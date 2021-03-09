Треба знайти золоту середину між свободою слова і захистом інформаційної безпеки України, - заступник голови ОП Костюк

Стратегія інформаційної безпеки України повинна бути спільно розроблена представниками державних органів у співпраці із засобами масової інформації.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Юрій Костюк у ході виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Культура, медіа, туризм", передає Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

Костюк нагадав, що у вересні 2020 року Президент Володимир Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки України, і на основі цього документа мають з'явитися ще 14 деталізованих, спеціалізованих стратегій, серед іншого і з інформаційної безпеки.

"Сьогодні основний виклик, основне завдання – знайти золоту середину між свободою слова, її захистом і в той же час – захистом інформаційної безпеки, до того ж коли ми перебуваємо у стадії війни. Інформація в сучасному світі отримала нову роль, її стало значно більше, доступ до неї став набагато легшим. Інформація сьогодні – це зброя", – наголосив заступник керівника Офісу Глави держави.

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Юрій Костюк звернув увагу, що сьогодні головним критерієм незалежності та об'єктивності того чи іншого ЗМІ чомусь стала його опозиційність до влади.

"Але мені здається, що інтереси держави, суспільства та медіа не відрізняються в дуже багатьох питаннях, зокрема в питанні безпеки нашої країни. Тому потрібно, на мій погляд, взаємодіяти, шукати, вибудовувати певні партнерські стосунки, коли збережена незалежність ЗМІ, але ми всі разом працюємо на інтереси України", – сказав він.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зі свого боку повідомив, що триває розробка Стратегії інформаційної безпеки країни, і найближчим часом вона буде представлена суспільству.

Секретар РНБО також наголосив, що нещодавнє запровадження санкцій щодо низки телеканалів було здійснене на підставі кримінального провадження, розпочатого проти їхнього власника за фінансування тероризму.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко додав, що одним з кроків, який може допомогти покращити інформаційну безпеку України, є медіаграмотність громадян, і цим питанням зараз займаються кілька українських міністерств.

"І ще я хотів би дати одну пораду: коли ви натрапляєте на інформацію, яка викликає у вас сум’яття, страх чи агресію, то перед тим, як розповсюджувати її, подумайте, зробіть один клік і перевірте першоджерело. Світ буде набагато чистішим", – сказав Олександр Ткаченко.