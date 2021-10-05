Комитет ВР по вопросам свободы слова рассмотрит нападение на журналистов в "Укрэксимбанке": там очевидные нарушения со стороны чиновника, - "слуга народа" Кравчук

Завтра состоится заседание комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, который рассмотрит инцидент с журналистами "Схем", который произошел в "Укрэксимбанке".

Об этом, как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Я общалась с коллегами. Они обязательно рассмотрят этот вопрос", - подчеркнула она.

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По словам нардепа, комитет планирует обратится к министру внутренних дел Денису Монастырскому, чтобы он взял этот вопрос на личный контроль.

"Конечно, нужно реагировать. Там очевидные нарушения со стороны чиновника", - резюмировала политик.

Ранее сообщалось, что главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись.

Позже глава "Укрэксимбанка" Мецгер прокомментировал инцидент.