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журналістика (1714) напад (1095) ЗМІ (1334) Укрексімбанк (474)

Журналіст "Схем" Овсяний про напад в "Укрексімбанку": Оператора заламують, вікна закриваються брамами, і чуємо "сідайте, тепер будемо спілкуватися"

Журналіст

Журналіст "Схем" Кирило Овсяний розповів про інцидент в кабінеті глави "Укрексімбанку".

Про це Овсяний повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами журналіста, одне з питань викликало"невдоволення".

"Один з працівників банку за вказівкою Мецгера почав забирати камери та "касети", для чого скрутив мого оператора і заламував йому руки, поки йому допомагав охоронець. Сказати, що я був здивований - це нічого не сказати. Оператора заламують, нас відмовляється випустити з кабінету голова пресслужби Володимир Пікалов, вікна у кабінеті зачиняються сталевими брамами і ми чуємо двозначне "сідайте, тепер будемо спілкуватись"", - зазначив Вівсяний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главі "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося запитання журналіста "Схем" - в оператора силою забрали техніку і видалили запис.

Також читайте: Мецгер дозволив бандитизм проти журналістів "Схем" і не сумнівається, що Зеленський його "відмаже", - Бутусов

Пізніше глава "Укрексімбанку" Мецгер дав коментар щодо інциденту.

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Топ коментарі
+9
нельзя допускать чтоб власть наглела !! зе-гаденьіши публично творят беспредел. допустим сейчас - нам хана. такого монобольшинства в ВР с совецких времен не бьіло.
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05.10.2021 12:44
+8
Озвучьте вопрос.
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05.10.2021 12:25
+6
Цей банкір чоловік подруги первой леді.
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05.10.2021 16:03
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Я уверен, что у охранников, каки и у самого этого недобанка, безупречная репутация - они просто хотели пообщаться. "Не надо провокаций!"
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05.10.2021 12:23 Відповісти
пусть теперь охранники ответят на вопросьі следователя. журналист уже подал иск в прокуратуру ??
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05.10.2021 12:45 Відповісти
иск в прокуратуру? почему не "реферат в минздрав"?
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05.10.2021 14:24 Відповісти
Потому что писать надо сразу в Спортлото!
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05.10.2021 17:38 Відповісти
Озвучьте вопрос.
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05.10.2021 12:25 Відповісти
Земократия зектатура
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05.10.2021 12:27 Відповісти
нельзя допускать чтоб власть наглела !! зе-гаденьіши публично творят беспредел. допустим сейчас - нам хана. такого монобольшинства в ВР с совецких времен не бьіло.
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05.10.2021 12:44 Відповісти
кореша зелёной падали
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05.10.2021 12:53 Відповісти
Зелена демократія і свобода слова така. Так вони йому дорогенькі чи вівці?
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05.10.2021 13:03 Відповісти
Мецгер - уродженець Кривого Рогу, і цим все сказано! Отже ЗЕ-мляку все зійде з рук, а журналістам і до гадалки не ходи "пришиють" - *********** дії, розбійний напад на посадовців держустанови та/або спробу псування державного майна. Скоро побачимо у кого більше прав у ЗЕ-голови правління банку чи у журналістів.
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05.10.2021 13:25 Відповісти
А якби так сталося, що Мецгер був уродженець Львова чи Франківська? Що саме би ви тоді писали? Яке взагалі має значення, де цей покидьок народився? Навіщо сіяти розбрат між українцями?
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05.10.2021 14:25 Відповісти
Цей банкір чоловік подруги первой леді.
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05.10.2021 16:03 Відповісти
Ок. Що це змінює?
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05.10.2021 17:49 Відповісти
Це проливає світло на питання чому він уху їв. За Кучми все гребли дніпровські, за Януковича - донецькі. Зараз же криворожье - родіна нової верховної іліти.
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05.10.2021 22:09 Відповісти
Це не проливає анічого. Від слова зовсім. Покидьок є покидьок, де б він не народився. Не треба сіяти розбрат всередині країни. У нас була, є і буде довга і напружена війна. Не треба ділити українців на сорти. Це проста думка. Сподіваюсь до вас дійде.
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05.10.2021 22:33 Відповісти
Головне тут, що Мецгер -суто краінське прізвище. То нічого, що на голові кіпа і хреститись не вміє, зате щирий із щирих украінців.
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05.10.2021 15:30 Відповісти
Путин умеет креститься. И шо?
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05.10.2021 22:12 Відповісти
Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны?
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского. "Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине. Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил. Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже
закладывают деньги в бюджет .
Общая сумма выданная по схеме "Укрэксимбанка" "Укравтодору" - 18,55 млрд. гривен.
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05.10.2021 20:47 Відповісти
У нас палок не хватит на всех идиотов. Поколотишь одного, вылазит другой.
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05.10.2021 15:06 Відповісти
Давно не удивляюсь что жиды совсем ох....ли, ведут себя в Украине, как хозяева, а попробуй протестовать, так тут же поднимают рейвах о антисемитизме. Вот вам, гречкосии и ваш выбор президента - жида президентом обрали , а вас антисемитами называют.
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05.10.2021 15:27 Відповісти
А покарать за злочинні дії проти ЗМІ немає кому,тому що все під ЗеЛупою завдяки дебілам 73% які це до влади привели.
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05.10.2021 16:16 Відповісти
"Руку сломаете!" По приказу главы Укрэксимбанка напали на журналистов "Схем": видео

https://news.liga.net/politics/video/ruku-slomaete-kak-po-prikazu-glavy-ukreksimbanka-napali-na-jurnalistov-shem-video
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05.10.2021 22:52 Відповісти
 
 