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Нападение на журналистов "Схем": Вручено подозрение директору департамента информполитики "Укрэксимбанка" Пикалову

Нападение на журналистов

Одному из фигурантов дела о препятствовании профессиональной деятельности журналистов "Схем" вручено подозрение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Спикер отметила, что подозрение вручили сегодня по месту жительства в присутствии адвоката. Также фигуранту вручили повестку с вызовом в орган следствия.

По данным источника Цензор.НЕТ, речь идет о директоре департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимире Пикалове, который ранее избежал вручения подозрения, покинув место работы через другой выход.

Правоохранители устанавливают местонахождение главы "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, в его отношении также составлено сообщение о подозрении.

6 октября полиция и прокуратура пришли в "Укрэксимбанк" вручить подозрение фигурантам уголовного производства относительно препятствования профессиональной деятельности журналистов "Схем".

Читайте на Цензор.НЕТ: Правоохранители ищут двух сотрудников "Укрэксимбанка" по делу о нападении на журналистов, - Офис Генпрокурора

Администрация банка заявила правоохранителям, что один человек в настоящее время сложил полномочия (ранее о временном сложении полномочий заявил глава банка Евгений Мецгер. - Ред.), другой написал заявление об увольнении. В прокуратуре подчеркнули, что эти личности на тот момент не были уволены и должны находиться на рабочем месте. Однако администрация сообщила, что этих лиц на рабочем месте нет, а основания их отсутствия неизвестны.

На улице Антоновича перед зданием собралась акция протеста против противоправных действий, допущенных руководством и охраной банка, которые изымали технику у журналистов и пытались уничтожить отснятый материал.

Напомним, 4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.

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Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.

5 октября журналисты "Схем" восстановили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке".

После обнародования видео с доказательствами нападения на журналистов председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил, что сложил полномочия на время расследования.

журналистика (3295) нападение (2215) Укрэксимбанк (123) Мецгер Евгений (70)


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Топ комментарии
+13
Шото Баканов не спешит СБУ посылать с выяснением про финансирование лица из ДНР на 60 млн ДЕНЬГАМИ УКРАИНСКОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
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07.10.2021 09:54
+11
tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1445959461013688323 3 ч



Просто факт

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07.10.2021 09:52
+6
А $60 млн для Брюховецкого-Христенко -ТОВ "ЛУГА-БРІК"-ЛНР? Шо скажет спикер по этому поводу?
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07.10.2021 10:08
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tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1445959461013688323 3 ч



Просто факт

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07.10.2021 09:52 Ответить
Крім цих збитків - збитки "Нафтогазу", "дірки" в Держбюджеті і Держрезерві, все і не перерахуєш - етапи "большого путі", "вєрной дорогой ідут товаріщі".
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07.10.2021 09:59 Ответить
Банкет к сожалению за нас счёт....
Да ЗЕбени тупорылые?
Помните ещё что вы НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ?
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07.10.2021 10:00 Ответить
Шото Баканов не спешит СБУ посылать с выяснением про финансирование лица из ДНР на 60 млн ДЕНЬГАМИ УКРАИНСКОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
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07.10.2021 09:54 Ответить
Очікує дзвінка про "того чорта".
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07.10.2021 10:02 Ответить
У Зелупы спросите-мож он знает где его кум?
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07.10.2021 09:57 Ответить
Поехал в ЛУГАНДУ проверять залог!)
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07.10.2021 10:01 Ответить
Ха..Тоже эта мысль в голову пришла.
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07.10.2021 11:26 Ответить
Айбин срочно заболел - лег спать и ушел домой!!!!
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07.10.2021 10:03 Ответить
А $60 млн для Брюховецкого-Христенко -ТОВ "ЛУГА-БРІК"-ЛНР? Шо скажет спикер по этому поводу?
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07.10.2021 10:08 Ответить
Та шо ж такоє?! Кругом ХВігурірують або маланець, або кацап
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07.10.2021 10:18 Ответить
А ви думаєте чому Богдан Хмельницький знищував не тільки поляків але і жидів? Тому що незалежність можна побудувати тільки без них.
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07.10.2021 10:25 Ответить
В цьому я з Богданом згодний. Але те шо він там понапідписував з кацапами ні.
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07.10.2021 10:30 Ответить
Местонахождение главы "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, относительно которого также составлено сообщение о подозрении, устанавливается.

По синагогам ищите
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07.10.2021 10:22 Ответить
В Израиле или России ?
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07.10.2021 10:26 Ответить
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07.10.2021 11:29 Ответить
Владимир Пикалов - это тот лысый бык с видео. Отмороженный бандюк. На нары суку!
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07.10.2021 10:25 Ответить
Цей Пікалов часом не родич Пікалова з "кварталу", який Яника в них постійно грає?
Було би не дивно в країні з кварталократією.
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07.10.2021 10:28 Ответить
правильно.
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08.10.2021 08:13 Ответить
 
 