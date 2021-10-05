Голові "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося запитання журналіста "Схем" - в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис. АУДIО

На журналістів "Схем" скоїли напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора "Схем" Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео.

Журналіст Кирило Овсяний під час заздалегідь запланованого інтерв’ю хотів дізнатися позицію Мецгера для розслідування.

У кабінеті, окрім самого Мецгера, також був присутній директор департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимир Пікалов, охоронець та ще один працівник банку, який застосував фізичну силу до оператора "Схем".

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Співробітники оглянули одяг оператора на предмет наявності інших записувальних пристроїв та із погрозами забороняли знімати події на телефон. Оператору та журналісту фізично перешкоджали залишати приміщення.

Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео усього інтерв’ю та самого нападу було видалене.

Журрналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.

"Ігоре, забирай у них камери! Виставте їх (камери – ред.) за двері. І ось цю теж. Касети повитягуйте", – чутно на записі голос голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера, який звертається до підлеглих.

Журналісти та представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію і написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

Редакція Радіо Свобода звернулась до "Укрексімбанку" з проханням прокоментувати ці події. У пресслужбі банку повідомили, що готують коментар із своєю позицією.

Євген Мецгер очолив "Укрексімбанк" у березні 2020 року. До 2015 року він працював на нижчих посадах у цьому держбанку. Мецгер – уродженець Кривого Рогу.