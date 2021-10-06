Скандал в "Укрексімбанку" виник після запитання про кредит для "ДНР", це має вигляд приховування злочину, - Сюмар
Реакція голови правління Укрексімбанку Євгена Мецгера на запитання журналістів про кредит особам, пов'язаним із так званою "ДНР", має вигляд приховування злочину.
Таку думку на своїй сторінці в Фейсбук висловила народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар, інформує Цензор.НЕТ.
"Выруби его, Володь" стало реакцією Мецгера на питання журналіста про кредит, наданий банком особам і компаніям в так званій "ДНР". І це важливо. Це виглядає на приховування злочину. Злочину із фінансування тероризму", - написала Сюмар.
"Це робить Мецгер, людина Зеленського з Кривого Рогу. І це цікавий бумеранг за спробу Банкової зобразити "держзраду" за купівлю вугілля в 2014 році в українських державних шахт! Ще задовго до іх всіляких там "націоналізацій" бойовиками квазіреспублік. І в умовах енергоблокади України з боку Москви в найскладнішу зиму 2014", - зазначила депутатка.
"От зараз цей бумеранг чітко покаже хто кого кредитував на окупованих територіях , і як Зеленський забезпечить енергонезалежність України в значно благополучнішому 2021", - додала Сюмар.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.
Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.
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Я правильно понял? - это евреи виноваты в том, что Канада прежде чем разрешить ввоз семьи, сначала требует от главы семьи работу с контрактом на 5 лет и знание языка? И это касается только евреев потому, что они виноваты что они евреии и у них сионистское правительство?
Немцам, китайцам или украинцам можно сразу ехать со всей семьей, не зная языка и не имея ни малейшего намёка на более менее стабильный доход?
Ну, в том смысле, что все в мире спят и видят, как бы им поскорее увеличить немецкие, китайские или украинские громады?
за 2014 год - убыток 11,25 млрд грн.
а 2015 год - убыток 14,13 млрд грн,
2016 год убыток составлял 956,7 млн грн, з
2017 года Укрэксимбанк получил прибыль в размере 784 млн грн
2018 год Укрэксимбанк получил прибыль в размере 958 млн грн
2018 год Укрэксимбанк получил прибыль в размере 780 млн грн
март 2020 - Зеленский лоббирует назначение своего личного друга главой "Укрэксимбанка
2020 году "Укрэксимбанк" получил убыток 5,6 миллиардов грн https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
«Схемам» вдалося з'ясувати, що державний «Укрексімбанк» видав $60 млн кредиту фірмам бізнесмена, чия компанія веде діяльність на окупованій частині Донеччини (ОРДО), на якій діє за підтримки Росії угруповання «ДНР», і сплачує податки окупаційній владі. Про це йдеться у розслідуванні «Схем».
Відео оприлюднене на сторінках проєкту у соцмережах.
За даними «Схем», у квітні 2021 року Укрексімбанк ухвалив рішення видати кредит на $60 мільйонів двом компаніям - «Оптова мережа 2011» та «Славіан». Їхнім власником є бізнесмен Сергій Брюховецький, який був депутатом Горлівської міськради від «Партії регіонів», а нині власник проблемного ТРЦ Sky Mall та тесть нардепа від ОПзЖ Федора Христенка.
«Як випливає з документів - суть кредиту, виданого Укрексімбанком, як раз і полягала в тому, щоб профінансувати цю його покупку [ТРЦ]. Цей механізм викладений у кредитному договорі обсягом у понад 100 сторінок, який є у розпорядженні «Схем», - розповіли журналісти.
Як з'ясували журналісти, Сергій Брюховецький володіє компанією «Спец-реммаш» в окупованій Горлівці. У грудні 2014 року окупаційна влада перереєструвала компанію за так званими місцевими «законами», проте співвласником вказаний Брюховецький.
Як і до окупації Росією частини території Донецької і Луганської областей, вона ремонтує обладнання для місцевих шахт.
Так, у фірми Брюховецького послуги замовляють, наприклад:
«Шахта Комсомолець Донбасу»
«Макіїввугілля»
«Торезантрацит»,
«Шахта імені О.Ф. Засядька» та інші.
Усі перелічені підприємства перебувають під прямим контролем угруповання «ДНР».
Також «Схеми» з'ясували, що «Спец-реммаш» лише за 2020 рік заробила понад 5 мільйонів рублів (близько двох мільйонів гривень на той час). За активну господарську діяльність бізнес Брюховецького сплачує податки у «бюджет ДНР» - за 7 місяців 2021 року щонайменше 3,5 млн рублів (приблизно 1,4 мільйона гривень).
Наразі Сергій Брюховецький проігнорував прохання прокоментувати цю інформацію журналістам.
Водночас Євген Мецгер під час інтерв'ю заперечував інформацію, запевняючи, що Укрексімбанк не видавав кредит компаніям «Оптова мережа 2011» та «Славіан», а також що у компаній-позичальників банку немає власників, які б сплачували податки «ДНР».