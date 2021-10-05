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Комитет ВР по вопросам свободы слова рассмотрит нападение на журналистов в "Укрэксимбанке": там очевидные нарушения со стороны чиновника, - "слуга народа" Кравчук

Комитет ВР по вопросам свободы слова рассмотрит нападение на журналистов в

Завтра состоится заседание комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, который рассмотрит инцидент с журналистами "Схем", который произошел в "Укрэксимбанке".

Об этом, как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Я общалась с коллегами. Они обязательно рассмотрят этот вопрос", - подчеркнула она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По факту препятствования работе журналистов "Схем" в здании "Укрэксимбанка" начато уголовное производство, - Офис Генпрокурора

По словам нардепа, комитет планирует обратится к министру внутренних дел Денису Монастырскому, чтобы он взял этот вопрос на личный контроль.

"Конечно, нужно реагировать. Там очевидные нарушения со стороны чиновника", - резюмировала политик.

Ранее сообщалось, что главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись.

Позже глава "Укрэксимбанка" Мецгер прокомментировал инцидент.

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Топ комментарии
+7
Що за маячня? для чого цей злочин розглядати на комітеті ВРУ? їх же не депутати побили)) Охоронців затримати по 208 та в СІЗО ...Мецгеру підозру і клопотання про тримання під вартою з альтернативою у 50 лімонів)))
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05.10.2021 14:40
+6
Вот только не нарушения а уголовка.
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05.10.2021 14:39
+6
Хочешь похоронить дело - отправь его на комитет, который возглавляет зебил или шлюхфрыч
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05.10.2021 14:43
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я так понимаю, что началась заруба между обрезанными и гоями внутри СН)
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05.10.2021 14:37 Ответить
Вот только не нарушения а уголовка.
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05.10.2021 14:39 Ответить
Зараз зеленим від Держдепу США прилетить... Бо Схеми це Радіо Свобода, а Радіо Свобода напряму фінансується Держдепом! Банкіра цілком можуть внести до списку, де вже Деркач з Дубінеску значаться!
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05.10.2021 14:39 Ответить
Що за маячня? для чого цей злочин розглядати на комітеті ВРУ? їх же не депутати побили)) Охоронців затримати по 208 та в СІЗО ...Мецгеру підозру і клопотання про тримання під вартою з альтернативою у 50 лімонів)))
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05.10.2021 14:40 Ответить
Хочешь похоронить дело - отправь его на комитет, который возглавляет зебил или шлюхфрыч
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05.10.2021 14:43 Ответить
мутят и разводят, что бы резонанс погасить...Еще можно Зеленському публично на камеру заявить что он "сей час позвонит Баканову по поводу этого черта")))
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05.10.2021 14:48 Ответить
Типичная реакция "слуги". Вот этот вот явный беспредел и 100% уголовку она называет "очевидные нарушения со стороны чиновника". Поэтому не трудно предположить, что этому "чиновнику" не будет ничего.
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05.10.2021 15:00 Ответить
"Там очевидные нарушения со стороны чиновника"
Нарушения или преступление?
Опять начали своих выгораживать.
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05.10.2021 15:01 Ответить
ЗеШалава брешет
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05.10.2021 15:04 Ответить
И вынесут очень строгий выговор как Коле Котлете?
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05.10.2021 15:01 Ответить
Народ ви помітили як пропагандони з закритих каналі переселились на украіна 24 і ведуть ту пропогандонську діяльніть і обличчя не змінились і і ведучі ті ж і експерти шо робиться руський мір обходить заборони
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05.10.2021 15:48 Ответить
Не нарушения а уголовное преступление!
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05.10.2021 17:08 Ответить
зневажаю цю курицю зелену як і всю ту шоблу від кварталу95
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05.10.2021 17:19 Ответить
ви со своїм зе шоблом будете щось розглядати ? журналістам потрібно лише подати заяву в поліцію і прокуратуру і дійти до суда. і суд вони виграють тому що закордон занепокоїний і ЄСПЛ дасть по зубам українським судовим органам чи краще так дадуть по українсьмим органам між ніг. . .
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05.10.2021 21:33 Ответить
 
 