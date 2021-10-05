Відео нападу на журналістів у кабінеті голови правління "Укрексімбанку": "Володя, вируби його, будь ласка, що він ходить тут?". ВIДЕО

Редакції "Схем" вдалося відновити відеозапис нападу на знімальну групу програми в кабінеті голови правління "Укрексімбанку" Євгенія Мецгера.

Відео опубліковано на каналі "Радіо Свобода" в YouTube, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Відео відновлено на обох картках з обох камер, на які вівся запис. Так, уявляю, наскільки шоковані цим будуть в "Укрексімбанку". Адже вони були переконані, що докази знищено", - пише у Фейсбуці головний редактор "Схем" Наталія Седлецька.

Відновлене відео триває 7 хвилин. Камери зафіксували, як голова правління "Укрексімбанку" Мецгер вимагає закінчити інтерв'ю, тому що "це щось якась фігня почалася".

"Володя, вируби його, будь ласка, що він ходить тут?", - каже Мецгер голові департаменту інформполітики банку Володимиру Пікалову.

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"Ігорю, забери у нього камеру до бісової матері. Охеріли ... І ось цю теж, Ігорю. Забирай", - звертається він до викликаного в кабінет директора департаменту банківської безпеки банку Ігоря Тельбізова.

"Підіть з айтішниками, вичистіть все гівно", - віддає Мецгер розпорядження підлеглим.

Камери зняли, як оператору "Схем" заламують руку, як у журналістів відбирають і виносять камери.

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"Почистити повністю, абсолютно все. В нуль", - говорить один співробітник банку іншому, передаючи йому камери. Той ще якийсь час не може зрозуміти, як зупинити запис. "Як його вирубати, цю фігню?" - запитує голос за кадром. "Завдання - треба все витерти. В нуль", - додає він. На цьому запис закінчується.

"Схеми" зазначають, що готові надати відео правоохоронним органам, щоб ті підтвердили його автентичність.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.