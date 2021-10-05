Видео нападения на журналистов в кабинете главы правления "Укрэксимбанка": "Володь, выруби его, пожалуйста, что он ходит тут?". ВИДЕО

Редакции "Схем" удалось восстановить видеозапись нападения на съемочную группу программы в кабинете главы правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера.

Видео опубликовано на канале "Радіо Свобода" в YouTube, сообщает Цензор.НЕТ.

"Видео восстановлено на обоих карточках с обеих камер, на которые велась запись. Так, представляю, насколько шокированы этим будут в "Укрэксимбанке". Ведь они были убеждены, что доказательства уничтожены", - пишет в Фейсбуке главред "Схем" Наталья Седлецкая.

Восстановленное видео длится 7 минут. Камеры зафиксировали, как глава правления "Укрэксимбанка" Мецгер требует закончить интервью, потому что "это что-то какая-то фигня началась".

"Володь, выруби его, пожалуйста, что он ходит тут?", - говорит Мецгер главе департамента информполитики банка Владимиру Пикалову.

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"Игорь, забери у него камеру к чертовой матери. Охерели... И вот эту тоже, Игорь. Забирай", - обращается он к вызванному в кабинет директору департамента банковской безопасности банка Игорю Тельбизову.

"Пойдите с айтишниками, вычистите все говно", - отдает Мецгер распоряжения подчиненным.

Камеры сняли, как оператору "Схем" заламывают руку, как у журналистов отбирают и уносят камеры.

"Почистить полностью, абсолютно все. В ноль", - говорит один сотрудник банка другому, передавая ему камеры. Тот еще какое-то время не может понять, как остановить запись. "Как его вырубить, вот эту фигню?" - спрашивает голос за кадром. "Задача - надо все вытереть. В ноль", - добавляет он. На этом запись заканчивается.

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"Схемы" отмечают, что готовы предоставить видео правоохранительным органам, чтобы те подтвердили его аутентичность.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.