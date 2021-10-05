Журналист "Схем" Овсяный о нападении в "Укрэксимбанке": Оператора заламывают, окна закрываются решетками и слышим "садитесь, теперь будем общаться"
Журналист "Схем" Кирилл Овсяный рассказал об инциденте в кабинете главы "Укрэксимбанка".
Об этом Овсяный сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По словам журналиста, один из вопросов вызвал "недовольство".
"Один из сотрудников банка по указанию Мецгера начал забирать камеры и "кассеты", для чего скрутил моего оператора и заламывал ему руки, пока ему помогал охранник. Сказать, что я был удивлен - это ничего не сказать. Оператора заламывают, нас отказывается выпустить из кабинета глава пресс-службы Владимир Пикалов, окна кабинета закрываются стальными решетками и мы слышим двузначное "садитесь, теперь будем общаться", - отметил Овсяный.
Напомним, ранее сообщалось, что главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись.
Позже глава "Укрэксимбанка" Мецгер прокомментировал инцидент.
Пожалуйста, подождите...
Земократиязектатура
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского. "Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине. Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил. Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже
закладывают деньги в бюджет .
Общая сумма выданная по схеме "Укрэксимбанка" "Укравтодору" - 18,55 млрд. гривен.
https://news.liga.net/politics/video/ruku-slomaete-kak-po-prikazu-glavy-ukreksimbanka-napali-na-jurnalistov-shem-video