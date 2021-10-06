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Скандал в "Укрексімбанку" виник після запитання про кредит для "ДНР", це має вигляд приховування злочину, - Сюмар

Скандал в

Реакція голови правління Укрексімбанку Євгена Мецгера на запитання журналістів про кредит особам, пов'язаним із так званою "ДНР", має вигляд приховування злочину.

Таку думку на своїй сторінці в Фейсбук висловила народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар, інформує Цензор.НЕТ.

"Выруби его, Володь" стало реакцією Мецгера на питання журналіста про кредит, наданий банком особам і компаніям в так званій "ДНР". І це важливо. Це виглядає на приховування злочину. Злочину із фінансування тероризму", - написала Сюмар.

Скандал в Укрексімбанку виник після запитання про кредит для ДНР, це має вигляд приховування злочину, - Сюмар 01

"Це робить Мецгер, людина Зеленського з Кривого Рогу. І це цікавий бумеранг за спробу Банкової зобразити "держзраду" за купівлю вугілля в 2014 році в українських державних шахт! Ще задовго до іх всіляких там "націоналізацій" бойовиками квазіреспублік. І в умовах енергоблокади України з боку Москви в найскладнішу зиму 2014", - зазначила депутатка.

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"От зараз цей бумеранг чітко покаже хто кого кредитував на окупованих територіях , і як Зеленський забезпечить енергонезалежність України в значно благополучнішому 2021", - додала Сюмар.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Автор: 

Укрексімбанк (478) Сюмар Вікторія (270) Європейська Солідарність (1082) Мецгер Євген (103)


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Топ коментарі
+58
По информации "Схем", Овсяный, основываясь на принесенных им документах, спросил у главы правления Укрэксимбанка "о сомнительном многомиллионном кредите, выданном этим государственным банком". Дальнейший диалог запечатлен на видео:

Овсяный: Я могу вам оставить документы, чтобы вы ознакомились.

Мецгер: Я знаю все эти документы.

Овсяный: https://www.dsnews.ua/politics/skandal-v-ukreksimbanke-na-zhurnalistov-napali-iz-za-voprosa-o-kredite-dnr-06102021-439025 И эти документы тоже, по "ДНР"?

Мецгер: Все эти документы.

После этого Мецгер заявил, что это "непроверенные данные", но журналист отметил, что данные проверили через несколько источников и попросил Мецгера прокомментировать, проверялась ли эта компания и человек, которому государственный банк предоставил кредит.

И вот тут Мецгер сорвался: он объявил, что ничего комментировать не станет и потребовал от Владимира Пикалова, директора департамента информационной политики "Укрэксимбанка", "вырубить" оператора, задержать журналистов и удалить запись.

Какой будет третья часть

Похоже, слово "ДНР" таит в себе какую-то большую тайну Укрэксимбанка. Именно оно стало тем триггером, который вызвал вспышку Мецгера. Это обстоятельство уже заметили бизнесмены и политики.
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06.10.2021 21:15
+41
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06.10.2021 21:41
+38
Говорят, что Мецгер входит в ближний круг Зеленского. "Семья Мецгеров - это близкие друзья президента Зеленского и актрисы "Квартала" Елены Кравец. Именно президент Зеленский лично добился назначения Мецгера на пост в Укрэксимбанк, и также Зеленский назначил жену Мецгера по квоте президента в наблюдательный совет государственного Приватбанка", - утверждает журналист Юрий Бутусов.

Еще более важно то, что Укрэксимбанк используется для привлечения денег на "Большое строительство". Так, в апреле прошлого года Укравтодор сообщил о заключении с Укрэксимбанком "договора об обеспечении финансирования большого дорожного строительства на дополнительные 19,3 млрд грн". Схема простая: берется рефинансирование в Нацбанке и на эти деньги покупаются бумаги долговых обязательств Укравтодора.

Как видим, Мецгер для Зеленского - не просто старый друг, а очень ценный кадр и важное звено, с которым нельзя просто так расстаться. В этой связи удивительно выглядят анонсы Венедиктовой о якобы неизбежной ответственности виновных в нападении на журналистов "Схем".

Ранее Зеленский упорно защищал даже гораздо менее ценных своих кадров. Достаточно вспомнить, как в Трускавце он высказался о ДТП со "слугой народа" Александром Трухиным: "Там никто не погиб, слава Богу, все живы - это самое главное". Вот и сейчас он вполне мог бы сказать: "Журналисты остались живы - чего еще вам надо?" Но нет, Подоляк рассказывает, что "безусловно, модель поведения, которую общество увидело от представителей банка, является недопустимой". А Венедиктова обещает, что будет "справедливое и эффективное расследование, подозрение, передача в суд, приговор".

Что же случилось? Очень похоже на то, что нас старательно убаюкивают, убеждая, что инцидент исчерпан - чиновника накажут. Это нужно для того, чтобы отвлечь общество от главного вопроса.

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06.10.2021 21:17
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Як партизани сидять у засаді. Деякі зникли одразу після виборів, так як завдання ******* виконали, самі упороті ще тримались рік, а навесні вже майже усі зникли. Вони під новими ніками тут засвічують, деяких навіть можна пізнати. Так смішно згадувати цих адійотів, які рвали дупу на британській прапор за свого Янелоха та нас примушували вірити у цього дешевого популіста.
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07.10.2021 01:00 Відповісти
Запамятайте! Голосуєш за одного жида і отримуєш тисячу "в комплекті"... А далі вже діло Вашого грабунку буде поставлено на поток...
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07.10.2021 02:08 Відповісти
Получается в Израиле все поголовно ограбленные?
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07.10.2021 18:16 Відповісти
Що б Ви і не сумнівались в цьому! Маразм з оподаткуванням дійшов до того що мої друзі дитинства зараз вимушені платити за еміграцію своїх дітей з Ізраїлю. Землю Ізраїлю керівництво сионістської держави оголосило священною і вся вона належить виключно державі. Тепер комунальні платежі в Ізраїлі вартують дешевше за "арендну плату" за землю над якою знаходиться квартира. А халявні виплати з Німеччини, Щвейцарії та решти європейських країн "за Холокост" вже припинено! Емігрувати з цієї країни стало надзвичайно складно - ніхто в світі не хоче збільшення жидівської громади яка паразитує на Холокості і на будь яке зауваження в некомпетенції відповідає агресивним звинуваченням в антисемітизмі. Мій бувший студент витратив три роки на еміграцію в Канаду з дружиною та дитиною. Спершу робота, мова, контракт на пять років і лише після цього дозволили ввезти родину... А 73 роки нескінченної війни з арабами? Постійні теракти це як? Свято? Коли не знаєш повернеться твоя дитина з школи чи якийсь палестинець порве її на шматки? Ізраїль з моменту заснування був і залишається мілітаризованою країною і інвестував в ненависть а не в толерантність і взаєморозуміння. Тому зараз вигрібає наслідки. Як тільки допомога з США припиниться 120 мільйонів арабів знищать ізраїльтян з насолодою і негайно. Вже сьогодні в сусідніх з Ізраїлем країнах захищається в 4 (чотири) рази більше докторських дисертацій і публікується наукових статей ніж в Ізраїлі. Араби стали більше вчитись ніж молитись, але ненависть до жидів вже на генетичному рівні... Звідси, Ізраїль немає майбутнього - сіонізм його вже знищив...
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07.10.2021 20:16 Відповісти
Мій бувший студент витратив три роки на еміграцію в Канаду з дружиною та дитиною. Спершу робота, мова, контракт на пять років і лише після цього дозволили ввезти родину...

Я правильно понял? - это евреи виноваты в том, что Канада прежде чем разрешить ввоз семьи, сначала требует от главы семьи работу с контрактом на 5 лет и знание языка? И это касается только евреев потому, что они виноваты что они евреии и у них сионистское правительство?
Немцам, китайцам или украинцам можно сразу ехать со всей семьей, не зная языка и не имея ни малейшего намёка на более менее стабильный доход?
Ну, в том смысле, что все в мире спят и видят, как бы им поскорее увеличить немецкие, китайские или украинские громады?
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07.10.2021 21:20 Відповісти
правильною дорогою йде зеко *****, дорогою риго аналів
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07.10.2021 03:27 Відповісти
публика этих документов не видела. не о чем говорить.
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07.10.2021 06:37 Відповісти
Президент- террорист! Это только в Квартальной стране может быть.
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07.10.2021 07:43 Відповісти
Результаты работы "Укрэксимбанка"
за 2014 год - убыток 11,25 млрд грн.
а 2015 год - убыток 14,13 млрд грн,
2016 год убыток составлял 956,7 млн грн, з
2017 года Укрэксимбанк получил прибыль в размере 784 млн грн
2018 год Укрэксимбанк получил прибыль в размере 958 млн грн
2018 год Укрэксимбанк получил прибыль в размере 780 млн грн
март 2020 - Зеленский лоббирует назначение своего личного друга главой "Укрэксимбанка
2020 году "Укрэксимбанк" получил убыток 5,6 миллиардов грн https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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07.10.2021 07:51 Відповісти
Ей, долпоепы, которые голосовали за офшорногоклоуна, вы довольны, что ваши квартальные уроды спонсирует дырявых?
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07.10.2021 08:42 Відповісти
Большинству голосовавших отвкровенно пофиг, пускай хоть вводят партию днр в парламент. Это ужасное откровение, которое ко мне пришло на примере ядерного звена зеленского - таксистов.
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07.10.2021 09:29 Відповісти
https://glavcom.ua/kyiv/news/napad-na-zhurnalistiv-opublikovano-rozsliduvannya-shem-shchodo-ukreksimbanka-789455.html Журналісти програми «Схеми» оприлюднили розслідування про державний Укрексімбанк, через яке на знімальну групу напали у кабінеті голови правління банку
«Схемам» вдалося з'ясувати, що державний «Укрексімбанк» видав $60 млн кредиту фірмам бізнесмена, чия компанія веде діяльність на окупованій частині Донеччини (ОРДО), на якій діє за підтримки Росії угруповання «ДНР», і сплачує податки окупаційній владі. Про це йдеться у розслідуванні «Схем».
Відео оприлюднене на сторінках проєкту у соцмережах.
За даними «Схем», у квітні 2021 року Укрексімбанк ухвалив рішення видати кредит на $60 мільйонів двом компаніям - «Оптова мережа 2011» та «Славіан». Їхнім власником є бізнесмен Сергій Брюховецький, який був депутатом Горлівської міськради від «Партії регіонів», а нині власник проблемного ТРЦ Sky Mall та тесть нардепа від ОПзЖ Федора Христенка.
«Як випливає з документів - суть кредиту, виданого Укрексімбанком, як раз і полягала в тому, щоб профінансувати цю його покупку [ТРЦ]. Цей механізм викладений у кредитному договорі обсягом у понад 100 сторінок, який є у розпорядженні «Схем», - розповіли журналісти.
Як з'ясували журналісти, Сергій Брюховецький володіє компанією «Спец-реммаш» в окупованій Горлівці. У грудні 2014 року окупаційна влада перереєструвала компанію за так званими місцевими «законами», проте співвласником вказаний Брюховецький.
Як і до окупації Росією частини території Донецької і Луганської областей, вона ремонтує обладнання для місцевих шахт.
Так, у фірми Брюховецького послуги замовляють, наприклад:
«Шахта Комсомолець Донбасу»
«Макіїввугілля»
«Торезантрацит»,
«Шахта імені О.Ф. Засядька» та інші.
Усі перелічені підприємства перебувають під прямим контролем угруповання «ДНР».
Також «Схеми» з'ясували, що «Спец-реммаш» лише за 2020 рік заробила понад 5 мільйонів рублів (близько двох мільйонів гривень на той час). За активну господарську діяльність бізнес Брюховецького сплачує податки у «бюджет ДНР» - за 7 місяців 2021 року щонайменше 3,5 млн рублів (приблизно 1,4 мільйона гривень).
Наразі Сергій Брюховецький проігнорував прохання прокоментувати цю інформацію журналістам.
Водночас Євген Мецгер під час інтерв'ю заперечував інформацію, запевняючи, що Укрексімбанк не видавав кредит компаніям «Оптова мережа 2011» та «Славіан», а також що у компаній-позичальників банку немає власників, які б сплачували податки «ДНР».
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07.10.2021 23:13 Відповісти
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