.ua Рустем Умєров / Rustem Umerov.
Ніколаєнко відзначила, що в заяві викладені всі відомі натепер ГАР МОУ деталі щодо закупівлі бронежилетів у компанії «Мілікон». Зокрема зловживань, котрі були виявлені під час дослідження тендерів https://www.facebook.com/nako.org.ua Незалежна антикорупційна комісія - НАКО - NAKO.
«Нагадаю, що ДОТ спершу визнав компанію "Фортеця захисту" переможцем без наявності ліцензії, а потім, з незрозумілих причин, скасував тендер», - наголосила Ніколаєнко.
Вдруге ДОТ визнав переможцями «Мілікон» навіть без власного зразка бронежилета. Підписання контракту не зупинив навіть припис https://www.facebook.com/DASU2016 Державна аудиторська служба України і програний суд. Збіги такої кількості порушень в одного постачальника занадто нечасто трапляються, щоб вважати це випадковістю.
«Також ми передали інформацію, яку члени Громадської антикорупційної ради здобули при аналізі можливих зв'язків компанії із громадянином Ізраїлю Хаїмом Бренігом. Ми розраховуємо на те, що Національне антикорупційне бюро розгляне належним чином надані документи і це сприятиме об'єктивному вивченню цієї закупівлі в межах операції "Мідас".
ГАР МОУ дякує представникам https://www.facebook.com/kontrolNABU Рада громадського контролю НАБУ, які на громадських засадах докладають зусиль до викорінення корупційних ризиків в оборонці», - заявив Юрій Гудименко.