Главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись. АУДИО
На журналистов "Схем" совершили нападение в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, Мецгеру не понравилось один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Сотрудники банка применили физическую силу к оператору "Схем" Александру Мазуру, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись и удалили записанное видео.
Журналист Кирилл Овсяный на заранее запланированным интервью хотел узнать позицию Мецгера для расследования.
В кабинете, кроме самого Мецгера, также присутствовал директор департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимир Пикалов, охранник и еще один работник банка, который применил физическую силу к оператору "Схем".
Сотрудники осмотрели одежду оператора на предмет наличия других записывающих устройств и с угрозами запрещали снимать события на телефон. Оператору и журналисту физически препятствовали покидать помещение.
Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.
Журналист смог записать происходящее на аудио.
"Игорь, возьми у них камеры! Выставьте их (камеры. - Ред.) за дверь. И вот эту тоже. Кассеты выбросят", - слышно на записи голос председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, который обращается к подчиненным.
Журналисты и представители редакции, прибывшие на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.
Редакция "Радио Свобода" обратилась к "Укрэксимбанку" с просьбой прокомментировать эти события. В пресс-службе банка сообщили, что готовят комментарий со своей позицией.
Евгений Мецгер возглавил "Укрэксимбанк" в марте 2020 года. До 2015 года он работал на низших должностях в этом госбанка. Мецгер - уроженец Кривого Рога.
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Правильно, рука руку моет...
Це ще треба довести, що кадри отримано через приховану зйомку.
Якась маячня.
У мене чітко написано: використовувати кількох операторів.
Ними можуть бути і випадкові свідки подій, що тримали в руках телефон.
І нехай хтось доведе, що то була прихована зйомка.
Коли Мецгер каже, що вкрадено банківську таємницю,
він дурником не прикидається ?
Де у цьому реченні "випадкові свідки", "телефон в руках" (який ніяк доречі не вважається прихованим, якщо він в руках, хіба що руки у кишені )?
Крім того, хто запустить до себе у кабінет декілька операторів для інтерв'ю? Це що, знімальний майданчик? А тим більше де візьмуться там якісь вигадані випадкові свідки?
У тебе вінегрет у голові, шановний.
Приховані камери -- це не журналістика, це кримінал, якщо немає відповідного дозволу. Піди, займись такою "журналістикою" разом з тими, хто лайкнув твій допис. Та не забудьте посушити сухарів.
Відносно мецгера ...
З контексту новини зрозуміло, що цей Мецгер погодився дати інтерв'ю, пустив знімальну групу до себе у кабінет у присутності охоронця та ще одного співробітника, але під час процесу зйомки йому зненацька несподобалось чергове запитання і стався ексцес.
Відносно аргументу про "банківську таємницю", звісно це спроба звалити з хворої голови мецгера на здорову голову журналістів. Але це твоє стрибання з теми "прихованої зйомки", намагання перевести діалог у бік.
Только одни в костюмах и галстуках, а другие в кедах и штанах спортивных, а больше отличий нет.
Суть одинаковая.
Но то всё лирика. Стрим штука, как указано, проблемная. Но даже запоздалая облачная синхронизация с заблокированного устройства -- уже шанс. Догадается ли СБ выключить девайс, который не могут разблокировать -- дело случая и сообразительности. Догадаются ли провести тщательный обыск лиц на предмет устройства синхронизации с датабанком. Карманный вайфай со слим-флешкой, настроенный как сервер синхронизации, похороненный в бездне дамской сумочки -- вариант. Особенно, если очумелые ручки его куда-то в косметичку или пауэрбанк всунули. Чем не вариант? В общем, помимо рыночных решений, есть еще заказные. Немного фантазии, и можно обеспечить несколько уровней копирования. Даже один тупой способ для отвода глаз. Его найдут если, то за него надо будет побороться и не побояться выхватить п*?:ы для правдоподобия. И под шумные протесты удалиться, вынося с собой социальный приговор этим уродам.
Для защиты от нападения при исполнении обязанностей!
Если бы:
1) Запись лили в "облако".
2) Вогнали в зад нападавших и командовавших по пару пуль.
Уже получили бы миллиарды просмотров, и заработали нехилую копейку.
Но есть ребята в теме...
квартал рулит
эффект стрейзанд еще никто не отменял.
Зебіли - ваше слово .
Де ви гади поховались