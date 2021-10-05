За фактом перешкоджання роботі журналістів "Схем" у будівлі "Укрексімбанку" розпочато кримінальне провадження, - Офіс Генпрокурора

Розпочато розслідування в кримінальному провадженні за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми "Схеми" видання "Радіо Свобода".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"За даними слідства, 4 жовтня 2021 року журналісти програми "Схеми" здійснювали запис інтерв’ю з керівництвом одного з банків у приміщенні банківської установи.

Під час запису, за словами представників ЗМІ, керівництво банку надало вказівку відібрати у них камери, знищити відеозаписи інтерв’ю та заборонити подальшу зйомку", - йдеться в повідомленні.

Наразі журналістів запрошено для проведення допиту як потерпілих для встановлення всіх обставин події.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главі "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося запитання журналіста "Схем" - в оператора силою забрали техніку і видалили запис.

Пізніше глава "Укрексімбанку" Мецгер дав коментар щодо інциденту.

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