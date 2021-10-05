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журналістика (1714) Зеленський (22416) напад (1095) Укрексімбанк (474) Бутусов Юрій (3478) Мецгер (99)

Мецгер дозволив бандитизм проти журналістів "Схем" і не сумнівається, що Зеленський його "відмаже", - Бутусов

Мецгер дозволив бандитизм проти журналістів

Глава "Укрексімбанку" Євген Мецгер впевнений у тому, що президент Зеленський "відмаже" його за напад на журналістів "Схем".

Про це у Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Учора глава "Укрексімбанку" Євген Мецгер, одного з найбільших державних банків, особистий друг президента Володимира Зеленського, запросив до свого кабінету на інтерв'ю знімальну групу програми "Схеми", журналіста Кирила Овсяного. Під час інтерв'ю Мецгера не сподобалося одне з питань, після чого Мецгер наказав затримати журналіста своїй охороні! Після цього в оператора силою забрали камеру, забрали карти пам'яті і видалили запис. Євген Мецгер - це просто бандит, який викрав людину, перешкоджав журналістській діяльності", - наголосив він.

"Чому він так робить? Тому що він входить до угруповання президента Володимира Зеленського. А президент Зеленський завжди відмаже своїх друзів від будь-якого злочину. Тищенку пробачить порушення карантину, Трухіну пробачить ДТП і поранення простих людей, Татарову пробачить корупційну справу НАБУ, Єрмаку - зраду", - додав Бутусов.

За слова журналіста, Мецгер "дозволив собі бандитизм проти журналістів" лише тому, що не сумнівається, що Зеленський його "відмаже".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський уже два місяці не підписує свій указ про санкції проти контрабандиста Акста, якого "кришує" його партнер, глава СБУ Баканов, - Бутусов

Високий пост у держбанку Мецгера головний редактор Цензор.НЕТ пов'язує з ті, що останній - чоловік подруги Олени Кравець, актриси "Кварталу".

"Нові обличчя", які ще продовжують говорити про майбутнє, пробили дно, і опустили нашу державу до часів Януковича. Тільки тоді напади і викрадання нікого б не здивували. Думаю, що це знахабніле від вседозволеності бидло впевнене, як і ті їхні попередники, що вони при владі вічно, і що їм можна все. Зараз настав час визначитися тим, хто небайдужий до того, куди йде наша країна. Я впевнений, що без акції протесту влада не зробить взагалі нічого - пора в 2021 році знову збиратися для захисту свободи слова", - підсумував Бутусов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главі "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося питання журналіста "Схем" - в оператора силою забрали техніку і видалили запис.

Також читайте: Напад на журналістів "Схем": Подано заяву в поліцію, розслідування про "Укрексімбанк" опублікують найближчим часом

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Топ коментарі
+25
Бутусов как и положено настоящему журналисту критиковал и яныковича, и порошенко, и зелю
- когда зелю сметут, тогда будет критиковать и его приемника
- такой и должна быть свободная пресса
Или по вашему порошенко был святым?
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05.10.2021 11:47
+20
Яка бридка харя у цього швондера.
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05.10.2021 11:38
+17
Та да. У зеленой власти подбор рож еще тот. И не нужно быть большим физиономистом чтобы понимать что перед тобой быдло из 90х. Причем самое низкосортное быдло из 90х.
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05.10.2021 11:46
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Бутусов как и положено настоящему журналисту критиковал и яныковича, и порошенко, и зелю
- когда зелю сметут, тогда будет критиковать и его приемника
- такой и должна быть свободная пресса
Или по вашему порошенко был святым?
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05.10.2021 11:47 Відповісти
+++
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05.10.2021 11:50 Відповісти
смешно, критика = постоянные манипуляции
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05.10.2021 12:05 Відповісти
номерне, свіжо вилуплене ко-ко із дефектом заїки- чи тобі судити про свободу преси? Зе!Бенятко на утриманні, моральна гидота від Подоляка.
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05.10.2021 12:08 Відповісти
Порошенко не был святым. Но Порошенко и не был причиной войны и самым главным виновником всех поражений Украины в той войне.
Не Порошенко расстреливал наших солдат под Илловайском, сбивал самолет с украинскими десантниками под Луганском и тем более Порошенко летом 14 года не вел бизнес в России.
Только не надо опять про Липецкую фабрику.
нужно разилчать критику и прямой буллинг.
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05.10.2021 12:10 Відповісти
считаю что должна быть адекватная обратная связь. человек, который только критикует, работает скорее на разрушение, нежели на созидание.

ну и плюс вот эти все рассказы о миллионах в оффшорах и кто на сколько денег куда слетал отдыхать - заигрывание на левацкий чувствах малообразованной и малообеспеченной части населения. это на самом деле беда нашей страны - такое перевернутое мировоззрение общества, ну так сложилось исторически, наследие социалистического воспитания. а стричь профит с чужих бед это все-таки неэтично.
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05.10.2021 13:28 Відповісти
критиковать он будет всех а банит за критику лиц ближне-восточной национальности
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05.10.2021 13:49 Відповісти
Админы Цензора як дети малые времен януковоча.
Те коментарии что им не нравятся (без мата и оскорблений) трут и банят по IP .
Как будто это им поможет
Тут все люди пробвинутые ...
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05.10.2021 14:20 Відповісти
Критика должна быть правдивой или справедливой.А не такая которая приводит к власти недоумков популистов.
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05.10.2021 15:49 Відповісти
Откуда "критике" знать, кого выберет мудрый народ?
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05.10.2021 18:00 Відповісти
Яка бридка харя у цього швондера.
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05.10.2021 11:38 Відповісти
Та да. У зеленой власти подбор рож еще тот. И не нужно быть большим физиономистом чтобы понимать что перед тобой быдло из 90х. Причем самое низкосортное быдло из 90х.
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05.10.2021 11:46 Відповісти
подбухивает крепко видимо на корпоративный бюджет....
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05.10.2021 11:48 Відповісти
найди фото хотя бы одной зе-гниды с приличным лицом...
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05.10.2021 11:49 Відповісти
Стефанчук очаровашка.
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05.10.2021 11:56 Відповісти
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05.10.2021 12:31 Відповісти
Стефанчук - это херой из фильма ужасов 🙄
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05.10.2021 12:38 Відповісти
Лицо, не обезображенное интеллектом

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05.10.2021 12:47 Відповісти
Колыван
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05.10.2021 13:43 Відповісти
как у всякого среднестатистического жыда
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05.10.2021 13:07 Відповісти
- Ничего, ничего, либер фатер Конрад Карлович Михельсон ! Святое дело! Батистовые портянки будем носить, крем Марго кушать. (с)
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05.10.2021 11:40 Відповісти
эй, зебараны, вы за это голосовали?
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05.10.2021 11:41 Відповісти
Какого ответа вы ожидаете от зебаранов? Они способны ответить только : бээээээ! Им плеснявые уже не только мочатся в глаза, но и наваливают кучи на голову - им все не почем!
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05.10.2021 11:45 Відповісти
Якщо без танців, музики - то буду 100%. Пора вже їх гнати.
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05.10.2021 11:42 Відповісти
"Ну ничиво же не случилось, ну никто же не погиб." Десь така буде відмазка.
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05.10.2021 11:43 Відповісти
В справу втрутиться Марьяна ...

- Стоять! Работает следственная комиссия ФБР! - закричала Марьяна Безуглая, врываясь в бювет. - Бежать сидеть! На кирпиче стамеска с потолком! Арбуз бродяга за дровами сноп коричневого вида, шурупы с вермишелью, руки вверх. Источник:
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05.10.2021 11:43 Відповісти
А как рассказывали перед выборами, что никакого кумовства не будет
Смена власти ни привела к изменениям, так и будет, пока народ это терпеть готов, сколько власть не меняй, любая будет садится на шею, чем больше терпеть, тем больше будет наглеть.
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05.10.2021 11:46 Відповісти
Никого нельзя обижать. Президент Зеленский разберётся в ситуации и накажет виновных
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05.10.2021 11:47 Відповісти
Блин,мне уже хочется тебе сумкой по голове настучать...может хватит идиотничать?
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05.10.2021 11:51 Відповісти
А оно и не идиотничает. А отрабатывает тридцать сребреников. Ботяра это подоляцкая, ясно?
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05.10.2021 12:01 Відповісти
Агония зебилов...
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05.10.2021 11:49 Відповісти
NO COMMENT Высокий пост в госбанке Мецгера главред связывает с тем, что последний - муж подруги Елены Кравец, актрисы "Квартала". Источник:
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05.10.2021 11:49 Відповісти
Да, это жесть.
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05.10.2021 11:57 Відповісти
К чему плачь.господин Бутусов? Не Вы ли ,агитировали за него и эту не профессианальную продажную власть? ведь хуже не будет? Нет?
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05.10.2021 11:52 Відповісти
Вон оно что - Бутусов виноват.
Так тебе и порох в штаны насрал...
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05.10.2021 12:03 Відповісти
А разве нет? Мне вряд ли.а вот таким как ты недоразвитым ,регулярно.
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05.10.2021 12:11 Відповісти
недоразвитые бьют своих в угоду клоунов-проходимцев...
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05.10.2021 12:24 Відповісти
Кто свой? Тот кто поливал грязью все что было сделано порохом за 5 лет?
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05.10.2021 12:26 Відповісти
То было вчера - а на данный момент - он по эту сторону баррикад.
На данный момент - свой.
Та и на вчера - возможно он ошибался - но врагом никогда не был.
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05.10.2021 12:32 Відповісти
Не знаю что ответить! Так разве бывает?
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05.10.2021 12:35 Відповісти
см.ниже
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05.10.2021 12:36 Відповісти
И его мужественная позиция по вангергейту, и его сайт - уникальный и единственный в Украине.
Бутусову - большой человек, много сделавший...

Бей врагов - а не по их настоянию между своими разбираться. (если ты не провокатор)
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05.10.2021 12:34 Відповісти
Пытаюсь.
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05.10.2021 12:39 Відповісти
Шо тобі ватна свиня бутусов не подобається? Мабудь медвечук кращий- ну той з яким парашенко торгував з рашкостаном, чи свинарчуки.
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05.10.2021 14:30 Відповісти
Недоразвитый васька это не имя это диагноз,так что полемика бессмыслена .
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05.10.2021 15:43 Відповісти
Звичайна жидівська морда!
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05.10.2021 11:53 Відповісти
Охамевшее от вседозволенности быдло
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05.10.2021 11:57 Відповісти
Два "красных диплома"

Отримав звання найкращого банкіра МCБ в 2018 та 2019 роках за рейтингом журналу «Бізнес»;
Зайняв 3 місце у номінації «Кращий менеджер МСБ в Україні 2013»;
Очолював провідну команду у Global Management Challenge (у 2008 та 2009 рр. що здобула 4 місце в Україні).
Журналист "Схем" тоже звёзды с неба снимал? Или он ЖУРНАЛ
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05.10.2021 12:20 Відповісти
шобле ЗЕленых мародеров и предателей - народный суд !!! хватит слушать тупые ЗЕленые бредни, рассчитанные на идиотов, прикрывающие развал государства !!!
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05.10.2021 11:58 Відповісти
Ну если Зеленский его не отмажет -то это сделает знаменитый регионал и министр времен Януковича- всеукраинский Президент своих офшоров Порошенко
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05.10.2021 11:58 Відповісти
зеблан - здесь речь о нынешнем беспределе уродов.
а ты о чём, ущербный?
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05.10.2021 12:01 Відповісти
последние 5 лет, лет войны и обескровливания страны, компании Зеленского цинично свернули свою официальную коммерческую деятельность, вывели в тень реальные обороты, скрыли реальное количество наемных работников и перевели предприятия на режим убыточности. Очевидно, что в 2014 году были сделаны все шаги для минимизации объемов налогов в бюджет Украины. В то же время, сам Владимир Зеленский с женой активно скупали недвижимость и элитные активы и потратили на это не менее 13 млн долларов. Просто на минуту прошу представить. Когда гибли лучшие дочери и сыновья моей страны, когда мы собирали волонтерку, когда для бизнеса был введен трехлетний мораторий на проверки и надо было только одно: пахать на страну и наполнять бюджет, делать сильнее армию и платить налоги, пенсионный сбор, именно в этот сложный период компании Зеленского бросили свою страну и ушли в тень. Пошли, чтобы все миллионные заработки направить на личное обогащение и на раскрутку медийной предвыборной кампании, где искривлении ценности подменялись красивыми лозунгами.Далее о том, почему не надо очаровываться пустыми надеждами о ПреЗеденте - спасителе Украины. Чуда не будет, потому что Украина не в его шкале ценностей. Доказано стилем жизни Владимира Александровича.
https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/ https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/

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05.10.2021 12:04 Відповісти
_Зережим устанавливает тоталитарный строй. До плугов всё никак не дойдёт что происходит на их глазах...
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05.10.2021 11:59 Відповісти
Ще один "щирий українець" показав "мудрому наріду", хто тепер тут справжня влада.
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05.10.2021 12:03 Відповісти
73% только бы не порох ,мечтали ,что иноверцы им светлое будущее на халяву построят. Имеем последствия этого голосования.
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05.10.2021 12:15 Відповісти
Юрій Бутусов - найкращий журналіст **********. Коли патріоти повернуться до влади, то треба буде організувати міністерство Правди і призначити його міністром.
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05.10.2021 12:13 Відповісти
"...охамевшее от вседозволенности быдло ..." Это все что нужно знать про"слуг народа". Вернее не просто "знать", а помнить на следующих выборах! А то как-то рейтинги напрягают ...
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05.10.2021 12:13 Відповісти
мецгер - уродец с тупьім взглядом мажора
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05.10.2021 12:17 Відповісти
кореш первой недоледи
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05.10.2021 12:52 Відповісти
харя
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05.10.2021 12:24 Відповісти
Это и есть охамевшее быдло из Кривого Рога 😡
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05.10.2021 12:39 Відповісти
Якщо набрати "кому належать " Схеми", то можна прочитати "Схемы" - программа журналистских расследований на базе https://www.radiosvoboda.org/p/5660.html украинской службы Радио Свобода. Чи це справді так ? Невже справді в Україні є щось з незалежних ЗМІ?
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05.10.2021 12:27 Відповісти
Є незалежні органи , тільки ви їх в упор не бачите !
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05.10.2021 12:41 Відповісти
Ви могли б написати список!? Оскільки "Схеми" подають і розжовують на олігархічних каналах ЗМІ і використовують в протистоянні різних угрупування, то... це це більше пропаганда... Було б добре прочитати розшифровку їх розслідування, без "відеоряду" і кривляння ведучих. Де можна почитати першоджерело, а не пережоване... Дякую!
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05.10.2021 13:01 Відповісти
А хіба там не наводять першоджерела?
Кривляння це до Бігуса.
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05.10.2021 17:30 Відповісти
Якось і Аня Герман працювала під вивіскою Радіо Свобода...
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05.10.2021 18:22 Відповісти
До чого тут це? Я про першоджерела питав.
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05.10.2021 21:58 Відповісти
Зеленский опять ответит приблизительно: "Я не могу понимать и знать все детали тех или иных уголовных кейсов,,,
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05.10.2021 12:35 Відповісти
Как там Зеленский говорил? "Я не интересуюсь деталями. Никто не умер, все живы-здоровы."
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05.10.2021 14:24 Відповісти
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05.10.2021 17:31 Відповісти
 
 