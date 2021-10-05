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журналистика (3253) нападение (2137) СМИ (3761) Укрэксимбанк (121)

Журналист "Схем" Овсяный о нападении в "Укрэксимбанке": Оператора заламывают, окна закрываются решетками и слышим "садитесь, теперь будем общаться"

Журналист

Журналист "Схем" Кирилл Овсяный рассказал об инциденте в кабинете главы "Укрэксимбанка".

Об этом Овсяный сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам журналиста, один из вопросов вызвал "недовольство".

"Один из сотрудников банка по указанию Мецгера начал забирать камеры и "кассеты", для чего скрутил моего оператора и заламывал ему руки, пока ему помогал охранник. Сказать, что я был удивлен - это ничего не сказать. Оператора заламывают, нас отказывается выпустить из кабинета глава пресс-службы Владимир Пикалов, окна кабинета закрываются стальными решетками и мы слышим двузначное "садитесь, теперь будем общаться", - отметил Овсяный.

Напомним, ранее сообщалось, что главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись.

Позже глава "Укрэксимбанка" Мецгер прокомментировал инцидент.

Читайте: Мецгер позволил бандитизм против журналистов "Схем" и не сомневается, что Зеленский его "отмажет", - Бутусов

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Топ комментарии
+9
нельзя допускать чтоб власть наглела !! зе-гаденьіши публично творят беспредел. допустим сейчас - нам хана. такого монобольшинства в ВР с совецких времен не бьіло.
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05.10.2021 12:44
+8
Озвучьте вопрос.
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05.10.2021 12:25
+6
Цей банкір чоловік подруги первой леді.
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05.10.2021 16:03
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Я уверен, что у охранников, каки и у самого этого недобанка, безупречная репутация - они просто хотели пообщаться. "Не надо провокаций!"
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05.10.2021 12:23 Ответить
пусть теперь охранники ответят на вопросьі следователя. журналист уже подал иск в прокуратуру ??
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05.10.2021 12:45 Ответить
иск в прокуратуру? почему не "реферат в минздрав"?
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05.10.2021 14:24 Ответить
Потому что писать надо сразу в Спортлото!
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05.10.2021 17:38 Ответить
Озвучьте вопрос.
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05.10.2021 12:25 Ответить
Земократия зектатура
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05.10.2021 12:27 Ответить
нельзя допускать чтоб власть наглела !! зе-гаденьіши публично творят беспредел. допустим сейчас - нам хана. такого монобольшинства в ВР с совецких времен не бьіло.
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05.10.2021 12:44 Ответить
кореша зелёной падали
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05.10.2021 12:53 Ответить
Зелена демократія і свобода слова така. Так вони йому дорогенькі чи вівці?
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05.10.2021 13:03 Ответить
Мецгер - уродженець Кривого Рогу, і цим все сказано! Отже ЗЕ-мляку все зійде з рук, а журналістам і до гадалки не ходи "пришиють" - *********** дії, розбійний напад на посадовців держустанови та/або спробу псування державного майна. Скоро побачимо у кого більше прав у ЗЕ-голови правління банку чи у журналістів.
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05.10.2021 13:25 Ответить
А якби так сталося, що Мецгер був уродженець Львова чи Франківська? Що саме би ви тоді писали? Яке взагалі має значення, де цей покидьок народився? Навіщо сіяти розбрат між українцями?
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05.10.2021 14:25 Ответить
Цей банкір чоловік подруги первой леді.
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05.10.2021 16:03 Ответить
Ок. Що це змінює?
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05.10.2021 17:49 Ответить
Це проливає світло на питання чому він уху їв. За Кучми все гребли дніпровські, за Януковича - донецькі. Зараз же криворожье - родіна нової верховної іліти.
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05.10.2021 22:09 Ответить
Це не проливає анічого. Від слова зовсім. Покидьок є покидьок, де б він не народився. Не треба сіяти розбрат всередині країни. У нас була, є і буде довга і напружена війна. Не треба ділити українців на сорти. Це проста думка. Сподіваюсь до вас дійде.
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05.10.2021 22:33 Ответить
Головне тут, що Мецгер -суто краінське прізвище. То нічого, що на голові кіпа і хреститись не вміє, зате щирий із щирих украінців.
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05.10.2021 15:30 Ответить
Путин умеет креститься. И шо?
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05.10.2021 22:12 Ответить
Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны?
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского. "Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине. Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил. Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже
закладывают деньги в бюджет .
Общая сумма выданная по схеме "Укрэксимбанка" "Укравтодору" - 18,55 млрд. гривен.
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05.10.2021 20:47 Ответить
У нас палок не хватит на всех идиотов. Поколотишь одного, вылазит другой.
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05.10.2021 15:06 Ответить
Давно не удивляюсь что жиды совсем ох....ли, ведут себя в Украине, как хозяева, а попробуй протестовать, так тут же поднимают рейвах о антисемитизме. Вот вам, гречкосии и ваш выбор президента - жида президентом обрали , а вас антисемитами называют.
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05.10.2021 15:27 Ответить
А покарать за злочинні дії проти ЗМІ немає кому,тому що все під ЗеЛупою завдяки дебілам 73% які це до влади привели.
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05.10.2021 16:16 Ответить
"Руку сломаете!" По приказу главы Укрэксимбанка напали на журналистов "Схем": видео

https://news.liga.net/politics/video/ruku-slomaete-kak-po-prikazu-glavy-ukreksimbanka-napali-na-jurnalistov-shem-video
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05.10.2021 22:52 Ответить
 
 