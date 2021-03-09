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Треба знайти золоту середину між свободою слова і захистом інформаційної безпеки України, - заступник голови ОП Костюк

Треба знайти золоту середину між свободою слова і захистом інформаційної безпеки України, - заступник голови ОП Костюк

Стратегія інформаційної безпеки України повинна бути спільно розроблена представниками державних органів у співпраці із засобами масової інформації.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Юрій Костюк у ході виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Культура, медіа, туризм", передає Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

Костюк нагадав, що у вересні 2020 року Президент Володимир Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки України, і на основі цього документа мають з'явитися ще 14 деталізованих, спеціалізованих стратегій, серед іншого і з інформаційної безпеки.

"Сьогодні основний виклик, основне завдання – знайти золоту середину між свободою слова, її захистом і в той же час – захистом інформаційної безпеки, до того ж коли ми перебуваємо у стадії війни. Інформація в сучасному світі отримала нову роль, її стало значно більше, доступ до неї став набагато легшим. Інформація сьогодні – це зброя", – наголосив заступник керівника Офісу Глави держави.

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Юрій Костюк звернув увагу, що сьогодні головним критерієм незалежності та об'єктивності того чи іншого ЗМІ чомусь стала його опозиційність до влади.

"Але мені здається, що інтереси держави, суспільства та медіа не відрізняються в дуже багатьох питаннях, зокрема в питанні безпеки нашої країни. Тому потрібно, на мій погляд, взаємодіяти, шукати, вибудовувати певні партнерські стосунки, коли збережена незалежність ЗМІ, але ми всі разом працюємо на інтереси України", – сказав він.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зі свого боку повідомив, що триває розробка Стратегії інформаційної безпеки країни, і найближчим часом вона буде представлена суспільству.

Секретар РНБО також наголосив, що нещодавнє запровадження санкцій щодо низки телеканалів було здійснене на підставі кримінального провадження, розпочатого проти їхнього власника за фінансування тероризму.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко додав, що одним з кроків, який може допомогти покращити інформаційну безпеку України, є медіаграмотність громадян, і цим питанням зараз займаються кілька українських міністерств.

"І ще я хотів би дати одну пораду: коли ви натрапляєте на інформацію, яка викликає у вас сум’яття, страх чи агресію, то перед тим, як розповсюджувати її, подумайте, зробіть один клік і перевірте першоджерело. Світ буде набагато чистішим", – сказав Олександр Ткаченко.

Автор: 

Джерело: 
інформаційна війна (360) свобода слова (390) Костюк Юрій (12)


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Топ коментарі
+5
Будуть судити та саджати за пост в фейсбуці.
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09.03.2021 17:45
+3
Нужно найти золотую середину / Украиной правят предатели, воры и несмышлёныши.
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09.03.2021 17:43
+2
"Сегодня он играет джаз,а завтра Родину продаст!" !!!)))
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09.03.2021 17:38
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"Сегодня он играет джаз,а завтра Родину продаст!" !!!)))
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09.03.2021 17:38 Відповісти
Зарахувати всі опозиційні до Зє ЗМІ в інформаційних агрєссорів,і на всіх здобутках карликової демократії в Україні можна ставити хрест.
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09.03.2021 17:47 Відповісти
Шановний ,відкоригуйте текст,будь ласка !!)))
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09.03.2021 17:51 Відповісти
Ожесточенные бои за подъемник ведутся в Буковели. Но вводить там ограничение свободы слова смерти подобно, поскольку есть риск быть сброшенным с подъемника. И это будет уже не золотая середина. Это будет больно.
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09.03.2021 17:42 Відповісти
...От є колоніальна, поневолена нація, яка втратила будь-які атрибути державности, втратила власну інфраструктуру, будь-які свої інституції, навіть школу та церкву... Що їй лишилося? Кобзар! Це інституція, це комунікатор-посередник, який іде від села до села і "зшиває" націю на живу нитку своїми виступами. Він і ЗМІ - носій інформації, заміняє "свою" пресу, переказує актуальні новини. Він же й шоу-бізнес - Перебендя, згадайте, і до танцю приграє, і пожартує, такий собі стенд-апер, свій маскульт... І він же - інститут національної пам'яті: співаючи думи, кобзар здійснює трансмісію національної історії, він хранитель переказу. А головне - зв'язок: узяв кобзу й пішов далі, до наступного села. Він є дуже важливим тоді, коли всередині країни немає зв'язку, коли все розсипано, роздроблено на "бульбашки", коли йде ця дисперсність, медведчукова "федералізація" - один регіон відрізаний від іншого, нема доріг, у кожному своя преса й ТБ, і одним говорять, що десь там на Галичині бандєровци, другим - що Донбас хоче в Росію. - https://localhistory.org.ua/texts/interviu/oksana-zabuzhko-v-ievropi-todi-nikhto-shche-tak-ne-pisav/
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09.03.2021 17:42 Відповісти
Нужно найти золотую середину / Украиной правят предатели, воры и несмышлёныши.
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09.03.2021 17:43 Відповісти
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!)))
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09.03.2021 17:54 Відповісти
Будуть судити та саджати за пост в фейсбуці.
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09.03.2021 17:45 Відповісти
Бандерівців,а гниди кремлівські, будут вільно себе почувати в Україні !!!)))
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09.03.2021 17:57 Відповісти
це называется - рассмешите клоуна
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09.03.2021 17:49 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26381659.html Буковель головного мозга

https://www.facebook.com/evgeny.istrebin/posts/2139106682887307 Евгений Истребин: Главный колядник страны (мэр Ивано-Франковска), который не смотря на рост госпитализаций активно проводил колядки с громадой міста и смеялся над низким уровнем смертности, теперь в панике.

НЕ ХВАТАЕТ КОЙКОМЕСТ В БОЛЬНИЦАХ !!! СИТУАЦИЯ КРИТИЧЕСКАЯ !!!

А самое поразительное, что теперь его же секта которая все отрицала, теперь его же и поносит за создание паники, внедрение вакцинации, и нагоняния страха на людей. Ему еще и поведение христианина в укор ставят...
Треба знайти золоту середину між свободою слова і захистом інформаційної безпеки України, - заступник голови ОП Костюк - Цензор.НЕТ 7359

https://www.facebook.com/yesint4/posts/1929693830529094 Семен Есилевский: По-моему это идеальный пример полного соответствия интеллектуальных уровней власти и народа.

Мэр, который демонстративно, системно и с особым цинизмом месяцами саботировал любые противоэпидемические меры, с удивлением обнаружил, что во ввереном ему городе наступил пушистый военно-морской песец.

Судя по всему, его это несказанно удивило - межушной ганглий сего примерного набожного христианина так и не выстроил причинно-следственной связи.

При этом народ-богоносец, избравший носителя этого несообразительного межушого ганглия, теперь усердно говнит своего избранника за нагнетание паники и пропаганду бесовской вакцины.
Есть в этом некая внутренняя красота и гармония, знаете ли.

Треба знайти золоту середину між свободою слова і захистом інформаційної безпеки України, - заступник голови ОП Костюк - Цензор.НЕТ 4093
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09.03.2021 17:51 Відповісти
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко добавил, что одним из шагов, который может помочь улучшить информационную безопасность Украины, является ликвидация Министерства культуры и информационной политики... Все эти готовящиеся законы о наказании за недостоверную информацию - это, фактически, законы о праве власти на брехню. Вот - упразднили наказания за брехню в декларациях... и это - паливо.
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09.03.2021 20:18 Відповісти
А шо же ты, Костюк, за то имел свой язык в своей ОПе, когда Зеленский говном своим из ротовой своей полости Украину поливал где5 только мог и как мог?
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09.03.2021 20:28 Відповісти
 
 