Мужчину, напавшего на корреспондента "Букв", приговорили к 1 году условно

Печерский районный суд Киева признал виновным в хулиганстве и приговорил к условному сроку на один год Михаила Шаланкевича. 21 июля он избил фотокорреспондента издания "Буквы" Александра Кужельного.

Об этом сообщают "Буквы", информирует Цензор.НЕТ.

Суд признал Шаланкевича виновным в хулиганстве и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы, а также освободил от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

"Михаил Шаланкевич (известный под прозвищем "Ганс") в 2018 году был приговорен в Российской Федерации к 6 годам лишения свободы за разбой и хулиганство в составе группировки покойного российского неонациста Максима Марцинкевича ("Тесак"), но отпущен из зала суда. Последние два года находится в Киеве, где весной 2021-го, вместе с еще одним гражданином РФ Денисом Дживовским, совершил нападение на парня и девушку. Дело по этому нападению сейчас рассматривается Подольским районным судом города Киева", - пишут "Буквы".

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Нападение на корреспондента Кужельного произошло 21 июля у здания Шестого апелляционного админсуда, возле которого представители праворадикальных организаций требовали депортировать из Украины анархиста Алексея Боленкова. Сначала участники протеста требовали, чтобы Кужельный не выполнял редакционное задание, а после прибегли к физическому насилию.