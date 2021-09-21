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Чоловіка, який напав на кореспондента "Букв", засудили до 1 року умовно

Новини Цензор.НЕТ Події

Чоловіка, який напав на кореспондента

Печерський районний суд Києва визнав винним у хуліганстві й засудив до умовного терміну на один рік Михайла Шаланкевича. 21 липня він побив фотокореспондента видання "Букви" Олександра Кужельного.

Про це повідомляють "Букви", інформує Цензор.НЕТ.

Суд визнав Шаланкевича винним у хуліганстві і призначив йому покарання у вигляді одного року обмеження волі, а також звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном в один рік.

"Михайло Шаланкевич (відомий під прізвиськом "Ганс") у 2018 році був засуджений у Російській Федерації до 6 років позбавлення волі за розбій і хуліганство у складі угруповання покійного російського неонациста Максима Марцинкевича ("Тесак"), але відпущений з зали суду. Останніх два роки перебуває в Києві, де навесні 2021 року, разом з ще одним громадянином РФ Денисом Дживовським, вчинив напад на хлопця та дівчину. Справа щодо цього нападу наразі розглядається Подільським районним судом міста Києва", - пишуть" Букви ".

Напад на кореспондента Кужельного стався 21 липня біля будівлі Шостого апеляційного адмінсуду, біля якого представники праворадикальних організацій вимагали депортувати з України анархіста Олексія Боленкова. Спочатку учасники протесту вимагали, щоб Кужельний не виконував редакційне завдання, а потім вдалися до фізичного насильства.

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Автор: Анастасія Потіха
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Это и все? За групповое избиение?
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21.09.2021 23:03 Відповісти
Рашенское быдло нужно или садить и надолго или отправлять в Рашу. Пусть там выеживаются.
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21.09.2021 23:05 Відповісти
Так це оваковсько-білецько-боцманські орли. Ватний непотріб, який під крилами сбу-фсб прийшов в Україну порядкти наводити, за гей парадами бігати тай займатись рекетом і бандитизмом.
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21.09.2021 23:25 Відповісти
хто кришує його? Досі Аваков з Білецьким?
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21.09.2021 23:35 Відповісти
"Михаил Шаланкевич (известный под прозвищем "Ганс") в 2018 году был приговорен в Российской Федерации к 6 годам лишения свободы за разбой и хулиганство в составе группировки покойного российского неонациста Максима Марцинкевича ("Тесак"), но отпущен из зала суда. Последние два года находится в Киеве Источник: https://censor.net/ru/n3289627

Это потрясающе!

Бандит, участник ОПГ, неонацист: добро пожаловать в Украину!

Наверное, послать нах такое д-мо и запретить ему въезд никак нельзя было?! Если завтра, в Украине исчезнет таможенная служба, полиция, пограничники, то никто и не заметит изменений...
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22.09.2021 00:12 Відповісти
 
 