"Укрексімбанк" звинувачує журналіста "Схем" Овсяного в спробі заволодіти банківською таємницею і погрожує заявою в правоохоронні органи

"Укрексімбанк" розглядає можливість звернення до правоохоронних структур щодо дій журналіста "Схем" Кирила Овсяного, питання якого не сподобалося голові правління цієї фінустанови Євгену Мецгеру.

Про це йдеться на сторінці банку в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

У пресслужбі банку заявляють, що в діях журналіста "Радіо Свобода" Кирила Овсяного "містилися ознаки протиправного заволодіння інформацією з обмеженим доступом (банківською таємницею) і порушення Кодексу етики українського журналіста в частині використання незаконних методів отримання інформації".

"Під час інтерв’ю журналіст "Радіо Свобода" Кирило Овсяний поставив низку питань стосовно надання інформації про діяльність клієнтів Банку, яку Банк отримав у процесі їх обслуговування і правовідносин з ними. Крім того, журналістом без будь-якого обґрунтування були висловлені припущення щодо нібито допущених Банком порушень у рамках відповідних правовідносин. Інформація, яка запитувалася, відповідно до статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" є банківською таємницею, яку банки зобов'язані зберігати, у тому числі шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до неї", - сказано в повідомленні.

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У повідомленні наголошується, що з огляду на це, пресслужба банку була змушена "зупинити подальше проведення зазначеного інтерв'ю".

"Подальша розмова відбувалася у форматі офрекордс-зустрічі. Журналісту було запропоновано підготувати перелік питань, інформація щодо яких може бути надана банком з дотриманням вимог чинного законодавства України, та надіслати його до банку з метою підготовки розгорнутих відповідей на такі питання.

Після цього журналіст з оператором без будь-якого перешкоджання залишили приміщення банку (з усією записуючою та освітлювальною технікою).

Враховуючи наведене, Банк розглядає можливість звернення до правоохоронних структур та органів, що регулюють діяльність у сфері телебачення і радіомовлення, щодо аналізу дій журналіста на відповідність вимогам чинного законодавства України і Кодексу етики українського журналіста", - підсумували в банку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главі "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося запитання журналіста "Схем" - в оператора силою забрали техніку і видалили запис.

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Пізніше глава "Укрексімбанку" Мецгер дав коментар щодо інциденту.