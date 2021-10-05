Журналіст "Схем" Овсяний про напад в "Укрексімбанку": Оператора заламують, вікна закриваються брамами, і чуємо "сідайте, тепер будемо спілкуватися"
Журналіст "Схем" Кирило Овсяний розповів про інцидент в кабінеті глави "Укрексімбанку".
Про це Овсяний повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
За словами журналіста, одне з питань викликало"невдоволення".
"Один з працівників банку за вказівкою Мецгера почав забирати камери та "касети", для чого скрутив мого оператора і заламував йому руки, поки йому допомагав охоронець. Сказати, що я був здивований - це нічого не сказати. Оператора заламують, нас відмовляється випустити з кабінету голова пресслужби Володимир Пікалов, вікна у кабінеті зачиняються сталевими брамами і ми чуємо двозначне "сідайте, тепер будемо спілкуватись"", - зазначив Вівсяний.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главі "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося запитання журналіста "Схем" - в оператора силою забрали техніку і видалили запис.
Пізніше глава "Укрексімбанку" Мецгер дав коментар щодо інциденту.
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Земократиязектатура
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского. "Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине. Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил. Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже
закладывают деньги в бюджет .
Общая сумма выданная по схеме "Укрэксимбанка" "Укравтодору" - 18,55 млрд. гривен.
https://news.liga.net/politics/video/ruku-slomaete-kak-po-prikazu-glavy-ukreksimbanka-napali-na-jurnalistov-shem-video