Голові "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося запитання журналіста "Схем" - в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис. АУДIО
На журналістів "Схем" скоїли напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора "Схем" Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео.
Журналіст Кирило Овсяний під час заздалегідь запланованого інтерв’ю хотів дізнатися позицію Мецгера для розслідування.
У кабінеті, окрім самого Мецгера, також був присутній директор департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимир Пікалов, охоронець та ще один працівник банку, який застосував фізичну силу до оператора "Схем".
Співробітники оглянули одяг оператора на предмет наявності інших записувальних пристроїв та із погрозами забороняли знімати події на телефон. Оператору та журналісту фізично перешкоджали залишати приміщення.
Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео усього інтерв’ю та самого нападу було видалене.
Журрналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.
"Ігоре, забирай у них камери! Виставте їх (камери – ред.) за двері. І ось цю теж. Касети повитягуйте", – чутно на записі голос голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера, який звертається до підлеглих.
Журналісти та представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію і написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.
Редакція Радіо Свобода звернулась до "Укрексімбанку" з проханням прокоментувати ці події. У пресслужбі банку повідомили, що готують коментар із своєю позицією.
Євген Мецгер очолив "Укрексімбанк" у березні 2020 року. До 2015 року він працював на нижчих посадах у цьому держбанку. Мецгер – уродженець Кривого Рогу.
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Правильно, рука руку моет...
Це ще треба довести, що кадри отримано через приховану зйомку.
Якась маячня.
У мене чітко написано: використовувати кількох операторів.
Ними можуть бути і випадкові свідки подій, що тримали в руках телефон.
І нехай хтось доведе, що то була прихована зйомка.
Коли Мецгер каже, що вкрадено банківську таємницю,
він дурником не прикидається ?
Де у цьому реченні "випадкові свідки", "телефон в руках" (який ніяк доречі не вважається прихованим, якщо він в руках, хіба що руки у кишені )?
Крім того, хто запустить до себе у кабінет декілька операторів для інтерв'ю? Це що, знімальний майданчик? А тим більше де візьмуться там якісь вигадані випадкові свідки?
У тебе вінегрет у голові, шановний.
Приховані камери -- це не журналістика, це кримінал, якщо немає відповідного дозволу. Піди, займись такою "журналістикою" разом з тими, хто лайкнув твій допис. Та не забудьте посушити сухарів.
Відносно мецгера ...
З контексту новини зрозуміло, що цей Мецгер погодився дати інтерв'ю, пустив знімальну групу до себе у кабінет у присутності охоронця та ще одного співробітника, але під час процесу зйомки йому зненацька несподобалось чергове запитання і стався ексцес.
Відносно аргументу про "банківську таємницю", звісно це спроба звалити з хворої голови мецгера на здорову голову журналістів. Але це твоє стрибання з теми "прихованої зйомки", намагання перевести діалог у бік.
Только одни в костюмах и галстуках, а другие в кедах и штанах спортивных, а больше отличий нет.
Суть одинаковая.
Но то всё лирика. Стрим штука, как указано, проблемная. Но даже запоздалая облачная синхронизация с заблокированного устройства -- уже шанс. Догадается ли СБ выключить девайс, который не могут разблокировать -- дело случая и сообразительности. Догадаются ли провести тщательный обыск лиц на предмет устройства синхронизации с датабанком. Карманный вайфай со слим-флешкой, настроенный как сервер синхронизации, похороненный в бездне дамской сумочки -- вариант. Особенно, если очумелые ручки его куда-то в косметичку или пауэрбанк всунули. Чем не вариант? В общем, помимо рыночных решений, есть еще заказные. Немного фантазии, и можно обеспечить несколько уровней копирования. Даже один тупой способ для отвода глаз. Его найдут если, то за него надо будет побороться и не побояться выхватить п*?:ы для правдоподобия. И под шумные протесты удалиться, вынося с собой социальный приговор этим уродам.
Для защиты от нападения при исполнении обязанностей!
Если бы:
1) Запись лили в "облако".
2) Вогнали в зад нападавших и командовавших по пару пуль.
Уже получили бы миллиарды просмотров, и заработали нехилую копейку.
Но есть ребята в теме...
квартал рулит
эффект стрейзанд еще никто не отменял.
Зебіли - ваше слово .
Де ви гади поховались