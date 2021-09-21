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Мужчину, напавшего на корреспондента "Букв", приговорили к 1 году условно

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчину, напавшего на корреспондента

Печерский районный суд Киева признал виновным в хулиганстве и приговорил к условному сроку на один год Михаила Шаланкевича. 21 июля он избил фотокорреспондента издания "Буквы" Александра Кужельного.

Об этом сообщают "Буквы", информирует Цензор.НЕТ.

Суд признал Шаланкевича виновным в хулиганстве и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы, а также освободил от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

"Михаил Шаланкевич (известный под прозвищем "Ганс") в 2018 году был приговорен в Российской Федерации к 6 годам лишения свободы за разбой и хулиганство в составе группировки покойного российского неонациста Максима Марцинкевича ("Тесак"), но отпущен из зала суда. Последние два года находится в Киеве, где весной 2021-го, вместе с еще одним гражданином РФ Денисом Дживовским, совершил нападение на парня и девушку. Дело по этому нападению сейчас рассматривается Подольским районным судом города Киева", - пишут "Буквы".

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Нападение на корреспондента Кужельного произошло 21 июля у здания Шестого апелляционного админсуда, возле которого представители праворадикальных организаций требовали депортировать из Украины анархиста Алексея Боленкова. Сначала участники протеста требовали, чтобы Кужельный не выполнял редакционное задание, а после прибегли к физическому насилию.

Автор: Ольга Лузан
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Это и все? За групповое избиение?
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21.09.2021 23:03 Ответить
Рашенское быдло нужно или садить и надолго или отправлять в Рашу. Пусть там выеживаются.
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21.09.2021 23:05 Ответить
Так це оваковсько-білецько-боцманські орли. Ватний непотріб, який під крилами сбу-фсб прийшов в Україну порядкти наводити, за гей парадами бігати тай займатись рекетом і бандитизмом.
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21.09.2021 23:25 Ответить
хто кришує його? Досі Аваков з Білецьким?
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21.09.2021 23:35 Ответить
"Михаил Шаланкевич (известный под прозвищем "Ганс") в 2018 году был приговорен в Российской Федерации к 6 годам лишения свободы за разбой и хулиганство в составе группировки покойного российского неонациста Максима Марцинкевича ("Тесак"), но отпущен из зала суда. Последние два года находится в Киеве Источник: https://censor.net/ru/n3289627

Это потрясающе!

Бандит, участник ОПГ, неонацист: добро пожаловать в Украину!

Наверное, послать нах такое д-мо и запретить ему въезд никак нельзя было?! Если завтра, в Украине исчезнет таможенная служба, полиция, пограничники, то никто и не заметит изменений...
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22.09.2021 00:12 Ответить
 
 