Глава "Укрэксимбанка" Мецгер об инциденте с журналистами "Схем": "Это провокация и покушение на незапятнанную репутацию менеджмента"
Глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер прокомментировал инцидент с нападением на журналистов "Схем".
Об этом Мецгер сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Ни разу руководство Банка не отказывало ни одному журналисту в предоставлении информации, комментариях и интервью. Но то, что произошло вчера и разворачивается сегодня вокруг бренда Банка и моего имени, это уже не журналистика, а действия сознательно и прицельно направленные на провокацию и покушение на незапятнанную репутацию менеджмента и его деятельности", - говорится в сообщении.
По словам Мецгера, банк остается открытым для коммуникаций со СМИ, которые неуклонно соблюдают принципы журналистской этики.
Напомним, ранее сообщалось, что главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись.
Пожалуйста, подождите...
Але все одно, квартальне кодло.
- Чё делать-то?
- Милицию мыть.
- Вас отмоешь! (с)
Типа если бы СБ банка не заломало журналиста - то манагер сам разболтал бы ему банковскую тайну по вервому требованию?
Я с этой криворагульной клоунократии уже просто устал охреневать.
П
Н
Х
Куди тікати українцям з України?
Підібне чув в кінці 80-х, коли намагався написати скаргу в книгу скарг в одному з магазинів. Там аргументом було, те, що там працює комсомольско-молодіжний колектив, передовик виробництва.
Міг би подумати, що у тому совдепівському комсомольсько-молодіжному колективі, чи подібному і працював тоді Мецгер, як би тоді він не був тільки підлітком
про шыфера уже пробрехался ...
Попросите расследовать его деятельность британских следователей.