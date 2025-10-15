"Укрексімбанк" не розкриває інформацію про долю кредиту на $60 млн родині Христенка, - ЗМІ

"Укрексімбанк" не відповів, чи сплачуються зобов'язання за кредитом у $60 млн, який банк видав бізнесмену Сергію Брюховецькому, компанія якого сплачувала податки угрупованню "ДНР". Він також є тестем нардепа ОПЗЖ Федора Христенка, якого підозрюють у держзраді.

Там зазначили, що не можуть розголошувати відомості, захищені банківською таємницею.

Кредит на $60 млн банк видав у 2021 році під заставу - столичний ТРЦ SkyMall.

У 2021 році журналісти розповіли про видачу цього кредиту в матеріалі та звернулися по коментар до тодішнього голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера, що закінчилося нападом на знімальну групу та вказівками забрати відеокамери та видалити запис.

На запит журналістам заявили, що "всі ключові службові особи, що брали участь у прийнятті рішення з кредитування, наразі в установі не працюють". Там додали внесли зміни у внутрішні правила.

"За результатами проведених перевірок та службових розслідувань, Банком, серед іншого, внесені зміни до внутрішніх нормативних документів щодо змін та підходів, які унеможливлюють виникнення подібних випадків у майбутньому. Банк постійно розвивається в процедурі прозорості видачі кредитів та недопущення випадків шахрайства", - йдеться у відповіді.

Джерела журналістів в "Укрексімбанку" на умовах анонімності повідомили, що позичальник сплачує по кредиту, але не повністю виконує платіжні зобов’язання, через що має штрафні санкції. Водночас у державному банку поки не планують йти до суду, бо сподіваються з часом все ж стягнути кошти з позичальника.

Журналісти звернули увагу, що у ТРЦ SkyMall, який став заставою по великому валютному кредиту, з’явились нові співвласники.

Так, у компанії "Славіан", що є власницею ТРЦ SkyMall через іншу фірму "Оптова мережа 2011", бенефіціаром якої через кіпрський офшор Napstor Limited був лише Брюховецький, з’явилося ще двоє співвласників. Це громадянин Великої Британії Марк Родес, що проживає на Кіпрі, та громадянин Ізраїлю Ігор Корев.

Зміни зафіксовано в системі YouControl 1 серпня цього року - за два тижні після оголошення підозри нардепу Христенку 21 липня. Ще 22 липня, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юросіб та підприємців, кінцевим бенефіціарним власником значився одноосібно Брюховецький.

У "Славіані" також змінились частки: у тестя Христенка – лишилось всього 30% компанії, стільки ж у Родеса – при чому, відповідно до структури власності, це сталось ще у листопаді 2021 – і 40% у Корева, з вересня 2024. Хоча ані в кіпрському, ані в українському реєстрі в той період це не було відображено.

Аналіз "Схем" показав, що ці нові співвласники ТРЦ SkyMall теж мають зв’язки з РФ.

Напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку"

4 жовтня 2021 року журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

11 жовтня 2021 року суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

14 вересня 2022 року суд визнав винуватими колишнього голову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера, колишнього директора департаменту банківської безпеки установи Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки "Укрексімбанку" Олега Осіпова і призначив кожному штраф. Мецгеру визначили покарання у вигляді штрафу у розмірі 3400 гривень. Тельбізову і Осіпову суд призначив штраф по 1700 гривень кожному.

11 листопада 2022 року Мецгера призначили головою правління ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло").

17 березня 2025 року суд закрив провадження у справі у зв'язку зі спливом термінів притягнення до відповідальності колишнього голови держбанку Євгена Мецгера, ексдиректора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та ексначальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова.

