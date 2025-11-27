Справу нардепа Христенка передали до суду. Може бути підготовка до нової атаки на НАБУ та САП, - ЦПК
До суду направлено справу нардепа ОПЗЖ Федора Христенка.
Про це повідомив Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.
"Христенку повідомили про підозру 21 липня, у той же день, коли правоохоронці провели десятки обшуків у співробітників НАБУ, чим розпочали атаку на антикорупційні органи.
Тобто, з часу початку справи до направлення її до суду минуло менше, ніж п'ять місяців", - йдеться в повідомленні.
У ЦПК вважають, що таке швидке направлення справи до суду пов'язане із тим, що Христенко, ймовірно, уклав угоду про визнання провини.
Це підтверджують і джерела ЦПК у правоохоронних органах.
Там зазначили, що це може бути підготовкою до нової атаки на НАБУ і САП.
Що передувало?
Нагадаємо, 6 вересня 2025 року Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора затримали на території України народного депутата IX скликання від забороненої політичної партії ОПЗЖ, який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді.
Раніше повідомлялося, що Офіс Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України викрили чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка в державній зраді. Він виявився резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, працював на напрямку посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).
За даними ЗМІ, Христенка не екстрадували з ОАЕ, а передали СБУ за політичною домовленістю.
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