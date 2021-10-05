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журналістика (1714) напад (1095) Укрексімбанк (474)

"Укрексімбанк" звинувачує журналіста "Схем" Овсяного в спробі заволодіти банківською таємницею і погрожує заявою в правоохоронні органи

"Укрексімбанк" розглядає можливість звернення до правоохоронних структур щодо дій журналіста "Схем" Кирила Овсяного, питання якого не сподобалося голові правління цієї фінустанови Євгену Мецгеру.

Про це йдеться на сторінці банку в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

У пресслужбі банку заявляють, що в діях журналіста "Радіо Свобода" Кирила Овсяного "містилися ознаки протиправного заволодіння інформацією з обмеженим доступом (банківською таємницею) і порушення Кодексу етики українського журналіста в частині використання незаконних методів отримання інформації".

"Під час інтерв’ю журналіст "Радіо Свобода" Кирило Овсяний поставив низку питань стосовно надання інформації про діяльність клієнтів Банку, яку Банк отримав у процесі їх обслуговування і правовідносин з ними. Крім того, журналістом без будь-якого обґрунтування були висловлені припущення щодо нібито допущених Банком порушень у рамках відповідних правовідносин. Інформація, яка запитувалася, відповідно до статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" є банківською таємницею, яку банки зобов'язані зберігати, у тому числі шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до неї", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Журналіст "Схем" Овсяний про напад в "Укрексімбанку": Оператора заламують, вікна закриваються брамами, і чуємо "сідайте, тепер будемо спілкуватися"

У повідомленні наголошується, що з огляду на це, пресслужба банку була змушена "зупинити подальше проведення зазначеного інтерв'ю".

"Подальша розмова відбувалася у форматі офрекордс-зустрічі. Журналісту було запропоновано підготувати перелік питань, інформація щодо яких може бути надана банком з дотриманням вимог чинного законодавства України, та надіслати його до банку з метою підготовки розгорнутих відповідей на такі питання.

Після цього журналіст з оператором без будь-якого перешкоджання залишили приміщення банку (з усією записуючою та освітлювальною технікою).

Враховуючи наведене, Банк розглядає можливість звернення до правоохоронних структур та органів, що регулюють діяльність у сфері телебачення і радіомовлення, щодо аналізу дій журналіста на відповідність вимогам чинного законодавства України і Кодексу етики українського журналіста", - підсумували в банку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главі "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося запитання журналіста "Схем" - в оператора силою забрали техніку і видалили запис.

Також читайте: Мецгер дозволив бандитизм проти журналістів "Схем" і не сумнівається, що Зеленський його "відмаже", - Бутусов

Пізніше глава "Укрексімбанку" Мецгер дав коментар щодо інциденту.

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Топ коментарі
+17
Бред собачий. ЕСЛИ не нравятся вопросы, что мецхер не мог промычать "это некоректный вопрос и т.д."? Какого хрена имбецилы банка крутят руки? Они кто? Если уж так сильно припекло вызовите полицию, что-то секретное сняли - полиция изымет. А это беспредел. это было мецхера нужно уволить вместе с имбецилами из охраны. Это скот и быдлота, которым НЕ МЕСТО в государственном банке.
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05.10.2021 12:41
+10
как можно противоправно завладеть информацией через вопрос?
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05.10.2021 12:42
+7
"Содержались признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной) и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации". Банковская тайна случайно приклеялась к подошвам обуви журналиста, чуть не унес, падла. ВО БРЕД. И проканает.
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05.10.2021 12:56
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«главе "Укрэксимбанка" Мецгеру во время интервью не понравился вопрос журналиста "Схем" Кирилла Овсяного Источник: »
А какой хоть вопрос задали - огласите весь список пожалуйста
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05.10.2021 12:38 Відповісти
Навряд чи його спитали про національність.
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05.10.2021 12:56 Відповісти
Тупо спросил сколько он присвоил себе зелёных "лимонов " за момент правления
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05.10.2021 13:08 Відповісти
- Все ваши беды происходят оттого, что вы правдоискатель. Вы просто ягненок, неудавшийся баптист, - прошипел Бендер (с)
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05.10.2021 12:40 Відповісти
Бред собачий. ЕСЛИ не нравятся вопросы, что мецхер не мог промычать "это некоректный вопрос и т.д."? Какого хрена имбецилы банка крутят руки? Они кто? Если уж так сильно припекло вызовите полицию, что-то секретное сняли - полиция изымет. А это беспредел. это было мецхера нужно уволить вместе с имбецилами из охраны. Это скот и быдлота, которым НЕ МЕСТО в государственном банке.
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05.10.2021 12:41 Відповісти
Наглость 80 лвл
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05.10.2021 12:41 Відповісти
Кто-то создайте петицию о увольнении быдла из банка.
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05.10.2021 12:42 Відповісти
как можно противоправно завладеть информацией через вопрос?
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05.10.2021 12:42 Відповісти
ну вот, опять классическая "хуцпа" - напасть на человека, а потом его же и обвинить ... совсем недавно ЗЕленый предатель делал то же самое, признавшись, что слил операцию с "вагнеровцами" Луке, но при этом допрашивать, как он сказал, нужно не его самого, а Пороха
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05.10.2021 12:45 Відповісти
так, це саме вона. Причому поведінка зелешмарклі останнім часом додатково підтверджує це. Для Żydów це звичайна практика.
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05.10.2021 12:51 Відповісти
"захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної належності, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги громадськості, вчиняючи свої дії, щоб привернути увагу громадськості до певних політичних переконань… вирішив створити організовану групу, щоб у її складі вчинити вбивство"
Користуйтесь.
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05.10.2021 12:46 Відповісти
Це так "вбивали" Шеремета наші учасники АТО ?
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05.10.2021 14:04 Відповісти
Тебе задали неудобный вопрос, так просто откажись отвечать но никак не приказывай заламывать руки и стирать записи.
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05.10.2021 12:52 Відповісти
Так очікувано, по- зЕбільному.
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05.10.2021 12:53 Відповісти
żydowska мафія це реальність, в якій Україна живе останні десятиліття. І ця група вчинила не одне вбивство, але і інші злочини.
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05.10.2021 12:55 Відповісти
"Содержались признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной) и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации". Банковская тайна случайно приклеялась к подошвам обуви журналиста, чуть не унес, падла. ВО БРЕД. И проканает.
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05.10.2021 12:56 Відповісти
Колись,мріяв,щоб зник "платінум банк." Тепер мрію щоб "ексімпексім" разом з еленкою зник.Примітивно з мого боку. Але....... .
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05.10.2021 12:58 Відповісти
зеСкотство фонтанирует
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05.10.2021 13:00 Відповісти
Вальцмани, зельцмани,мецхєри! Питання є?!!!!
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05.10.2021 13:08 Відповісти
А хто Вальцман? Це не Данілов?
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05.10.2021 13:21 Відповісти
Раз банковські держиморди стирали інформацію з журналістських носіїв -значить,поц вибовкав її,а потім вирішив звинуватити в цьому самого журналіста.Проте,головне ми знаємо -цей ексімбанк отримав рекордне рефінансування від НБУ -ого-го,який секрет!!!
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05.10.2021 13:09 Відповісти
Журналисты пытали Мецгера, вынуждая раскрыть банковскую тайну?
Или он не знает украинского языка? Ему сказали "його будуть питати", а он решил, что вставят паяльник в ж***...
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05.10.2021 13:11 Відповісти
Жидовская ОПГ захватила Украину
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05.10.2021 13:27 Відповісти
Тобто питання була банківською таємницею, і за її розголошення банківському працівнику журналіста повинно бути покарано???

Ну точно зебіли!
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05.10.2021 13:34 Відповісти
Сильно картина денег в хранилище банка трогает умы увидевших богатство. Так и рехнуться можно, а можно и Наполеоном себя представить.
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05.10.2021 16:53 Відповісти
Цього кишенькового директора спитали скільки він перевів державних коштів на "зелені" офшори останнього тижня, чи що?
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05.10.2021 18:14 Відповісти
 
 