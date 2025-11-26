НАБУ допитувало Умєрова, але поки він "не є підозрюваним" у справі "Міндічгейту", - Кривонос

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос підтвердив факт допиту секретаря РНБО Рустема Умєрова у справі "Мідас", в якій фігурує співвласник студії "Квартал-95", друг президента Володимира Зеленського Тімур Міндіч.

Про це він повідомив на церемонії вручення премії УП 100, інформує Цензор.НЕТ.

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У НАБУ не розкрили статус Умєрова

"(Умєров) дійсно допитаний… Не можу розкрити його статус. Можу сказати лише, що він на даний час не є підозрюваним чи обвинуваченим. Далі утримаюсь від будь-яких коментарів, тому що це може нашкодити досудовому розслідуванню", - сказав директор НАБУ.

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Нагадаємо, вдень у РНБО повідомили, що Умєрова допитали в НАБУ як свідка у справі про організований Міндічем бек-офіс.

Міндічгейт

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