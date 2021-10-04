РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4629 посетителей онлайн
Новости Видео
23 647 164

Главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись. АУДИО

На журналистов "Схем" совершили нападение в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, Мецгеру не понравилось один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Сотрудники банка применили физическую силу к оператору "Схем" Александру Мазуру, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись и удалили записанное видео.

Журналист Кирилл Овсяный на заранее запланированным интервью хотел узнать позицию Мецгера для расследования.

В кабинете, кроме самого Мецгера, также присутствовал директор департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимир Пикалов, охранник и еще один работник банка, который применил физическую силу к оператору "Схем".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский позвонил главе "Укрэксимбанка" из-за жалоб бизнеса: Примите решение, чтобы люди могли погашать кредиты через год. У них нет денег. ВИДЕО

Сотрудники осмотрели одежду оператора на предмет наличия других записывающих устройств и с угрозами запрещали снимать события на телефон. Оператору и журналисту физически препятствовали покидать помещение.

Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.

Журналист смог записать происходящее на аудио.

Также читайте: Минкульт предлагает установить уголовную ответственность за систематическое психологическое насилие в отношении журналиста

"Игорь, возьми у них камеры! Выставьте их (камеры. - Ред.) за дверь. И вот эту тоже. Кассеты выбросят", - слышно на записи голос председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, который обращается к подчиненным.

Журналисты и представители редакции, прибывшие на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

Редакция "Радио Свобода" обратилась к "Укрэксимбанку" с просьбой прокомментировать эти события. В пресс-службе банка сообщили, что готовят комментарий со своей позицией.

Евгений Мецгер возглавил "Укрэксимбанк" в марте 2020 года. До 2015 года он работал на низших должностях в этом госбанка. Мецгер - уроженец Кривого Рога.

Читайте также: Мужчину, напавшего на корреспондента "Букв", приговорили к 1 году условно

Автор: 

журналистика (3300) СМИ (3837) Укрэксимбанк (123) Мецгер Евгений (70)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+42
При теперішній владі це вже норма.
показать весь комментарий
04.10.2021 23:57
+35
Які ж бувають дивні прізвища у українців, наприклад ...Мецгер)))
показать весь комментарий
05.10.2021 00:04
+33
Мецгер - уроженец Кривого Рога ,
І цим все сказано !
показать весь комментарий
05.10.2021 00:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
показать весь комментарий
05.10.2021 02:32 Ответить
До чого тут уродженцем якого міста є цей Мецгер? Бутусову подобається сіяти розбрати серед українців по географії?
показать весь комментарий
05.10.2021 02:56 Ответить
Зеленский имеет интересы в этом банке, или почему мусора монастырского бездействуют?
Правильно, рука руку моет...
показать весь комментарий
05.10.2021 07:52 Ответить
"Схемы" должны использовать несколько операторов с направленными микрофонами и скрытыми камерами. Для ютуба качества видео и звука хватит вполне.
показать весь комментарий
05.10.2021 03:56 Ответить
Дурницю пишете. Нажаль так неможна, приховані дії з отримання інформації підлягають ліцензуванню. НАБУ та інші силовики його мають, а журналісти ні. В разі чого, ти їм сухарі будеш носити?
показать весь комментарий
05.10.2021 12:07 Ответить
У ютубі повно випадкових спонтанних відео.
Це ще треба довести, що кадри отримано через приховану зйомку.
показать весь комментарий
05.10.2021 13:58 Ответить
Знову дурницю написали. Пропонуєте журналістам схем скористатися прихованою камерою беручи інтерв'ю, а потім прикидатися дурниками, ніби вони це знайшли в ютюб або не знають звідко то відео у ютюб?
Якась маячня.
показать весь комментарий
05.10.2021 15:14 Ответить
Вам треба протверезіти, або навчитись читати і розуміти прочитане.
У мене чітко написано: використовувати кількох операторів.
Ними можуть бути і випадкові свідки подій, що тримали в руках телефон.
І нехай хтось доведе, що то була прихована зйомка.
Коли Мецгер каже, що вкрадено банківську таємницю,
він дурником не прикидається ?
показать весь комментарий
05.10.2021 16:00 Ответить
Застосуй будь-ласка свою пораду до себе. Ти написав, цитата: "Схемы" должны использовать несколько операторов с направленными микрофонами и скрытыми камерами Крапка.

Де у цьому реченні "випадкові свідки", "телефон в руках" (який ніяк доречі не вважається прихованим, якщо він в руках, хіба що руки у кишені )?
Крім того, хто запустить до себе у кабінет декілька операторів для інтерв'ю? Це що, знімальний майданчик? А тим більше де візьмуться там якісь вигадані випадкові свідки?
У тебе вінегрет у голові, шановний.

Приховані камери -- це не журналістика, це кримінал, якщо немає відповідного дозволу. Піди, займись такою "журналістикою" разом з тими, хто лайкнув твій допис. Та не забудьте посушити сухарів.

Відносно мецгера ...
З контексту новини зрозуміло, що цей Мецгер погодився дати інтерв'ю, пустив знімальну групу до себе у кабінет у присутності охоронця та ще одного співробітника, але під час процесу зйомки йому зненацька несподобалось чергове запитання і стався ексцес.

Відносно аргументу про "банківську таємницю", звісно це спроба звалити з хворої голови мецгера на здорову голову журналістів. Але це твоє стрибання з теми "прихованої зйомки", намагання перевести діалог у бік.
показать весь комментарий
05.10.2021 21:54 Ответить
Воно просто дурне. Меле що попало. Думає, шо крутий експерт.
показать весь комментарий
06.10.2021 13:35 Ответить
да что ж такое - одни чистые украинцы правят банкками... мецгер - настоящий украинец.... нет, не Іваненко-Петренко. а именно мецгер-мендель... вот украинцы...
показать весь комментарий
05.10.2021 05:45 Ответить
у них на обогатительной фабрике все вопросы так решают
показать весь комментарий
05.10.2021 06:55 Ответить
как скажет зеленский ничего страшного не случилось, никто не погиб... думаю, что даже когда журналистов или другой простой люд погибнет, зеленский скажет, что ничего страшного, никто из слуг народа или мецгеров/шиферов не погиб
показать весь комментарий
05.10.2021 07:34 Ответить
Будет шоу первых ледей
показать весь комментарий
05.10.2021 08:00 Ответить
Я тобі не дорогенька!
показать весь комментарий
05.10.2021 07:46 Ответить
Зеленский и его гоп-криворог хорошо пристроились
показать весь комментарий
05.10.2021 08:02 Ответить
Зеленский ГНИДА
показать весь комментарий
05.10.2021 08:07 Ответить
и не поспоришь с Вами.
показать весь комментарий
05.10.2021 09:01 Ответить
А кто этим банком ещё пользуется ?
показать весь комментарий
05.10.2021 08:21 Ответить
госпердприятия - это кошелек зели
показать весь комментарий
05.10.2021 08:23 Ответить
Хто, хто... Через ексім зовнішньоторгові операції проходять, там таке бабло крутиться, золоте дно для кріварожской гапати.
показать весь комментарий
05.10.2021 08:58 Ответить
А вот если бы это были бы журналисты из г+г или телепомоек фирташей-ахметовых, то мгновенно на месте происшествия был бы спецназ сбу. Думаю за избиение журналистов схем, дерьмак еще б и денег подкинул обидчикам
показать весь комментарий
05.10.2021 08:31 Ответить
при свиночолому такого не було, журналістів СХЕМ поважали!
показать весь комментарий
05.10.2021 09:01 Ответить
От бач, вже навіть сама зелена макакашка це розуміє...
показать весь комментарий
05.10.2021 09:18 Ответить
от цікаво, кожен зеленошмарклий або свиночолий вилупок звинувачує то в порохоботстві то в зелеботстві. Смішні ви, навчиться думати головою а не сракою. Хоча це невиліковно.
показать весь комментарий
05.10.2021 09:39 Ответить
Какой-то уж совсем хитрый план ты куришь
показать весь комментарий
05.10.2021 10:28 Ответить
не п'ю, не курю, не вживаю інших препаратів для зміну свідомості. На диспансерному обліку у психіатра не стою. Бачу дійсність і охvїваю, але без анестезії.
показать весь комментарий
05.10.2021 14:43 Ответить
Да все вы сейчас орете "язанегонеголосовал")))
показать весь комментарий
05.10.2021 14:21 Ответить
А може тому що більшість за нього і не голосували. Щонайменше половина виборців взагалі не пішла на ті вибори.
показать весь комментарий
05.10.2021 14:45 Ответить
нашел чем гордится. надо было идти и голосовать. вы вот такие "белые пальта" тоже привели эту зеленую плесень к власти именно потому что вам было похер.
показать весь комментарий
06.10.2021 12:15 Ответить
є таке в діагнозі, підтверджую.
показать весь комментарий
06.10.2021 14:05 Ответить
Поведение госслужащих ничем не отличается от поведения бандитов или гопников из подворотни.
Только одни в костюмах и галстуках, а другие в кедах и штанах спортивных, а больше отличий нет.
Суть одинаковая.
показать весь комментарий
05.10.2021 09:09 Ответить
Меню у них разное,чинуши не будут лузгать семки и запивать дешёвым пивасом.
показать весь комментарий
05.10.2021 09:18 Ответить
Так это и есть гопота, дорвавшаяся до должности.
показать весь комментарий
05.10.2021 09:42 Ответить
Так вся страна такая. Бабки и власть правят миром.
показать весь комментарий
06.10.2021 13:40 Ответить
Какие накуй кассеты, их нет уже несколько лет) А в таких расследованиях нужно сразу стримить в реал тайме и заливать в "облако". А этим даунам отдавать кассету VHS со срущими животными
показать весь комментарий
05.10.2021 09:11 Ответить
В облако, для этого надо иметь доступ к качественному интернету. У нас в помещениях часто скорость интернета мобильных операторов резко падает и в облако уже не получится.
показать весь комментарий
05.10.2021 11:13 Ответить
Это надолго обычно у нарида Ну да типа как плёнки Мельничука или Деркача, плазменные телевизоры вместо жк и подобные технические ляпы в следствии неграмотности и тупости большинства населения
показать весь комментарий
05.10.2021 12:33 Ответить
Не тупости, а неосведомленности в предметной области. Почему вот почти все считают, что не входят в категорию "тупых", куда - якобы - входят почти все? Человек, который Вам не понятен, или его ценности с Вашими не гармонируют, совсем не обязательно тупой. Он запросто может быть мастером в том, в чём Вы - дуб-дубом, и ему тоже кажется, что это очевидно, а Вы -- "тупой".

Но то всё лирика. Стрим штука, как указано, проблемная. Но даже запоздалая облачная синхронизация с заблокированного устройства -- уже шанс. Догадается ли СБ выключить девайс, который не могут разблокировать -- дело случая и сообразительности. Догадаются ли провести тщательный обыск лиц на предмет устройства синхронизации с датабанком. Карманный вайфай со слим-флешкой, настроенный как сервер синхронизации, похороненный в бездне дамской сумочки -- вариант. Особенно, если очумелые ручки его куда-то в косметичку или пауэрбанк всунули. Чем не вариант? В общем, помимо рыночных решений, есть еще заказные. Немного фантазии, и можно обеспечить несколько уровней копирования. Даже один тупой способ для отвода глаз. Его найдут если, то за него надо будет побороться и не побояться выхватить п*?:ы для правдоподобия. И под шумные протесты удалиться, вынося с собой социальный приговор этим уродам.
показать весь комментарий
05.10.2021 18:38 Ответить
Для чего журналистам разрешили травматическое оружие?
Для защиты от нападения при исполнении обязанностей!
Если бы:
1) Запись лили в "облако".
2) Вогнали в зад нападавших и командовавших по пару пуль.
Уже получили бы миллиарды просмотров, и заработали нехилую копейку.
показать весь комментарий
05.10.2021 09:22 Ответить
Это банкиры зеленского, у них мусора на подхвате
показать весь комментарий
05.10.2021 10:18 Ответить
Менты побрезговали бы защищать в жопу раненых банкиров.
показать весь комментарий
05.10.2021 10:43 Ответить
Понятно, что менты побрезгуют,
Но есть ребята в теме...
показать весь комментарий
06.10.2021 10:07 Ответить
Теперь только дибил будет работать с Укрэксимбанком.
показать весь комментарий
05.10.2021 09:36 Ответить
Зразу видно що з Кривого Рогу і з "квартальними рогами"
показать весь комментарий
05.10.2021 09:43 Ответить
Самое время Госдепу ввести санкции против карманного банка Зеленского
показать весь комментарий
05.10.2021 10:22 Ответить
лiл зiлiнска влада
показать весь комментарий
05.10.2021 10:53 Ответить
власть в голову ударила? пусть дует обратно в кривой рог свежим воздухом дышать с криворожстали
показать весь комментарий
05.10.2021 11:14 Ответить
зарвавшееся быдло. пора сажать
квартал рулит
показать весь комментарий
05.10.2021 12:22 Ответить
Беда в том что в каждом банке свой так называемый "мецгер" не украинец ,правит балом
показать весь комментарий
05.10.2021 12:36 Ответить
Тут чистая уголовка, нападение и препятствование работе журналистов.
показать весь комментарий
05.10.2021 13:00 Ответить
Быдло криворогое захватило страну.
показать весь комментарий
05.10.2021 14:28 Ответить
Шо там журнашлюхи? Зато вас дорогенькымы не какой барыга не обзывает, чего не смеетесь вы ж хотели посмеяться ?
показать весь комментарий
05.10.2021 14:40 Ответить
Вам же нравилось когда Зелемойский телеканалы закрывал и прочие интернет-издания,вы наивные дети и думали что вас не коснётся.
показать весь комментарий
05.10.2021 17:37 Ответить
Дети малые с обеих сторон. Смех через слёзы. Ладно, в банке гопники тупые. Но репортёры, кто вас-то учил работать? Представьте себе, что идёте к афганскому боевику на интервью. У вас задача -- вынести материал, даже если что-то пойдет не по плану, и будет принято решение его удалить. Возможно даже камеру отнять без скорого возврата. Думайте. Советуйтесь с профильными специалистами. Вы идете хоронить чью-то финансовую безопасность, где урон исчисляется миллионами долларов для задействованных лиц и миллиардами для организаций, и не готовитесь адекватно цене вопроса. Да вас за такие деньги могут вообще закопать где-то случайно, а вы даже не подумали, как запись уберечь.
показать весь комментарий
05.10.2021 18:23 Ответить
Блин, кто-нить напишет - какой вопрос не понравился этому быку?
показать весь комментарий
05.10.2021 19:50 Ответить
Вопрос касался крупного и весьма проблемного кредита одному из аффилированных с властью и, поговаривают, с самим ЗЕчмом бизнесмену. Фамилию и подробности не называют.
показать весь комментарий
06.10.2021 11:10 Ответить
Звыняйте! Тут меня поправили. Кредит был в ОРДЛО.
показать весь комментарий
06.10.2021 11:20 Ответить
что за вопрос был???
эффект стрейзанд еще никто не отменял.
показать весь комментарий
05.10.2021 21:17 Ответить
Ну... така тема ..
Зебіли - ваше слово .
Де ви гади поховались
показать весь комментарий
05.10.2021 22:40 Ответить
А ви впевнені, що мецгер то взагалі людина?😄
показать весь комментарий
05.10.2021 22:50 Ответить
Заслужив
показать весь комментарий
29.12.2023 18:59 Ответить
Страница 2 из 2
 
 