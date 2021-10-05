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журналістика (1715) напад (1095) Укрексімбанк (474) Седлецька (93) Мецгер (99)

Відео нападу на журналістів у кабінеті голови правління "Укрексімбанку": "Володя, вируби його, будь ласка, що він ходить тут?". ВIДЕО

Редакції "Схем" вдалося відновити відеозапис нападу на знімальну групу програми в кабінеті голови правління "Укрексімбанку" Євгенія Мецгера.

Відео опубліковано на каналі "Радіо Свобода" в YouTube, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Відео відновлено на обох картках з обох камер, на які вівся запис. Так, уявляю, наскільки шоковані цим будуть в "Укрексімбанку". Адже вони були переконані, що докази знищено", - пише у Фейсбуці головний редактор "Схем" Наталія Седлецька.

Відновлене відео триває 7 хвилин. Камери зафіксували, як голова правління "Укрексімбанку" Мецгер вимагає закінчити інтерв'ю, тому що "це щось якась фігня почалася".

"Володя, вируби його, будь ласка, що він ходить тут?", - каже Мецгер голові департаменту інформполітики банку Володимиру Пікалову.

Читайте також: Редактор "Схем" Седлецька: "Укрексімбанк" бреше, що з журналістами спілкувалися не під запис

"Ігорю, забери у нього камеру до бісової матері. Охеріли ... І ось цю теж, Ігорю. Забирай", - звертається він до викликаного в кабінет директора департаменту банківської безпеки банку Ігоря Тельбізова.

"Підіть з айтішниками, вичистіть все гівно", - віддає Мецгер розпорядження підлеглим.

Камери зняли, як оператору "Схем" заламують руку, як у журналістів відбирають і виносять камери.

Читайте також: Редактор "Схем" Седлецька: "Укрексімбанк" бреше, що з журналістами спілкувалися не під запис

"Почистити повністю, абсолютно все. В нуль", - говорить один співробітник банку іншому, передаючи йому камери. Той ще якийсь час не може зрозуміти, як зупинити запис. "Як його вирубати, цю фігню?" - запитує голос за кадром. "Завдання - треба все витерти. В нуль", - додає він. На цьому запис закінчується.

"Схеми" зазначають, що готові надати відео правоохоронним органам, щоб ті підтвердили його автентичність.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.
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Топ коментарі
+82
Каждый день зашквары, просто тупо каждый день.
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05.10.2021 23:04
+75
А помните времена когда все целый месяц обсуждали одну квартиру Сирожы Леща. А ведь это было всего-то года 4 назад. А теперь зашквары зеленой пошести превратились в один сплошной непрерывный гул.
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05.10.2021 23:10
+61
Айтишники молодцы. Стерли только заглавие диска, а не содержимое Или такие "спецы" в банковской службе безопасности
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05.10.2021 23:08
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Все для своїх, а де серед своїх набрати професійні кадри. Кривий ріг не гумовий. Ось маємо те, що маєм. Професійна служби безпеки не допустила би розвитку такого конфлікту, нічого би у журналістів не забирала, перевела б це непорозуміння на каву і за цей час переконала свого керівника продовжити інтерв'ю на якому висловити здивування, пообіцяти вивчити інформацію озвучину журналістом і безумовно відреагувати відповідно до закону. Опісля подякувати, подати шаурму і по 50 за подальшу співпрацю. ВСЕ. Ну можливо залишилась якась напружа але не кримінал.
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06.10.2021 11:13 Відповісти
"Володь! У тебя удар послабее. Выруби его! Бо я бесконтактник!"
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06.10.2021 09:12 Відповісти
Не буду розказувати, як можна відновити інформацію на носії, якщо видалений файл. Дебіли не тільки при владі, а й обслуговуючий їх персонал.
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06.10.2021 09:20 Відповісти
добре, вумник, що ти будеш робити якщо на весь носій записати нові файли?
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06.10.2021 09:45 Відповісти
Не ускладнюй, можна просто форматнути. Ти що в обслуговуючому персоналі?
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06.10.2021 10:01 Відповісти
А ось і "айтішнік" що видаляв відізвався. Операція "форматнути" фізично не знищує інформацію, і вона ще доступна для відновлення. Добре що є такі як ти "спеціалісти".
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06.10.2021 10:06 Відповісти
полностью удалить информацию с носителя можно, только уничтожив его физически, больше никак
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06.10.2021 20:38 Відповісти
то есть, Вы утверждаете что на моём жестком диске 10 гиг, на котором стояла еще виндовс 98, который перезаписывался по обьёму этак раз 300 - можно извлечь 3 теробайт информации ?
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06.10.2021 20:45 Відповісти
где я что-то подобное утверждал?
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06.10.2021 22:05 Відповісти
Следуя Вашему утверждению, если диск физически не унечтожен, то на нём информация целая. А значит всё, что было на нём когда -либо записано, целое, а значит есть возможность достать эту информацию, ведь физически он цел.
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06.10.2021 22:10 Відповісти
ещё раз, для особо непонятливых, где в моих словах было "всё КОГДА-ЛИБО записано"?
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06.10.2021 22:29 Відповісти
Еще раз для "особых", ты утверждаешь что полностью удалить информацию, можно только физически уничтожив носитель. Итак, ответь, можно ли посмотреть документ записаный этак в 1999 году на носитель, если его как минимум 300 раз полностью переписывали ? И да, он физически цел.
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06.10.2021 23:06 Відповісти
Типічні братки з 90х, саме за це і голосували зелебобіки!
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06.10.2021 09:30 Відповісти
Итого:

Из трех выборных ветвей власти, нормально работает только четвертая - пресса

И, вероятно, только потому, что не выборная.

И, в основном, "западная" ("Схемы" - Радио Свобода).
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06.10.2021 09:31 Відповісти
Первым лицом в любом учреждении, на любом предприятии, в любой организации должно быть лицо коренной национальности. И это не ксенофобия. Только так государство будет государством.
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06.10.2021 09:46 Відповісти
Это сделали казахи еще в 2000 году
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06.10.2021 14:27 Відповісти
А почему этот хитрожопый глава украинского банка
говорит о паРашинском?
И почему везде "богоизбранные" вместо украинцев?
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06.10.2021 09:50 Відповісти
Та ничего там не восстанавливали, они просто вели стрим с записью на сервер. Так что даже если карты памяти физически уничтожить не спасло-бы.
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06.10.2021 09:57 Відповісти
Один я обратил внимание на интерьеры государственного банка, который только за прошлый год получил убыток в 5,6 млрд. грн. Для полноты картины не хватило только сауны с джакузи.
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06.10.2021 10:15 Відповісти
страна должна знать своих героев
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06.10.2021 10:28 Відповісти
Позор на всю страну...но это следовало ожидать - кум, сват, брат...вот и результат - сколотили сплошную гоп-стоп команду по распилу денег налогоплательщиков....стыд и срам....обидно за страну, в которой ты живешь и платишь дикие налоги - а вот такая быдломасса считает ,что схватила бога за бороду мало того что деньги ****..ит, так еще и глумится над журналистами!!! АУУУУУ ЖУРНАЛИСТЫЫЫ ПОДНИМАЙТЕСЬ....ОЧНИТЕСЬ!!!!!
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06.10.2021 10:30 Відповісти
Жиди зовсім охоініли. Невже у Кривому Розі стільки пархатих? Помітьте, саме жидів, а не євреїв.
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06.10.2021 11:28 Відповісти
Помітьте- це заклик до насильства чи використання гриму для кловунів?
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06.10.2021 14:05 Відповісти
Тоже наркоман.
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06.10.2021 11:28 Відповісти
Интеллект зашкаливает . Флешки то форматнули, но надо было еще сверху записать какой-то мусор или любую запись. До тех пор информацию на цифровых носителях можно восстановить с любого ноутбука.
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06.10.2021 11:41 Відповісти
Тепле було місце у ІТ-шників. Тепер доведеться йти в школу вчителями інформатики.
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06.10.2021 12:06 Відповісти
Отстранять от работы надо.Плюс препятствование законной профессиональной деятельности журналистов (ст.171 УК)
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06.10.2021 12:24 Відповісти
На русском в гос. банке? Совсем оборзели уже?
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06.10.2021 12:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6X5LQyGEzfM Новій хит на злобу дня))
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06.10.2021 13:29 Відповісти
А як це Венедіктова відкрила кремінальну справу? В країні так ведуть себе всі "слуги" і ніякої відповідальності для них не існує. Ось і інтерв"ю Арахамії, в якому він в откриту говорить про офшири, а те шо не платчені налоги по ним, це навіть дуже позитивний бік офшор, говорить він. В країні повній "безпредел"!
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06.10.2021 13:58 Відповісти
Народ которий имеет много сильных и смелых людей готовых идти под пули и отдавать свою жизнь за свободу - не может очиститься от этих вороватых, трусливых негодяев которые грабят Украину 30 лет. 30 лет трусливое ворье и жулье выводит деньги из страны, скупает недвижимость за рубежом, получает гражданство других стран и в Украине нет силы способной поставить их на место???
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06.10.2021 14:01 Відповісти
Бан-ди-ты! Ещё не дошло? Украину захватили бандиты.
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06.10.2021 14:12 Відповісти
Вопрос про кредит фирме связанной с ДНР… и Мецгера понесло… что то там явно не чисто
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06.10.2021 14:32 Відповісти
Там очень даже нечисто (сама неадекватная реакция Мецгера об этом говорит) - выдача сомнительных многомиллионных кредитов государственным банком. И обратите внимание, что журналист спрашивает о документах ДНР!!! (на 0:55) . Там может быть и финансирование терроризма!
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06.10.2021 17:45 Відповісти
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06.10.2021 18:26 Відповісти
Суки зеленные вообще оборзели.
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06.10.2021 15:22 Відповісти
Знахабнілі чорти банківські.
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06.10.2021 17:14 Відповісти
ну что там, "дорогенькi" уже или нет? Или уже все забыли по каким пустякам клевали пятого? Здесь уже треш полный несется снежным комом, слуги пошли в разнос, бабки рекой, бандиты на должностях.... даже якубович себя так не вел
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06.10.2021 17:55 Відповісти
Это уже ЗЕ-реванш антимайдана или еще нет? Еще надо подождать?
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06.10.2021 18:54 Відповісти
Получается друг Президента во время войны финансирует убийц наших солдат через ГОСУДАРСТВЕННЫЙ банк! Это последнее дно или нет???!!!
Обозреватель пише - журналіст "Радіо Свобода" запитав про кредит на 60 мільйонів доларів особі, яку ЗМІ підозрюють у фінансуванні тероризму в ДНР.
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06.10.2021 19:01 Відповісти
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07.10.2021 02:31 Відповісти
Персонажи из 90-х
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06.10.2021 18:59 Відповісти
зеленные годы,- хуже!
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07.10.2021 02:27 Відповісти
людям со слабыми нервами нельзя давать интервью журналистам
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06.10.2021 23:46 Відповісти
После этого видео, задаюсь вопросом а не все ли украинские банки-БАНДИТСКИЕ КОНТОРЫ?, СУДЯ ПО ЛЕКСИКЕ БЫДЛО-УПРАВЛЕНЦЕВ ГОС. БАНКА
"Укрексімбанка"!
Граждане Украины спонсируют бандитов и банковскую мафию, получается?
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07.10.2021 02:26 Відповісти
Спонсировали,спонсируют и будут спонсировать потому что гражданам это нравится.
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07.10.2021 08:18 Відповісти
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