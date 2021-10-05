РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12143 посетителя онлайн
Новости
14 924 68
журналистика (3253) нападение (2137) СМИ (3761) Укрэксимбанк (121) Мецгер (68)

Глава "Укрэксимбанка" Мецгер об инциденте с журналистами "Схем": "Это провокация и покушение на незапятнанную репутацию менеджмента"

Глава

Глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер прокомментировал инцидент с нападением на журналистов "Схем".

Об этом Мецгер сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Ни разу руководство Банка не отказывало ни одному журналисту в предоставлении информации, комментариях и интервью. Но то, что произошло вчера и разворачивается сегодня вокруг бренда Банка и моего имени, это уже не журналистика, а действия сознательно и прицельно направленные на провокацию и покушение на незапятнанную репутацию менеджмента и его деятельности", - говорится в сообщении.

Читайте: Нападение на журналистов "Схем": Подано заявление в полицию, расследование об "Укрэксимбанке" опубликуют в ближайшее время

По словам Мецгера, банк остается открытым для коммуникаций со СМИ, которые неуклонно соблюдают принципы журналистской этики.

Напомним, ранее сообщалось, что главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись.

Также читайте: Мецгер позволил бандитизм против журналистов "Схем" и не сомневается, что Зеленский его "отмажет", - Бутусов

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+36
На каких же слабоумных зебилов рассчитана подобная хрюканина?

Типа если бы СБ банка не заломало журналиста - то манагер сам разболтал бы ему банковскую тайну по вервому требованию?

Я с этой криворагульной клоунократии уже просто устал охреневать.
показать весь комментарий
05.10.2021 12:10
+18
Враньё обосравшегося идиота. И что, банковская тайна оказалась каким-то образом на флешках в камерах журналистов? По сути он признался в том, что приказал напасть на журналистов, потому что они ему всего лишь какой-то "неправильный" вопрос задали. Уже вижу, как его Зермакраты будут отмазывать, а ГБР на журналистов наверное даже дело заведут, ну что тут думать, на тайну напали, суки.
показать весь комментарий
05.10.2021 12:14
+17
Юристы не смогут узаконить таким образом самосуд банкира. По хорошему муж Кравец - Мецгер должен уже сидеть в СИЗО
показать весь комментарий
05.10.2021 12:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вигадливі юристи в цьому банку.
показать весь комментарий
05.10.2021 12:07 Ответить
Юристы не смогут узаконить таким образом самосуд банкира. По хорошему муж Кравец - Мецгер должен уже сидеть в СИЗО
показать весь комментарий
05.10.2021 12:14 Ответить
Везде и кругом рукожопые оборзевшие работники 95 анала.Разве вам это голобородько зедебилы обещал?
показать весь комментарий
05.10.2021 12:20 Ответить
Цей Мецгер чоловік не Кравець, а її лєпшей подруги.
Але все одно, квартальне кодло.
показать весь комментарий
05.10.2021 12:30 Ответить
- Ну, бабки, собирайтесь на работу.
- Чё делать-то?
- Милицию мыть.
- Вас отмоешь! (с)
показать весь комментарий
05.10.2021 12:34 Ответить
Квартальных кобелей не отмоешь добела.
показать весь комментарий
05.10.2021 12:36 Ответить
Ты имеешь в виду то СИЗО, где Трухин сидит?
показать весь комментарий
05.10.2021 15:09 Ответить
МЕЦГЕР---и это все обьясняет
показать весь комментарий
05.10.2021 13:20 Ответить
На каких же слабоумных зебилов рассчитана подобная хрюканина?

Типа если бы СБ банка не заломало журналиста - то манагер сам разболтал бы ему банковскую тайну по вервому требованию?

Я с этой криворагульной клоунократии уже просто устал охреневать.
показать весь комментарий
05.10.2021 12:10 Ответить
"криворагульной клоунократии" - схоронил.
показать весь комментарий
05.10.2021 14:04 Ответить
Решили побыковать...Ну,это их выбор.Криворожские посоны,они такие!
показать весь комментарий
05.10.2021 12:10 Ответить
Як і обіцяли "хоть посмійомся". Зате всім тепер вистачає на цілий вареник. Конєц єпохи бєдності
показать весь комментарий
05.10.2021 12:12 Ответить
"Глава "Укрэксимбанка" Мецгер об инциденте с журналистами "Схем": "Это провокация и покушение на незапятнанную репутацию менеджмента"
П
Н
Х
показать весь комментарий
05.10.2021 12:12 Ответить
Если журналисты "нарушали", то может тогда Укрэксимбанку надо было вызвать полицию, а не вершить самосуд??
показать весь комментарий
05.10.2021 12:13 Ответить
і у нового голови МВС Моностирського запече печія і мігрень розпочнеться
показать весь комментарий
05.10.2021 21:40 Ответить
Гєволт!!!!!!
показать весь комментарий
05.10.2021 12:13 Ответить
Не кричи, Мироне. Бо грошей не буде.
показать весь комментарий
05.10.2021 14:52 Ответить
Так а если: "по нашему мнению, в действиях журналиста Кирилла Овсяного содержались признаки как противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной), так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации. Источник:
показать весь комментарий
05.10.2021 12:13 Ответить
Враньё обосравшегося идиота. И что, банковская тайна оказалась каким-то образом на флешках в камерах журналистов? По сути он признался в том, что приказал напасть на журналистов, потому что они ему всего лишь какой-то "неправильный" вопрос задали. Уже вижу, как его Зермакраты будут отмазывать, а ГБР на журналистов наверное даже дело заведут, ну что тут думать, на тайну напали, суки.
показать весь комментарий
05.10.2021 12:14 Ответить
А чего ж вы боялись, если у вас незапятнаная репутация?
показать весь комментарий
05.10.2021 12:14 Ответить
понять и простить. никто ж не погиб, слава б-гу.
показать весь комментарий
05.10.2021 12:15 Ответить
Как же все неадекватные твари любят слово "провокация"!
показать весь комментарий
05.10.2021 12:15 Ответить
100%
показать весь комментарий
05.10.2021 12:27 Ответить
Они адекватнее нас намного т.к. видят мир без прикрас и розовых очков, во всей его мерзотной реальности. Просто они очень плохие люди - у них другая шкала ценностей, где добродетель и эмпатия считается большим недостатком.
показать весь комментарий
05.10.2021 14:08 Ответить
Напевно ті 6 злочинців що побили 2 поліцейськиї і одного вбили і пограбували насправді не винні і це була провокація зі сторони постраждалих, що їх побили я так розумію. На чорне зебіл каже біле.
показать весь комментарий
05.10.2021 12:19 Ответить
Какая наглая,примитивная ложь.
показать весь комментарий
05.10.2021 12:19 Ответить
Він, канєшно, знав, на кого напасти... Схеми - проект Радіо Свобода, а Радіо Свобода НАПРЯМУ фінансується Держдепом США. Він хоче скласти компанію Дубінському у санкційному списку?
показать весь комментарий
05.10.2021 12:20 Ответить
ну конечно же, мы верим каждому слову Жени Мецгера ...
показать весь комментарий
05.10.2021 12:22 Ответить
Одне питання, ЧОМУ ця нехарота до сих пір працює?
показать весь комментарий
05.10.2021 12:22 Ответить
З приходом цього Мецгера в банку почався справжній рейвах: клієнти розбігаються, співробітники звільняються, відношення до клієнтів свинське. І все це почалося з приходом зеленої влади. Клоуни доведуть банк до розвалу.
показать весь комментарий
05.10.2021 12:25 Ответить
Банк це дурня. Розвалиться, - клієнти втічуть до іншого.
Куди тікати українцям з України?
показать весь комментарий
05.10.2021 14:48 Ответить
Як Порошенко свій пост залишив, то вже і сонце не так сходить, і пташки не так співають. Та й гарні дівчата з вулиць кудись поділися... Скільки ми будемо таке терпіти?
показать весь комментарий
05.10.2021 14:55 Ответить
Краще за дівчатами біжіть. Тільки шукайте єврейських, зараз це у моді.
показать весь комментарий
05.10.2021 15:24 Ответить
Як скажете, звісно. Але я дівчат по інших критеріям шукаю. Видно не доріс.
показать весь комментарий
05.10.2021 17:55 Ответить
Ти ще заволай, що це антисемітизм, мецгер квартальний.
показать весь комментарий
05.10.2021 12:28 Ответить
Сам же і анонсував і розкрутив вихід журн. розслідування.
показать весь комментарий
05.10.2021 12:31 Ответить
мецгер - так звали ватажка работоргівців з ігри fallout 2. Ніякого натяку, просто згадалося.
показать весь комментарий
05.10.2021 12:37 Ответить
Поц плямистий
показать весь комментарий
05.10.2021 12:42 Ответить
"те що сталося вчора та розгортається сьогодні навколо бренду Банку та мого імені, це вже не журналістіка, а дії свідомо і прицільно спрямовані на провокацію та плямування репутації менеджменту та його діяльності"

Підібне чув в кінці 80-х, коли намагався написати скаргу в книгу скарг в одному з магазинів. Там аргументом було, те, що там працює комсомольско-молодіжний колектив, передовик виробництва.

Міг би подумати, що у тому совдепівському комсомольсько-молодіжному колективі, чи подібному і працював тоді Мецгер, як би тоді він не був тільки підлітком
показать весь комментарий
05.10.2021 12:45 Ответить
ждём высеров членограя, будет брехать как журналисты хулиганили ...
про шыфера уже пробрехался ...
показать весь комментарий
05.10.2021 12:55 Ответить
Цікаво що ж той дурень таке на камеру ляпнув, що отакі "словесні кренделя" доводиться виписувати. Явно не "інформацію з обмеженим доступом" бо тоді б по іншому можна було діяти, а просто "інформацію небажану до розголосу"
показать весь комментарий
05.10.2021 13:04 Ответить
Незапятнанная репутация?
Попросите расследовать его деятельность британских следователей.
показать весь комментарий
05.10.2021 13:13 Ответить
Мецхени,зальцмани,шефіри- ось біда наша. Хфамілії
показать весь комментарий
05.10.2021 13:14 Ответить
біда ваша - тупорильство! бо коли був український Президент ви його у "Вальцмани" записали, а потім вибрали тупорилого зельцмана
показать весь комментарий
05.10.2021 13:37 Ответить
надо сказать что журналисты схем, используя фейки и манипуляции, сами некисло приложили руку к приходу этой власти. пусть теперь кушают, не обляпаются.
показать весь комментарий
05.10.2021 13:15 Ответить
Цей текст йому писав сам подоляк? Чи "люся" арестович?
показать весь комментарий
05.10.2021 13:17 Ответить
так почему не сдали журналюг в полицию и что за аудио тогда они выложили?))) назад в кривой рог давай чухай
показать весь комментарий
05.10.2021 13:36 Ответить
Сказочный долб"**
показать весь комментарий
05.10.2021 13:49 Ответить
Да просто *******. Сказочный как-то по-доброму звучит.
показать весь комментарий
05.10.2021 15:42 Ответить
похоже зеленский выводил через мецгера рефинанс в офшоры ...
показать весь комментарий
05.10.2021 14:30 Ответить
выводит ...
показать весь комментарий
05.10.2021 14:31 Ответить
Понаїхало різної криворізької мразі.
показать весь комментарий
05.10.2021 14:48 Ответить
квартальная быдлятина
показать весь комментарий
05.10.2021 14:55 Ответить
Языком хоть жопу лижи, но рукам волю не давай! Как поступили с журналистом, поступают или психи, или преступники. Рыло в пуху !!!
показать весь комментарий
05.10.2021 15:00 Ответить
"Обрезанная незапятная репутация".
показать весь комментарий
05.10.2021 15:05 Ответить
так это же была чудовищная провокация, оказывается! с испотльзованием самовырывающейся из рук камеры и самостирающих данные накопителей памяти!
показать весь комментарий
05.10.2021 15:38 Ответить
Мецгер - редкостный дегегерат.
показать весь комментарий
05.10.2021 15:41 Ответить
Metzger sollte eigentlich Fleisch und Fleischprodukte sowie Innerein in Metzgerei verkaufen.
показать весь комментарий
05.10.2021 16:03 Ответить
Мецгер зарабатывает авторитет чтобы стать главой Национального банка Украины.
показать весь комментарий
05.10.2021 16:12 Ответить
писда Укрексимбанку. люди !! бегите от єтого урода главьі - притона денежньіх шулеров
показать весь комментарий
05.10.2021 16:09 Ответить
Чому не притягують до відповідальності за жорсткі фізичні дії проти журналістів.
показать весь комментарий
05.10.2021 16:12 Ответить
О как ... Учитесь, лохи, как надо переворачивать с ног на голову !
показать весь комментарий
05.10.2021 16:27 Ответить
*************! Вони там всі такі, з подворотні!
показать весь комментарий
05.10.2021 16:29 Ответить
Вони дограються, палатиме не хило...
показать весь комментарий
05.10.2021 16:42 Ответить
ОПГ "95-й квартал" с каждым годом ведёт всё наглее. Дешёвая квартальщина прёт из всех щелей...
показать весь комментарий
05.10.2021 20:10 Ответить
Мецгер таблом не вьішел чтобьі правду говорить. Но почему журналист не написал заяву в полицию за действия єтого придурка метившего на главу НАЦБАНКА Украиньі.
показать весь комментарий
05.10.2021 20:11 Ответить
Несколько лярдов убитков, вот и вся репутация
показать весь комментарий
06.10.2021 16:15 Ответить
Глупый и не умеющий держать свои нервы при себе руководитель в этом банке.
показать весь комментарий
06.10.2021 23:57 Ответить
 
 