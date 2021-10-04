Минкульт предлагает установить уголовную ответственность за систематическое психологическое насилие в отношении журналиста

Министерство культуры и информационной политики Украины инициирует установление уголовной ответственности за умышленное систематическое психологическое насилие в отношении журналиста, в частности, в сети Интернет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики, соответствующий проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления защиты журналистов" вынесен на общественное обсуждение.

В частности, данным проектом документа предполагается расширение и уточнение ряда статей Уголовного кодекса, которые касаются защиты журналистской деятельности.

Так, новая редакция статьи 171 УК предполагает, что за незаконное требование, изъятие, уничтожение собранной, обработанной, подготовленной журналистом информации, в том числе незаконно требование раскрытия источников информации или информации, которая позволяет установить источник (чего не было ранее. – Ред.), изъятие технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, незаконный запрет освещения отдельных тем, показа отдельных лиц или распространение информации о них, критики субъекта властных полномочий, а так же любое другое умышленное препятствование осуществлению журналистом профессиональной деятельности будет наказываться штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Также статьей вводится новая норма, которая определяет, что за умышленное систематическое осуществление психологическое насилие в отношении журналиста, в том числе в сети Интернет будет наказываться штрафом до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 4 лет.

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Кроме того, все подпункты статья 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) предлагается дополнить фразой "в том числе в прошлом".

Среди прочего, законопроектом предлагается регламентировать, что статус журналиста или его принадлежность к телерадиоорганизации, информационному агентству или редакции печатного средства массовой информации, подтверждается редакционным или служебным удостоверением или иным документом, выданным указанными субъектами или профессиональным и творческим союзом журналистов.

Также предлагается определить, что подтверждение осуществления журналистом сбора, получения, создания, распространения, хранения информации по отдельным темам в интересах телерадиоорганизации, информационного агентства или редакции печатного СМИ не требует наличия у него заранее оформленного в письменной форме поручения (редакционного задания и т.п.).

Кроме того, предполагается, что к журналистам приравниваются кино- и телеоператоры, режиссеры, фотографы, фотокорреспонденты и другие лица, если они входят в состав творческих групп (водители, переводчики).