Скандал в "Укрексімбанку" виник після запитання про кредит для "ДНР", це має вигляд приховування злочину, - Сюмар

Реакція голови правління Укрексімбанку Євгена Мецгера на запитання журналістів про кредит особам, пов'язаним із так званою "ДНР", має вигляд приховування злочину.

Таку думку на своїй сторінці в Фейсбук висловила народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар, інформує Цензор.НЕТ.

"Выруби его, Володь" стало реакцією Мецгера на питання журналіста про кредит, наданий банком особам і компаніям в так званій "ДНР". І це важливо. Це виглядає на приховування злочину. Злочину із фінансування тероризму", - написала Сюмар.

"Це робить Мецгер, людина Зеленського з Кривого Рогу. І це цікавий бумеранг за спробу Банкової зобразити "держзраду" за купівлю вугілля в 2014 році в українських державних шахт! Ще задовго до іх всіляких там "націоналізацій" бойовиками квазіреспублік. І в умовах енергоблокади України з боку Москви в найскладнішу зиму 2014", - зазначила депутатка.

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"От зараз цей бумеранг чітко покаже хто кого кредитував на окупованих територіях , і як Зеленський забезпечить енергонезалежність України в значно благополучнішому 2021", - додала Сюмар.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.