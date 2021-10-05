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журналістика (1714) напад (1095) ЗМІ (1334) Укрексімбанк (474) Мецгер (99)

Глава "Укрексімбанку" Мецгер про інцидент із журналістами "Схем": "Це провокація і замах на незаплямовану репутацію менеджменту"

Глава

Глава "Укрексімбанку" Євген Мецгер дав коментар щодо інциденту з нападом на журналістів "Схем".

Про це Мецгер повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Жодного разу керівництво Банку не відмовляло жодному журналісту у наданні інформації, коментарях та інтерв’ю. Але те що сталося вчора та розгортається сьогодні навколо бренду Банку та мого імені, це вже не журналістіка, а дії свідомо і прицільно спрямовані на провокацію та плямування репутації менеджменту та його діяльності", - йдеться в повідомленні.

За словами Мецгера, банк залишається відкритими для комунікацій із засобами масової інформації, що неухильно дотримуються засад журналістської етики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мецгер дозволив бандитизм проти журналістів "Схем" і не сумнівається, що Зеленський його "відмаже", - Бутусов

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главі "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося запитання журналіста "Схем" - в оператора силою забрали техніку і видалили запис.

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Топ коментарі
+36
На каких же слабоумных зебилов рассчитана подобная хрюканина?

Типа если бы СБ банка не заломало журналиста - то манагер сам разболтал бы ему банковскую тайну по вервому требованию?

Я с этой криворагульной клоунократии уже просто устал охреневать.
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05.10.2021 12:10
+18
Враньё обосравшегося идиота. И что, банковская тайна оказалась каким-то образом на флешках в камерах журналистов? По сути он признался в том, что приказал напасть на журналистов, потому что они ему всего лишь какой-то "неправильный" вопрос задали. Уже вижу, как его Зермакраты будут отмазывать, а ГБР на журналистов наверное даже дело заведут, ну что тут думать, на тайну напали, суки.
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05.10.2021 12:14
+17
Юристы не смогут узаконить таким образом самосуд банкира. По хорошему муж Кравец - Мецгер должен уже сидеть в СИЗО
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05.10.2021 12:14
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Вигадливі юристи в цьому банку.
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05.10.2021 12:07 Відповісти
Юристы не смогут узаконить таким образом самосуд банкира. По хорошему муж Кравец - Мецгер должен уже сидеть в СИЗО
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05.10.2021 12:14 Відповісти
Везде и кругом рукожопые оборзевшие работники 95 анала.Разве вам это голобородько зедебилы обещал?
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05.10.2021 12:20 Відповісти
Цей Мецгер чоловік не Кравець, а її лєпшей подруги.
Але все одно, квартальне кодло.
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05.10.2021 12:30 Відповісти
- Ну, бабки, собирайтесь на работу.
- Чё делать-то?
- Милицию мыть.
- Вас отмоешь! (с)
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05.10.2021 12:34 Відповісти
Квартальных кобелей не отмоешь добела.
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05.10.2021 12:36 Відповісти
Ты имеешь в виду то СИЗО, где Трухин сидит?
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05.10.2021 15:09 Відповісти
МЕЦГЕР---и это все обьясняет
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05.10.2021 13:20 Відповісти
На каких же слабоумных зебилов рассчитана подобная хрюканина?

Типа если бы СБ банка не заломало журналиста - то манагер сам разболтал бы ему банковскую тайну по вервому требованию?

Я с этой криворагульной клоунократии уже просто устал охреневать.
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05.10.2021 12:10 Відповісти
"криворагульной клоунократии" - схоронил.
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05.10.2021 14:04 Відповісти
Решили побыковать...Ну,это их выбор.Криворожские посоны,они такие!
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05.10.2021 12:10 Відповісти
Як і обіцяли "хоть посмійомся". Зате всім тепер вистачає на цілий вареник. Конєц єпохи бєдності
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05.10.2021 12:12 Відповісти
"Глава "Укрэксимбанка" Мецгер об инциденте с журналистами "Схем": "Это провокация и покушение на незапятнанную репутацию менеджмента"
П
Н
Х
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05.10.2021 12:12 Відповісти
Если журналисты "нарушали", то может тогда Укрэксимбанку надо было вызвать полицию, а не вершить самосуд??
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05.10.2021 12:13 Відповісти
і у нового голови МВС Моностирського запече печія і мігрень розпочнеться
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05.10.2021 21:40 Відповісти
Гєволт!!!!!!
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05.10.2021 12:13 Відповісти
Не кричи, Мироне. Бо грошей не буде.
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05.10.2021 14:52 Відповісти
Так а если: "по нашему мнению, в действиях журналиста Кирилла Овсяного содержались признаки как противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной), так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации. Источник:
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05.10.2021 12:13 Відповісти
Враньё обосравшегося идиота. И что, банковская тайна оказалась каким-то образом на флешках в камерах журналистов? По сути он признался в том, что приказал напасть на журналистов, потому что они ему всего лишь какой-то "неправильный" вопрос задали. Уже вижу, как его Зермакраты будут отмазывать, а ГБР на журналистов наверное даже дело заведут, ну что тут думать, на тайну напали, суки.
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05.10.2021 12:14 Відповісти
А чего ж вы боялись, если у вас незапятнаная репутация?
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05.10.2021 12:14 Відповісти
понять и простить. никто ж не погиб, слава б-гу.
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05.10.2021 12:15 Відповісти
Как же все неадекватные твари любят слово "провокация"!
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05.10.2021 12:15 Відповісти
100%
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05.10.2021 12:27 Відповісти
Они адекватнее нас намного т.к. видят мир без прикрас и розовых очков, во всей его мерзотной реальности. Просто они очень плохие люди - у них другая шкала ценностей, где добродетель и эмпатия считается большим недостатком.
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05.10.2021 14:08 Відповісти
Напевно ті 6 злочинців що побили 2 поліцейськиї і одного вбили і пограбували насправді не винні і це була провокація зі сторони постраждалих, що їх побили я так розумію. На чорне зебіл каже біле.
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05.10.2021 12:19 Відповісти
Какая наглая,примитивная ложь.
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05.10.2021 12:19 Відповісти
Він, канєшно, знав, на кого напасти... Схеми - проект Радіо Свобода, а Радіо Свобода НАПРЯМУ фінансується Держдепом США. Він хоче скласти компанію Дубінському у санкційному списку?
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05.10.2021 12:20 Відповісти
ну конечно же, мы верим каждому слову Жени Мецгера ...
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05.10.2021 12:22 Відповісти
Одне питання, ЧОМУ ця нехарота до сих пір працює?
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05.10.2021 12:22 Відповісти
З приходом цього Мецгера в банку почався справжній рейвах: клієнти розбігаються, співробітники звільняються, відношення до клієнтів свинське. І все це почалося з приходом зеленої влади. Клоуни доведуть банк до розвалу.
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05.10.2021 12:25 Відповісти
Банк це дурня. Розвалиться, - клієнти втічуть до іншого.
Куди тікати українцям з України?
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05.10.2021 14:48 Відповісти
Як Порошенко свій пост залишив, то вже і сонце не так сходить, і пташки не так співають. Та й гарні дівчата з вулиць кудись поділися... Скільки ми будемо таке терпіти?
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05.10.2021 14:55 Відповісти
Краще за дівчатами біжіть. Тільки шукайте єврейських, зараз це у моді.
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05.10.2021 15:24 Відповісти
Як скажете, звісно. Але я дівчат по інших критеріям шукаю. Видно не доріс.
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05.10.2021 17:55 Відповісти
Ти ще заволай, що це антисемітизм, мецгер квартальний.
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05.10.2021 12:28 Відповісти
Сам же і анонсував і розкрутив вихід журн. розслідування.
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05.10.2021 12:31 Відповісти
мецгер - так звали ватажка работоргівців з ігри fallout 2. Ніякого натяку, просто згадалося.
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05.10.2021 12:37 Відповісти
Поц плямистий
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05.10.2021 12:42 Відповісти
"те що сталося вчора та розгортається сьогодні навколо бренду Банку та мого імені, це вже не журналістіка, а дії свідомо і прицільно спрямовані на провокацію та плямування репутації менеджменту та його діяльності"

Підібне чув в кінці 80-х, коли намагався написати скаргу в книгу скарг в одному з магазинів. Там аргументом було, те, що там працює комсомольско-молодіжний колектив, передовик виробництва.

Міг би подумати, що у тому совдепівському комсомольсько-молодіжному колективі, чи подібному і працював тоді Мецгер, як би тоді він не був тільки підлітком
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05.10.2021 12:45 Відповісти
ждём высеров членограя, будет брехать как журналисты хулиганили ...
про шыфера уже пробрехался ...
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05.10.2021 12:55 Відповісти
Цікаво що ж той дурень таке на камеру ляпнув, що отакі "словесні кренделя" доводиться виписувати. Явно не "інформацію з обмеженим доступом" бо тоді б по іншому можна було діяти, а просто "інформацію небажану до розголосу"
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05.10.2021 13:04 Відповісти
Незапятнанная репутация?
Попросите расследовать его деятельность британских следователей.
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05.10.2021 13:13 Відповісти
Мецхени,зальцмани,шефіри- ось біда наша. Хфамілії
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05.10.2021 13:14 Відповісти
біда ваша - тупорильство! бо коли був український Президент ви його у "Вальцмани" записали, а потім вибрали тупорилого зельцмана
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05.10.2021 13:37 Відповісти
надо сказать что журналисты схем, используя фейки и манипуляции, сами некисло приложили руку к приходу этой власти. пусть теперь кушают, не обляпаются.
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05.10.2021 13:15 Відповісти
Цей текст йому писав сам подоляк? Чи "люся" арестович?
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05.10.2021 13:17 Відповісти
так почему не сдали журналюг в полицию и что за аудио тогда они выложили?))) назад в кривой рог давай чухай
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05.10.2021 13:36 Відповісти
Сказочный долб"**
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05.10.2021 13:49 Відповісти
Да просто *******. Сказочный как-то по-доброму звучит.
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05.10.2021 15:42 Відповісти
похоже зеленский выводил через мецгера рефинанс в офшоры ...
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05.10.2021 14:30 Відповісти
выводит ...
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05.10.2021 14:31 Відповісти
Понаїхало різної криворізької мразі.
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05.10.2021 14:48 Відповісти
квартальная быдлятина
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05.10.2021 14:55 Відповісти
Языком хоть жопу лижи, но рукам волю не давай! Как поступили с журналистом, поступают или психи, или преступники. Рыло в пуху !!!
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05.10.2021 15:00 Відповісти
"Обрезанная незапятная репутация".
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05.10.2021 15:05 Відповісти
так это же была чудовищная провокация, оказывается! с испотльзованием самовырывающейся из рук камеры и самостирающих данные накопителей памяти!
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05.10.2021 15:38 Відповісти
Мецгер - редкостный дегегерат.
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05.10.2021 15:41 Відповісти
Metzger sollte eigentlich Fleisch und Fleischprodukte sowie Innerein in Metzgerei verkaufen.
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05.10.2021 16:03 Відповісти
Мецгер зарабатывает авторитет чтобы стать главой Национального банка Украины.
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05.10.2021 16:12 Відповісти
писда Укрексимбанку. люди !! бегите от єтого урода главьі - притона денежньіх шулеров
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05.10.2021 16:09 Відповісти
Чому не притягують до відповідальності за жорсткі фізичні дії проти журналістів.
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05.10.2021 16:12 Відповісти
О как ... Учитесь, лохи, как надо переворачивать с ног на голову !
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05.10.2021 16:27 Відповісти
*************! Вони там всі такі, з подворотні!
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05.10.2021 16:29 Відповісти
Вони дограються, палатиме не хило...
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05.10.2021 16:42 Відповісти
ОПГ "95-й квартал" с каждым годом ведёт всё наглее. Дешёвая квартальщина прёт из всех щелей...
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05.10.2021 20:10 Відповісти
Мецгер таблом не вьішел чтобьі правду говорить. Но почему журналист не написал заяву в полицию за действия єтого придурка метившего на главу НАЦБАНКА Украиньі.
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05.10.2021 20:11 Відповісти
Несколько лярдов убитков, вот и вся репутация
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06.10.2021 16:15 Відповісти
Глупый и не умеющий держать свои нервы при себе руководитель в этом банке.
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06.10.2021 23:57 Відповісти
 
 