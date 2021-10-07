Нападение на журналистов "Схем": Вручено подозрение директору департамента информполитики "Укрэксимбанка" Пикалову
Одному из фигурантов дела о препятствовании профессиональной деятельности журналистов "Схем" вручено подозрение.
Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.
Спикер отметила, что подозрение вручили сегодня по месту жительства в присутствии адвоката. Также фигуранту вручили повестку с вызовом в орган следствия.
По данным источника Цензор.НЕТ, речь идет о директоре департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимире Пикалове, который ранее избежал вручения подозрения, покинув место работы через другой выход.
Правоохранители устанавливают местонахождение главы "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, в его отношении также составлено сообщение о подозрении.
6 октября полиция и прокуратура пришли в "Укрэксимбанк" вручить подозрение фигурантам уголовного производства относительно препятствования профессиональной деятельности журналистов "Схем".
Администрация банка заявила правоохранителям, что один человек в настоящее время сложил полномочия (ранее о временном сложении полномочий заявил глава банка Евгений Мецгер. - Ред.), другой написал заявление об увольнении. В прокуратуре подчеркнули, что эти личности на тот момент не были уволены и должны находиться на рабочем месте. Однако администрация сообщила, что этих лиц на рабочем месте нет, а основания их отсутствия неизвестны.
На улице Антоновича перед зданием собралась акция протеста против противоправных действий, допущенных руководством и охраной банка, которые изымали технику у журналистов и пытались уничтожить отснятый материал.
Напомним, 4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.
Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.
Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.
5 октября журналисты "Схем" восстановили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке".
После обнародования видео с доказательствами нападения на журналистов председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил, что сложил полномочия на время расследования.
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@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1445959461013688323 3 ч
Просто факт
Да ЗЕбени тупорылые?
Помните ещё что вы НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ?
По синагогам ищите
Було би не дивно в країні з кварталократією.