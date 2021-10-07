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Новини
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Напад на журналістів "Схем": Вручено підозру директору департаменту інформполітики "Укрексімбанку" Пікалову

Напад на журналістів

Одному з фігурантів справи про перешкоджання професійній діяльності журналістів "Схем" вручено підозру.

Про це Цензор.НЕТ повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Спікерка зазначила, що підозру вручили сьогодні за місцем проживання в присутності адвоката. Також фігуранту вручили повістку з викликом до органу слідства.

За даними джерела Цензор.НЕТ, йдеться про директора департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимира Пікалова, який раніше уникнув вручення підозри, покинувши місце роботи через інший вихід.

Правоохоронці встановлюють місцезнаходження глави "Укрексімбанку" Євгена Мецгера, щодо нього також складено повідомлення про підозру.

6 жовтня поліція і прокуратура прийшли в "Укрексімбанк" вручити підозри фігурантам кримінального провадження щодо перешкоджання професійній діяльності журналістів "Схем".

Також читайте: Правоохоронці шукають двох співробітників "Укрексімбанку" у справі про напад на журналістів, - Офіс генпрокурора

Адміністрація банку заявила правоохоронцям, що один із фігурантів склав повноваження (раніше про тимчасове складання повноважень заявив глава банку Євген Мецгер. - Ред.), інший написав заяву про звільнення. У прокуратурі наголосили, що ці особи на той момент не були звільнені і мають перебувати на робочому місці. Однак адміністрація повідомила, що цих осіб на робочому місці немає, а підстави їхньої відсутності невідомі.

На вулиці Антоновича перед будівлею зібралася акція протесту проти протиправних дій, допущених керівництвом і охороною банку, які вилучали техніку у журналістів і намагалися знищити відзнятий матеріал.

Нагадаємо, 4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.

Також читайте: Скандал в "Укрексімбанку" виник після запитання про кредит для "ДНР", це має вигляд приховування злочину, - Сюмар

Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

5 жовтня журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".

Після оприлюднення відео з доказами нападу на журналістів голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер заявив, що склав повноваження на час розслідування.

Автор: 

журналістика (1760) напад (1125) Укрексімбанк (478) Мецгер Євген (103)


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Топ коментарі
+13
Шото Баканов не спешит СБУ посылать с выяснением про финансирование лица из ДНР на 60 млн ДЕНЬГАМИ УКРАИНСКОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
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07.10.2021 09:54
+11
tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1445959461013688323 3 ч



Просто факт

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07.10.2021 09:52
+6
А $60 млн для Брюховецкого-Христенко -ТОВ "ЛУГА-БРІК"-ЛНР? Шо скажет спикер по этому поводу?
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07.10.2021 10:08
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tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1445959461013688323 3 ч



Просто факт

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07.10.2021 09:52 Відповісти
Крім цих збитків - збитки "Нафтогазу", "дірки" в Держбюджеті і Держрезерві, все і не перерахуєш - етапи "большого путі", "вєрной дорогой ідут товаріщі".
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07.10.2021 09:59 Відповісти
Банкет к сожалению за нас счёт....
Да ЗЕбени тупорылые?
Помните ещё что вы НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ?
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07.10.2021 10:00 Відповісти
Шото Баканов не спешит СБУ посылать с выяснением про финансирование лица из ДНР на 60 млн ДЕНЬГАМИ УКРАИНСКОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
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07.10.2021 09:54 Відповісти
Очікує дзвінка про "того чорта".
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07.10.2021 10:02 Відповісти
У Зелупы спросите-мож он знает где его кум?
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07.10.2021 09:57 Відповісти
Поехал в ЛУГАНДУ проверять залог!)
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07.10.2021 10:01 Відповісти
Ха..Тоже эта мысль в голову пришла.
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07.10.2021 11:26 Відповісти
Айбин срочно заболел - лег спать и ушел домой!!!!
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07.10.2021 10:03 Відповісти
А $60 млн для Брюховецкого-Христенко -ТОВ "ЛУГА-БРІК"-ЛНР? Шо скажет спикер по этому поводу?
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07.10.2021 10:08 Відповісти
Та шо ж такоє?! Кругом ХВігурірують або маланець, або кацап
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07.10.2021 10:18 Відповісти
А ви думаєте чому Богдан Хмельницький знищував не тільки поляків але і жидів? Тому що незалежність можна побудувати тільки без них.
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07.10.2021 10:25 Відповісти
В цьому я з Богданом згодний. Але те шо він там понапідписував з кацапами ні.
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07.10.2021 10:30 Відповісти
Местонахождение главы "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, относительно которого также составлено сообщение о подозрении, устанавливается.

По синагогам ищите
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07.10.2021 10:22 Відповісти
В Израиле или России ?
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07.10.2021 10:26 Відповісти
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07.10.2021 11:29 Відповісти
Владимир Пикалов - это тот лысый бык с видео. Отмороженный бандюк. На нары суку!
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07.10.2021 10:25 Відповісти
Цей Пікалов часом не родич Пікалова з "кварталу", який Яника в них постійно грає?
Було би не дивно в країні з кварталократією.
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07.10.2021 10:28 Відповісти
правильно.
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08.10.2021 08:13 Відповісти
 
 