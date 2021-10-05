Глава "Укрексімбанку" Мецгер про інцидент із журналістами "Схем": "Це провокація і замах на незаплямовану репутацію менеджменту"
Глава "Укрексімбанку" Євген Мецгер дав коментар щодо інциденту з нападом на журналістів "Схем".
Про це Мецгер повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Жодного разу керівництво Банку не відмовляло жодному журналісту у наданні інформації, коментарях та інтерв’ю. Але те що сталося вчора та розгортається сьогодні навколо бренду Банку та мого імені, це вже не журналістіка, а дії свідомо і прицільно спрямовані на провокацію та плямування репутації менеджменту та його діяльності", - йдеться в повідомленні.
За словами Мецгера, банк залишається відкритими для комунікацій із засобами масової інформації, що неухильно дотримуються засад журналістської етики.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главі "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося запитання журналіста "Схем" - в оператора силою забрали техніку і видалили запис.
Будь ласка, зачекайте...
Але все одно, квартальне кодло.
- Чё делать-то?
- Милицию мыть.
- Вас отмоешь! (с)
Типа если бы СБ банка не заломало журналиста - то манагер сам разболтал бы ему банковскую тайну по вервому требованию?
Я с этой криворагульной клоунократии уже просто устал охреневать.
П
Н
Х
Куди тікати українцям з України?
Підібне чув в кінці 80-х, коли намагався написати скаргу в книгу скарг в одному з магазинів. Там аргументом було, те, що там працює комсомольско-молодіжний колектив, передовик виробництва.
Міг би подумати, що у тому совдепівському комсомольсько-молодіжному колективі, чи подібному і працював тоді Мецгер, як би тоді він не був тільки підлітком
про шыфера уже пробрехался ...
Попросите расследовать его деятельность британских следователей.