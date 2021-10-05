Мецгер дозволив бандитизм проти журналістів "Схем" і не сумнівається, що Зеленський його "відмаже", - Бутусов
Глава "Укрексімбанку" Євген Мецгер впевнений у тому, що президент Зеленський "відмаже" його за напад на журналістів "Схем".
Про це у Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Учора глава "Укрексімбанку" Євген Мецгер, одного з найбільших державних банків, особистий друг президента Володимира Зеленського, запросив до свого кабінету на інтерв'ю знімальну групу програми "Схеми", журналіста Кирила Овсяного. Під час інтерв'ю Мецгера не сподобалося одне з питань, після чого Мецгер наказав затримати журналіста своїй охороні! Після цього в оператора силою забрали камеру, забрали карти пам'яті і видалили запис. Євген Мецгер - це просто бандит, який викрав людину, перешкоджав журналістській діяльності", - наголосив він.
"Чому він так робить? Тому що він входить до угруповання президента Володимира Зеленського. А президент Зеленський завжди відмаже своїх друзів від будь-якого злочину. Тищенку пробачить порушення карантину, Трухіну пробачить ДТП і поранення простих людей, Татарову пробачить корупційну справу НАБУ, Єрмаку - зраду", - додав Бутусов.
За слова журналіста, Мецгер "дозволив собі бандитизм проти журналістів" лише тому, що не сумнівається, що Зеленський його "відмаже".
Високий пост у держбанку Мецгера головний редактор Цензор.НЕТ пов'язує з ті, що останній - чоловік подруги Олени Кравець, актриси "Кварталу".
"Нові обличчя", які ще продовжують говорити про майбутнє, пробили дно, і опустили нашу державу до часів Януковича. Тільки тоді напади і викрадання нікого б не здивували. Думаю, що це знахабніле від вседозволеності бидло впевнене, як і ті їхні попередники, що вони при владі вічно, і що їм можна все. Зараз настав час визначитися тим, хто небайдужий до того, куди йде наша країна. Я впевнений, що без акції протесту влада не зробить взагалі нічого - пора в 2021 році знову збиратися для захисту свободи слова", - підсумував Бутусов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главі "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося питання журналіста "Схем" - в оператора силою забрали техніку і видалили запис.
Будь ласка, зачекайте...
- когда зелю сметут, тогда будет критиковать и его приемника
- такой и должна быть свободная пресса
Или по вашему порошенко был святым?
Не Порошенко расстреливал наших солдат под Илловайском, сбивал самолет с украинскими десантниками под Луганском и тем более Порошенко летом 14 года не вел бизнес в России.
Только не надо опять про Липецкую фабрику.
нужно разилчать критику и прямой буллинг.
ну и плюс вот эти все рассказы о миллионах в оффшорах и кто на сколько денег куда слетал отдыхать - заигрывание на левацкий чувствах малообразованной и малообеспеченной части населения. это на самом деле беда нашей страны - такое перевернутое мировоззрение общества, ну так сложилось исторически, наследие социалистического воспитания. а стричь профит с чужих бед это все-таки неэтично.
Те коментарии что им не нравятся (без мата и оскорблений) трут и банят по IP .
Как будто это им поможет
Тут все люди пробвинутые ...
- Стоять! Работает следственная комиссия ФБР! - закричала Марьяна Безуглая, врываясь в бювет. - Бежать сидеть! На кирпиче стамеска с потолком! Арбуз бродяга за дровами сноп коричневого вида, шурупы с вермишелью, руки вверх. Источник:
Смена власти ни привела к изменениям, так и будет, пока народ это терпеть готов, сколько власть не меняй, любая будет садится на шею, чем больше терпеть, тем больше будет наглеть.
Так тебе и порох в штаны насрал...
На данный момент - свой.
Та и на вчера - возможно он ошибался - но врагом никогда не был.
Бутусову - большой человек, много сделавший...
Бей врагов - а не по их настоянию между своими разбираться. (если ты не провокатор)
Отримав звання найкращого банкіра МCБ в 2018 та 2019 роках за рейтингом журналу «Бізнес»;
Зайняв 3 місце у номінації «Кращий менеджер МСБ в Україні 2013»;
Очолював провідну команду у Global Management Challenge (у 2008 та 2009 рр. що здобула 4 місце в Україні).
Журналист "Схем" тоже звёзды с неба снимал? Или он ЖУРНАЛ
а ты о чём, ущербный?
https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/ https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
Кривляння це до Бігуса.