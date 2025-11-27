УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Затримання Христенка
4 168 5

Справу нардепа Христенка передали до суду. Може бути підготовка до нової атаки на НАБУ та САП, - ЦПК

Справу Христенка передали до суду: що це означає?

До суду направлено справу нардепа ОПЗЖ Федора Христенка.

Про це повідомив Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Христенку повідомили про підозру 21 липня, у той же день, коли правоохоронці провели десятки обшуків у співробітників НАБУ, чим розпочали атаку на антикорупційні органи.

Тобто, з часу початку справи до направлення її до суду минуло менше, ніж п'ять місяців", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: НАБУ допитувало Умєрова, але поки він "не є підозрюваним" у справі "Міндічгейту", - Кривонос

 У ЦПК вважають, що таке швидке направлення справи до суду пов'язане із тим, що Христенко, ймовірно, уклав угоду про визнання провини.

Це підтверджують і джерела ЦПК у правоохоронних органах.

Там зазначили, що це може бути підготовкою до нової атаки на НАБУ і САП.

Справу Христенка передали до суду: що це означає?

Читайте: Жоден народний депутат на має впливу на Бюро, у т.ч. Христенко, - директор НАБУ Кривонос

Що передувало?

Нагадаємо, 6 вересня 2025 року Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора затримали на території України народного депутата IX скликання від забороненої політичної партії ОПЗЖ, який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді.

Раніше повідомлялося, що Офіс Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України викрили чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка в державній зраді. Він виявився резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, працював на напрямку посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

За даними ЗМІ, Христенка не екстрадували з ОАЕ, а передали СБУ за політичною домовленістю.

Читайте також: "Укрексімбанк" не розкриває інформацію про долю кредиту на $60 млн родині Христенка, - ЗМІ

Автор: 

НАБУ (5743) суд (11925) ЦПК Центр протидії корупції (343) Христенко (13)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так Христенко є ОПЗДЖешнтк, він давно повинен зону топтати.
показати весь коментар
27.11.2025 14:49 Відповісти
ОПЗЖ-це попутчики банди "слуги урода"-голосують разом.
показати весь коментар
27.11.2025 15:20 Відповісти
Хочуть до весни порєшать !
показати весь коментар
27.11.2025 15:32 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2025 15:36 Відповісти
Тобто українські органи уклали угоду з явним російським агентом проти анкорупційних органів! Що називається вийшли на самих себе!
показати весь коментар
27.11.2025 18:36 Відповісти
 
 