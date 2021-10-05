Мецгер дозволив бандитизм проти журналістів "Схем" і не сумнівається, що Зеленський його "відмаже", - Бутусов

Глава "Укрексімбанку" Євген Мецгер впевнений у тому, що президент Зеленський "відмаже" його за напад на журналістів "Схем".

Про це у Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Учора глава "Укрексімбанку" Євген Мецгер, одного з найбільших державних банків, особистий друг президента Володимира Зеленського, запросив до свого кабінету на інтерв'ю знімальну групу програми "Схеми", журналіста Кирила Овсяного. Під час інтерв'ю Мецгера не сподобалося одне з питань, після чого Мецгер наказав затримати журналіста своїй охороні! Після цього в оператора силою забрали камеру, забрали карти пам'яті і видалили запис. Євген Мецгер - це просто бандит, який викрав людину, перешкоджав журналістській діяльності", - наголосив він.

"Чому він так робить? Тому що він входить до угруповання президента Володимира Зеленського. А президент Зеленський завжди відмаже своїх друзів від будь-якого злочину. Тищенку пробачить порушення карантину, Трухіну пробачить ДТП і поранення простих людей, Татарову пробачить корупційну справу НАБУ, Єрмаку - зраду", - додав Бутусов.

За слова журналіста, Мецгер "дозволив собі бандитизм проти журналістів" лише тому, що не сумнівається, що Зеленський його "відмаже".

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Високий пост у держбанку Мецгера головний редактор Цензор.НЕТ пов'язує з ті, що останній - чоловік подруги Олени Кравець, актриси "Кварталу".

"Нові обличчя", які ще продовжують говорити про майбутнє, пробили дно, і опустили нашу державу до часів Януковича. Тільки тоді напади і викрадання нікого б не здивували. Думаю, що це знахабніле від вседозволеності бидло впевнене, як і ті їхні попередники, що вони при владі вічно, і що їм можна все. Зараз настав час визначитися тим, хто небайдужий до того, куди йде наша країна. Я впевнений, що без акції протесту влада не зробить взагалі нічого - пора в 2021 році знову збиратися для захисту свободи слова", - підсумував Бутусов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главі "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося питання журналіста "Схем" - в оператора силою забрали техніку і видалили запис.

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