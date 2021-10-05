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Голові "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося запитання журналіста "Схем" - в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис. АУДIО

На журналістів "Схем" скоїли напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора "Схем" Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео.

Журналіст Кирило Овсяний під час заздалегідь запланованого інтерв’ю хотів дізнатися позицію Мецгера для розслідування.

У кабінеті, окрім самого Мецгера, також був присутній директор департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимир Пікалов, охоронець та ще один працівник банку, який застосував фізичну силу до оператора "Схем".

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Співробітники оглянули одяг оператора на предмет наявності інших записувальних пристроїв та із погрозами забороняли знімати події на телефон. Оператору та журналісту фізично перешкоджали залишати приміщення.

Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео усього інтерв’ю та самого нападу було видалене.

Журрналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.

"Ігоре, забирай у них камери! Виставте їх (камери – ред.) за двері. І ось цю теж. Касети повитягуйте", – чутно на записі голос голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера, який звертається до підлеглих.

Журналісти та представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію і написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

Редакція Радіо Свобода звернулась до "Укрексімбанку" з проханням прокоментувати ці події. У пресслужбі банку повідомили, що готують коментар із своєю позицією.

Євген Мецгер очолив "Укрексімбанк" у березні 2020 року. До 2015 року він працював на нижчих посадах у цьому держбанку. Мецгер – уродженець Кривого Рогу.

Автор: 

журналістика (1767) ЗМІ (1361) Укрексімбанк (478) Мецгер Євген (103)


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Топ коментарі
+42
При теперішній владі це вже норма.
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04.10.2021 23:57
+35
Які ж бувають дивні прізвища у українців, наприклад ...Мецгер)))
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05.10.2021 00:04
+33
Мецгер - уроженец Кривого Рога ,
І цим все сказано !
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05.10.2021 00:01
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05.10.2021 02:32 Відповісти
До чого тут уродженцем якого міста є цей Мецгер? Бутусову подобається сіяти розбрати серед українців по географії?
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05.10.2021 02:56 Відповісти
Зеленский имеет интересы в этом банке, или почему мусора монастырского бездействуют?
Правильно, рука руку моет...
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05.10.2021 07:52 Відповісти
"Схемы" должны использовать несколько операторов с направленными микрофонами и скрытыми камерами. Для ютуба качества видео и звука хватит вполне.
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05.10.2021 03:56 Відповісти
Дурницю пишете. Нажаль так неможна, приховані дії з отримання інформації підлягають ліцензуванню. НАБУ та інші силовики його мають, а журналісти ні. В разі чого, ти їм сухарі будеш носити?
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05.10.2021 12:07 Відповісти
У ютубі повно випадкових спонтанних відео.
Це ще треба довести, що кадри отримано через приховану зйомку.
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05.10.2021 13:58 Відповісти
Знову дурницю написали. Пропонуєте журналістам схем скористатися прихованою камерою беручи інтерв'ю, а потім прикидатися дурниками, ніби вони це знайшли в ютюб або не знають звідко то відео у ютюб?
Якась маячня.
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05.10.2021 15:14 Відповісти
Вам треба протверезіти, або навчитись читати і розуміти прочитане.
У мене чітко написано: використовувати кількох операторів.
Ними можуть бути і випадкові свідки подій, що тримали в руках телефон.
І нехай хтось доведе, що то була прихована зйомка.
Коли Мецгер каже, що вкрадено банківську таємницю,
він дурником не прикидається ?
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05.10.2021 16:00 Відповісти
Застосуй будь-ласка свою пораду до себе. Ти написав, цитата: "Схемы" должны использовать несколько операторов с направленными микрофонами и скрытыми камерами Крапка.

Де у цьому реченні "випадкові свідки", "телефон в руках" (який ніяк доречі не вважається прихованим, якщо він в руках, хіба що руки у кишені )?
Крім того, хто запустить до себе у кабінет декілька операторів для інтерв'ю? Це що, знімальний майданчик? А тим більше де візьмуться там якісь вигадані випадкові свідки?
У тебе вінегрет у голові, шановний.

Приховані камери -- це не журналістика, це кримінал, якщо немає відповідного дозволу. Піди, займись такою "журналістикою" разом з тими, хто лайкнув твій допис. Та не забудьте посушити сухарів.

Відносно мецгера ...
З контексту новини зрозуміло, що цей Мецгер погодився дати інтерв'ю, пустив знімальну групу до себе у кабінет у присутності охоронця та ще одного співробітника, але під час процесу зйомки йому зненацька несподобалось чергове запитання і стався ексцес.

Відносно аргументу про "банківську таємницю", звісно це спроба звалити з хворої голови мецгера на здорову голову журналістів. Але це твоє стрибання з теми "прихованої зйомки", намагання перевести діалог у бік.
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05.10.2021 21:54 Відповісти
Воно просто дурне. Меле що попало. Думає, шо крутий експерт.
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06.10.2021 13:35 Відповісти
да что ж такое - одни чистые украинцы правят банкками... мецгер - настоящий украинец.... нет, не Іваненко-Петренко. а именно мецгер-мендель... вот украинцы...
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05.10.2021 05:45 Відповісти
у них на обогатительной фабрике все вопросы так решают
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05.10.2021 06:55 Відповісти
как скажет зеленский ничего страшного не случилось, никто не погиб... думаю, что даже когда журналистов или другой простой люд погибнет, зеленский скажет, что ничего страшного, никто из слуг народа или мецгеров/шиферов не погиб
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05.10.2021 07:34 Відповісти
Будет шоу первых ледей
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05.10.2021 08:00 Відповісти
Я тобі не дорогенька!
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05.10.2021 07:46 Відповісти
Зеленский и его гоп-криворог хорошо пристроились
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05.10.2021 08:02 Відповісти
Зеленский ГНИДА
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05.10.2021 08:07 Відповісти
и не поспоришь с Вами.
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05.10.2021 09:01 Відповісти
А кто этим банком ещё пользуется ?
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05.10.2021 08:21 Відповісти
госпердприятия - это кошелек зели
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05.10.2021 08:23 Відповісти
Хто, хто... Через ексім зовнішньоторгові операції проходять, там таке бабло крутиться, золоте дно для кріварожской гапати.
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05.10.2021 08:58 Відповісти
А вот если бы это были бы журналисты из г+г или телепомоек фирташей-ахметовых, то мгновенно на месте происшествия был бы спецназ сбу. Думаю за избиение журналистов схем, дерьмак еще б и денег подкинул обидчикам
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05.10.2021 08:31 Відповісти
при свиночолому такого не було, журналістів СХЕМ поважали!
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05.10.2021 09:01 Відповісти
От бач, вже навіть сама зелена макакашка це розуміє...
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05.10.2021 09:18 Відповісти
от цікаво, кожен зеленошмарклий або свиночолий вилупок звинувачує то в порохоботстві то в зелеботстві. Смішні ви, навчиться думати головою а не сракою. Хоча це невиліковно.
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05.10.2021 09:39 Відповісти
Какой-то уж совсем хитрый план ты куришь
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05.10.2021 10:28 Відповісти
не п'ю, не курю, не вживаю інших препаратів для зміну свідомості. На диспансерному обліку у психіатра не стою. Бачу дійсність і охvїваю, але без анестезії.
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05.10.2021 14:43 Відповісти
Да все вы сейчас орете "язанегонеголосовал")))
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05.10.2021 14:21 Відповісти
А може тому що більшість за нього і не голосували. Щонайменше половина виборців взагалі не пішла на ті вибори.
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05.10.2021 14:45 Відповісти
нашел чем гордится. надо было идти и голосовать. вы вот такие "белые пальта" тоже привели эту зеленую плесень к власти именно потому что вам было похер.
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06.10.2021 12:15 Відповісти
є таке в діагнозі, підтверджую.
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06.10.2021 14:05 Відповісти
Поведение госслужащих ничем не отличается от поведения бандитов или гопников из подворотни.
Только одни в костюмах и галстуках, а другие в кедах и штанах спортивных, а больше отличий нет.
Суть одинаковая.
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05.10.2021 09:09 Відповісти
Меню у них разное,чинуши не будут лузгать семки и запивать дешёвым пивасом.
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05.10.2021 09:18 Відповісти
Так это и есть гопота, дорвавшаяся до должности.
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05.10.2021 09:42 Відповісти
Так вся страна такая. Бабки и власть правят миром.
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06.10.2021 13:40 Відповісти
Какие накуй кассеты, их нет уже несколько лет) А в таких расследованиях нужно сразу стримить в реал тайме и заливать в "облако". А этим даунам отдавать кассету VHS со срущими животными
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05.10.2021 09:11 Відповісти
В облако, для этого надо иметь доступ к качественному интернету. У нас в помещениях часто скорость интернета мобильных операторов резко падает и в облако уже не получится.
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05.10.2021 11:13 Відповісти
Это надолго обычно у нарида Ну да типа как плёнки Мельничука или Деркача, плазменные телевизоры вместо жк и подобные технические ляпы в следствии неграмотности и тупости большинства населения
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05.10.2021 12:33 Відповісти
Не тупости, а неосведомленности в предметной области. Почему вот почти все считают, что не входят в категорию "тупых", куда - якобы - входят почти все? Человек, который Вам не понятен, или его ценности с Вашими не гармонируют, совсем не обязательно тупой. Он запросто может быть мастером в том, в чём Вы - дуб-дубом, и ему тоже кажется, что это очевидно, а Вы -- "тупой".

Но то всё лирика. Стрим штука, как указано, проблемная. Но даже запоздалая облачная синхронизация с заблокированного устройства -- уже шанс. Догадается ли СБ выключить девайс, который не могут разблокировать -- дело случая и сообразительности. Догадаются ли провести тщательный обыск лиц на предмет устройства синхронизации с датабанком. Карманный вайфай со слим-флешкой, настроенный как сервер синхронизации, похороненный в бездне дамской сумочки -- вариант. Особенно, если очумелые ручки его куда-то в косметичку или пауэрбанк всунули. Чем не вариант? В общем, помимо рыночных решений, есть еще заказные. Немного фантазии, и можно обеспечить несколько уровней копирования. Даже один тупой способ для отвода глаз. Его найдут если, то за него надо будет побороться и не побояться выхватить п*?:ы для правдоподобия. И под шумные протесты удалиться, вынося с собой социальный приговор этим уродам.
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05.10.2021 18:38 Відповісти
Для чего журналистам разрешили травматическое оружие?
Для защиты от нападения при исполнении обязанностей!
Если бы:
1) Запись лили в "облако".
2) Вогнали в зад нападавших и командовавших по пару пуль.
Уже получили бы миллиарды просмотров, и заработали нехилую копейку.
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05.10.2021 09:22 Відповісти
Это банкиры зеленского, у них мусора на подхвате
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05.10.2021 10:18 Відповісти
Менты побрезговали бы защищать в жопу раненых банкиров.
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05.10.2021 10:43 Відповісти
Понятно, что менты побрезгуют,
Но есть ребята в теме...
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06.10.2021 10:07 Відповісти
Теперь только дибил будет работать с Укрэксимбанком.
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05.10.2021 09:36 Відповісти
Зразу видно що з Кривого Рогу і з "квартальними рогами"
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05.10.2021 09:43 Відповісти
Самое время Госдепу ввести санкции против карманного банка Зеленского
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05.10.2021 10:22 Відповісти
лiл зiлiнска влада
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05.10.2021 10:53 Відповісти
власть в голову ударила? пусть дует обратно в кривой рог свежим воздухом дышать с криворожстали
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05.10.2021 11:14 Відповісти
зарвавшееся быдло. пора сажать
квартал рулит
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05.10.2021 12:22 Відповісти
Беда в том что в каждом банке свой так называемый "мецгер" не украинец ,правит балом
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05.10.2021 12:36 Відповісти
Тут чистая уголовка, нападение и препятствование работе журналистов.
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05.10.2021 13:00 Відповісти
Быдло криворогое захватило страну.
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05.10.2021 14:28 Відповісти
Шо там журнашлюхи? Зато вас дорогенькымы не какой барыга не обзывает, чего не смеетесь вы ж хотели посмеяться ?
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05.10.2021 14:40 Відповісти
Вам же нравилось когда Зелемойский телеканалы закрывал и прочие интернет-издания,вы наивные дети и думали что вас не коснётся.
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05.10.2021 17:37 Відповісти
Дети малые с обеих сторон. Смех через слёзы. Ладно, в банке гопники тупые. Но репортёры, кто вас-то учил работать? Представьте себе, что идёте к афганскому боевику на интервью. У вас задача -- вынести материал, даже если что-то пойдет не по плану, и будет принято решение его удалить. Возможно даже камеру отнять без скорого возврата. Думайте. Советуйтесь с профильными специалистами. Вы идете хоронить чью-то финансовую безопасность, где урон исчисляется миллионами долларов для задействованных лиц и миллиардами для организаций, и не готовитесь адекватно цене вопроса. Да вас за такие деньги могут вообще закопать где-то случайно, а вы даже не подумали, как запись уберечь.
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05.10.2021 18:23 Відповісти
Блин, кто-нить напишет - какой вопрос не понравился этому быку?
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05.10.2021 19:50 Відповісти
Вопрос касался крупного и весьма проблемного кредита одному из аффилированных с властью и, поговаривают, с самим ЗЕчмом бизнесмену. Фамилию и подробности не называют.
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06.10.2021 11:10 Відповісти
Звыняйте! Тут меня поправили. Кредит был в ОРДЛО.
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06.10.2021 11:20 Відповісти
что за вопрос был???
эффект стрейзанд еще никто не отменял.
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05.10.2021 21:17 Відповісти
Ну... така тема ..
Зебіли - ваше слово .
Де ви гади поховались
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05.10.2021 22:40 Відповісти
А ви впевнені, що мецгер то взагалі людина?😄
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05.10.2021 22:50 Відповісти
Заслужив
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29.12.2023 18:59 Відповісти
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