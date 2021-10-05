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ВР (14832) журналістика (1715) МВС (3470) напад (1095) ЗМІ (1334) Укрексімбанк (474) Монастирський (392) Кравчук Євгенія (374) Мецгер (99)

Комітет ВР з питань свободи слова розгляне напад на журналістів в "Укрексімбанку": там очевидні порушення з боку чиновника, - "слуга народу" Кравчук

Комітет ВР з питань свободи слова розгляне напад на журналістів в

Завтра відбудеться засідання комітету Верховної Ради з питань свободи слова, який розгляне інцидент із журналістами "Схем", який стався в "Укрексімбанку".

Про це, як передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповіла журналістам у кулуарах Верховної Ради заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Я спілкувалася з колегами. Вони обов'язково розглянуть це питання", - наголосила вона.

За словами нардепки, комітет планує звернутися до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, щоб він узяв це питання на особистий контроль.

"Звичайно, потрібно реагувати. Там очевидні порушення з боку чиновника", - резюмувала політик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Про дружбу із Зеленським говорити не став би, у нас робочі відносини, - глава "Укрексімбанку" Мецгер

Раніше повідомлялося, що главі "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося запитання журналіста "Схем" - в оператора силою забрали техніку і видалили запис.

Пізніше глава "Укрексімбанку" Мецгер дав коментар щодо інциденту.

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Топ коментарі
+7
Що за маячня? для чого цей злочин розглядати на комітеті ВРУ? їх же не депутати побили)) Охоронців затримати по 208 та в СІЗО ...Мецгеру підозру і клопотання про тримання під вартою з альтернативою у 50 лімонів)))
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05.10.2021 14:40
+6
Вот только не нарушения а уголовка.
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05.10.2021 14:39
+6
Хочешь похоронить дело - отправь его на комитет, который возглавляет зебил или шлюхфрыч
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05.10.2021 14:43
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я так понимаю, что началась заруба между обрезанными и гоями внутри СН)
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05.10.2021 14:37 Відповісти
Вот только не нарушения а уголовка.
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05.10.2021 14:39 Відповісти
Зараз зеленим від Держдепу США прилетить... Бо Схеми це Радіо Свобода, а Радіо Свобода напряму фінансується Держдепом! Банкіра цілком можуть внести до списку, де вже Деркач з Дубінеску значаться!
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05.10.2021 14:39 Відповісти
Що за маячня? для чого цей злочин розглядати на комітеті ВРУ? їх же не депутати побили)) Охоронців затримати по 208 та в СІЗО ...Мецгеру підозру і клопотання про тримання під вартою з альтернативою у 50 лімонів)))
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05.10.2021 14:40 Відповісти
Хочешь похоронить дело - отправь его на комитет, который возглавляет зебил или шлюхфрыч
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05.10.2021 14:43 Відповісти
мутят и разводят, что бы резонанс погасить...Еще можно Зеленському публично на камеру заявить что он "сей час позвонит Баканову по поводу этого черта")))
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05.10.2021 14:48 Відповісти
Типичная реакция "слуги". Вот этот вот явный беспредел и 100% уголовку она называет "очевидные нарушения со стороны чиновника". Поэтому не трудно предположить, что этому "чиновнику" не будет ничего.
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05.10.2021 15:00 Відповісти
"Там очевидные нарушения со стороны чиновника"
Нарушения или преступление?
Опять начали своих выгораживать.
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05.10.2021 15:01 Відповісти
ЗеШалава брешет
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05.10.2021 15:04 Відповісти
И вынесут очень строгий выговор как Коле Котлете?
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05.10.2021 15:01 Відповісти
Народ ви помітили як пропагандони з закритих каналі переселились на украіна 24 і ведуть ту пропогандонську діяльніть і обличчя не змінились і і ведучі ті ж і експерти шо робиться руський мір обходить заборони
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05.10.2021 15:48 Відповісти
Не нарушения а уголовное преступление!
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05.10.2021 17:08 Відповісти
зневажаю цю курицю зелену як і всю ту шоблу від кварталу95
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05.10.2021 17:19 Відповісти
ви со своїм зе шоблом будете щось розглядати ? журналістам потрібно лише подати заяву в поліцію і прокуратуру і дійти до суда. і суд вони виграють тому що закордон занепокоїний і ЄСПЛ дасть по зубам українським судовим органам чи краще так дадуть по українсьмим органам між ніг. . .
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05.10.2021 21:33 Відповісти
 
 