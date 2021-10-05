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По факту препятствования работе журналистов "Схем" в здании "Укрэксимбанка" начато уголовное производство, - Офис Генпрокурора

По факту препятствования работе журналистов

Начато расследование в уголовном производстве по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы" издания "Радіо Свобода".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"По данным следствия, 4 октября 2021 журналисты программы "Схемы" осуществляли запись интервью с руководством одного из банков в помещении банковского учреждения.

Во время записи, по словам представителей СМИ, руководство банка предоставило указание отобрать у них камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить дальнейшую съемку", - говорится в сообщении.

Сейчас журналистов пригласили для проведения допроса в качестве потерпевших для установления всех обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись.

Позже глава "Укрэксимбанка" Мецгер прокомментировал инцидент.

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05.10.2021 13:51 Ответить
"Бджоли проти меду". Беня-діктова, проти ставлеників зЕ-бені і його фінансової "пральні". Сміятися чи плакати?
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05.10.2021 13:52 Ответить
 
 