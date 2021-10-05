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журналистика (3254) нападение (2137) Укрэксимбанк (121) Седлецкая (91) Мецгер (68)

Видео нападения на журналистов в кабинете главы правления "Укрэксимбанка": "Володь, выруби его, пожалуйста, что он ходит тут?". ВИДЕО

Редакции "Схем" удалось восстановить видеозапись нападения на съемочную группу программы в кабинете главы правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера.

Видео опубликовано на канале "Радіо Свобода" в YouTube, сообщает Цензор.НЕТ.

"Видео восстановлено на обоих карточках с обеих камер, на которые велась запись. Так, представляю, насколько шокированы этим будут в "Укрэксимбанке". Ведь они были убеждены, что доказательства уничтожены", - пишет в Фейсбуке главред "Схем" Наталья Седлецкая.

Восстановленное видео длится 7 минут. Камеры зафиксировали, как глава правления "Укрэксимбанка" Мецгер требует закончить интервью, потому что "это что-то какая-то фигня началась".

"Володь, выруби его, пожалуйста, что он ходит тут?", - говорит Мецгер главе департамента информполитики банка Владимиру Пикалову.

Читайте: Глава "Укрэксимбанка" Мецгер об инциденте с журналистами "Схем": "Это провокация и покушение на незапятнанную репутацию менеджмента"

"Игорь, забери у него камеру к чертовой матери. Охерели... И вот эту тоже, Игорь. Забирай", - обращается он к вызванному в кабинет директору департамента банковской безопасности банка Игорю Тельбизову.

"Пойдите с айтишниками, вычистите все говно", - отдает Мецгер распоряжения подчиненным.

Камеры сняли, как оператору "Схем" заламывают руку, как у журналистов отбирают и уносят камеры.

"Почистить полностью, абсолютно все. В ноль", - говорит один сотрудник банка другому, передавая ему камеры. Тот еще какое-то время не может понять, как остановить запись. "Как его вырубить, вот эту фигню?" - спрашивает голос за кадром. "Задача - надо все вытереть. В ноль", - добавляет он. На этом запись заканчивается.

Также читайте: По факту препятствования работе журналистов "Схем" в здании "Укрэксимбанка" начато уголовное производство, - Офис Генпрокурора

"Схемы" отмечают, что готовы предоставить видео правоохранительным органам, чтобы те подтвердили его аутентичность.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

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Топ комментарии
+82
Каждый день зашквары, просто тупо каждый день.
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05.10.2021 23:04
+75
А помните времена когда все целый месяц обсуждали одну квартиру Сирожы Леща. А ведь это было всего-то года 4 назад. А теперь зашквары зеленой пошести превратились в один сплошной непрерывный гул.
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05.10.2021 23:10
+61
Айтишники молодцы. Стерли только заглавие диска, а не содержимое Или такие "спецы" в банковской службе безопасности
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05.10.2021 23:08
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Страница 3 из 3
Все для своїх, а де серед своїх набрати професійні кадри. Кривий ріг не гумовий. Ось маємо те, що маєм. Професійна служби безпеки не допустила би розвитку такого конфлікту, нічого би у журналістів не забирала, перевела б це непорозуміння на каву і за цей час переконала свого керівника продовжити інтерв'ю на якому висловити здивування, пообіцяти вивчити інформацію озвучину журналістом і безумовно відреагувати відповідно до закону. Опісля подякувати, подати шаурму і по 50 за подальшу співпрацю. ВСЕ. Ну можливо залишилась якась напружа але не кримінал.
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06.10.2021 11:13 Ответить
"Володь! У тебя удар послабее. Выруби его! Бо я бесконтактник!"
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06.10.2021 09:12 Ответить
Не буду розказувати, як можна відновити інформацію на носії, якщо видалений файл. Дебіли не тільки при владі, а й обслуговуючий їх персонал.
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06.10.2021 09:20 Ответить
добре, вумник, що ти будеш робити якщо на весь носій записати нові файли?
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06.10.2021 09:45 Ответить
Не ускладнюй, можна просто форматнути. Ти що в обслуговуючому персоналі?
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06.10.2021 10:01 Ответить
А ось і "айтішнік" що видаляв відізвався. Операція "форматнути" фізично не знищує інформацію, і вона ще доступна для відновлення. Добре що є такі як ти "спеціалісти".
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06.10.2021 10:06 Ответить
полностью удалить информацию с носителя можно, только уничтожив его физически, больше никак
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06.10.2021 20:38 Ответить
то есть, Вы утверждаете что на моём жестком диске 10 гиг, на котором стояла еще виндовс 98, который перезаписывался по обьёму этак раз 300 - можно извлечь 3 теробайт информации ?
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06.10.2021 20:45 Ответить
где я что-то подобное утверждал?
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06.10.2021 22:05 Ответить
Следуя Вашему утверждению, если диск физически не унечтожен, то на нём информация целая. А значит всё, что было на нём когда -либо записано, целое, а значит есть возможность достать эту информацию, ведь физически он цел.
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06.10.2021 22:10 Ответить
ещё раз, для особо непонятливых, где в моих словах было "всё КОГДА-ЛИБО записано"?
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06.10.2021 22:29 Ответить
Еще раз для "особых", ты утверждаешь что полностью удалить информацию, можно только физически уничтожив носитель. Итак, ответь, можно ли посмотреть документ записаный этак в 1999 году на носитель, если его как минимум 300 раз полностью переписывали ? И да, он физически цел.
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06.10.2021 23:06 Ответить
Типічні братки з 90х, саме за це і голосували зелебобіки!
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06.10.2021 09:30 Ответить
Итого:

Из трех выборных ветвей власти, нормально работает только четвертая - пресса

И, вероятно, только потому, что не выборная.

И, в основном, "западная" ("Схемы" - Радио Свобода).
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06.10.2021 09:31 Ответить
Первым лицом в любом учреждении, на любом предприятии, в любой организации должно быть лицо коренной национальности. И это не ксенофобия. Только так государство будет государством.
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06.10.2021 09:46 Ответить
Это сделали казахи еще в 2000 году
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06.10.2021 14:27 Ответить
А почему этот хитрожопый глава украинского банка
говорит о паРашинском?
И почему везде "богоизбранные" вместо украинцев?
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06.10.2021 09:50 Ответить
Та ничего там не восстанавливали, они просто вели стрим с записью на сервер. Так что даже если карты памяти физически уничтожить не спасло-бы.
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06.10.2021 09:57 Ответить
Один я обратил внимание на интерьеры государственного банка, который только за прошлый год получил убыток в 5,6 млрд. грн. Для полноты картины не хватило только сауны с джакузи.
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06.10.2021 10:15 Ответить
страна должна знать своих героев
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06.10.2021 10:28 Ответить
Позор на всю страну...но это следовало ожидать - кум, сват, брат...вот и результат - сколотили сплошную гоп-стоп команду по распилу денег налогоплательщиков....стыд и срам....обидно за страну, в которой ты живешь и платишь дикие налоги - а вот такая быдломасса считает ,что схватила бога за бороду мало того что деньги ****..ит, так еще и глумится над журналистами!!! АУУУУУ ЖУРНАЛИСТЫЫЫ ПОДНИМАЙТЕСЬ....ОЧНИТЕСЬ!!!!!
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06.10.2021 10:30 Ответить
Жиди зовсім охоініли. Невже у Кривому Розі стільки пархатих? Помітьте, саме жидів, а не євреїв.
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06.10.2021 11:28 Ответить
Помітьте- це заклик до насильства чи використання гриму для кловунів?
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06.10.2021 14:05 Ответить
Тоже наркоман.
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06.10.2021 11:28 Ответить
Интеллект зашкаливает . Флешки то форматнули, но надо было еще сверху записать какой-то мусор или любую запись. До тех пор информацию на цифровых носителях можно восстановить с любого ноутбука.
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06.10.2021 11:41 Ответить
Тепле було місце у ІТ-шників. Тепер доведеться йти в школу вчителями інформатики.
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06.10.2021 12:06 Ответить
Отстранять от работы надо.Плюс препятствование законной профессиональной деятельности журналистов (ст.171 УК)
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06.10.2021 12:24 Ответить
На русском в гос. банке? Совсем оборзели уже?
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06.10.2021 12:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6X5LQyGEzfM Новій хит на злобу дня))
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06.10.2021 13:29 Ответить
А як це Венедіктова відкрила кремінальну справу? В країні так ведуть себе всі "слуги" і ніякої відповідальності для них не існує. Ось і інтерв"ю Арахамії, в якому він в откриту говорить про офшири, а те шо не платчені налоги по ним, це навіть дуже позитивний бік офшор, говорить він. В країні повній "безпредел"!
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06.10.2021 13:58 Ответить
Народ которий имеет много сильных и смелых людей готовых идти под пули и отдавать свою жизнь за свободу - не может очиститься от этих вороватых, трусливых негодяев которые грабят Украину 30 лет. 30 лет трусливое ворье и жулье выводит деньги из страны, скупает недвижимость за рубежом, получает гражданство других стран и в Украине нет силы способной поставить их на место???
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06.10.2021 14:01 Ответить
Бан-ди-ты! Ещё не дошло? Украину захватили бандиты.
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06.10.2021 14:12 Ответить
Вопрос про кредит фирме связанной с ДНР… и Мецгера понесло… что то там явно не чисто
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06.10.2021 14:32 Ответить
Там очень даже нечисто (сама неадекватная реакция Мецгера об этом говорит) - выдача сомнительных многомиллионных кредитов государственным банком. И обратите внимание, что журналист спрашивает о документах ДНР!!! (на 0:55) . Там может быть и финансирование терроризма!
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06.10.2021 17:45 Ответить
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06.10.2021 18:26 Ответить
Суки зеленные вообще оборзели.
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06.10.2021 15:22 Ответить
Знахабнілі чорти банківські.
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06.10.2021 17:14 Ответить
ну что там, "дорогенькi" уже или нет? Или уже все забыли по каким пустякам клевали пятого? Здесь уже треш полный несется снежным комом, слуги пошли в разнос, бабки рекой, бандиты на должностях.... даже якубович себя так не вел
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06.10.2021 17:55 Ответить
Это уже ЗЕ-реванш антимайдана или еще нет? Еще надо подождать?
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06.10.2021 18:54 Ответить
Получается друг Президента во время войны финансирует убийц наших солдат через ГОСУДАРСТВЕННЫЙ банк! Это последнее дно или нет???!!!
Обозреватель пише - журналіст "Радіо Свобода" запитав про кредит на 60 мільйонів доларів особі, яку ЗМІ підозрюють у фінансуванні тероризму в ДНР.
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06.10.2021 19:01 Ответить
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07.10.2021 02:31 Ответить
Персонажи из 90-х
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06.10.2021 18:59 Ответить
зеленные годы,- хуже!
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07.10.2021 02:27 Ответить
людям со слабыми нервами нельзя давать интервью журналистам
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06.10.2021 23:46 Ответить
После этого видео, задаюсь вопросом а не все ли украинские банки-БАНДИТСКИЕ КОНТОРЫ?, СУДЯ ПО ЛЕКСИКЕ БЫДЛО-УПРАВЛЕНЦЕВ ГОС. БАНКА
"Укрексімбанка"!
Граждане Украины спонсируют бандитов и банковскую мафию, получается?
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07.10.2021 02:26 Ответить
Спонсировали,спонсируют и будут спонсировать потому что гражданам это нравится.
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07.10.2021 08:18 Ответить
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