Напад на журналістів "Схем": Вручено підозру директору департаменту інформполітики "Укрексімбанку" Пікалову

Одному з фігурантів справи про перешкоджання професійній діяльності журналістів "Схем" вручено підозру.

Про це Цензор.НЕТ повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Спікерка зазначила, що підозру вручили сьогодні за місцем проживання в присутності адвоката. Також фігуранту вручили повістку з викликом до органу слідства.

За даними джерела Цензор.НЕТ, йдеться про директора департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимира Пікалова, який раніше уникнув вручення підозри, покинувши місце роботи через інший вихід.

Правоохоронці встановлюють місцезнаходження глави "Укрексімбанку" Євгена Мецгера, щодо нього також складено повідомлення про підозру.

6 жовтня поліція і прокуратура прийшли в "Укрексімбанк" вручити підозри фігурантам кримінального провадження щодо перешкоджання професійній діяльності журналістів "Схем".

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Адміністрація банку заявила правоохоронцям, що один із фігурантів склав повноваження (раніше про тимчасове складання повноважень заявив глава банку Євген Мецгер. - Ред.), інший написав заяву про звільнення. У прокуратурі наголосили, що ці особи на той момент не були звільнені і мають перебувати на робочому місці. Однак адміністрація повідомила, що цих осіб на робочому місці немає, а підстави їхньої відсутності невідомі.

На вулиці Антоновича перед будівлею зібралася акція протесту проти протиправних дій, допущених керівництвом і охороною банку, які вилучали техніку у журналістів і намагалися знищити відзнятий матеріал.

Нагадаємо, 4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.

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Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

5 жовтня журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".

Після оприлюднення відео з доказами нападу на журналістів голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер заявив, що склав повноваження на час розслідування.