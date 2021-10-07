Главі "Укрексімбанку" Мецгеру повідомлено про підозру після нападу на журналістів "Схем"
Після інциденту з журналістами "Схем" повідомлено про підозру очільнику "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру.
Про це Цензор.НЕТ повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.
За її словами, двом підозрюваним у перешкоджанні діяльності журналістів у будівлі "Укрексімбанку" повідомлено про підозру, також їм вручені повістки з викликом на допит.
За даними джерел Цензор.НЕТ, мова про главу "Укрексімбанку" Євгена Мецгера.
Водночас, як повідомляє поліція Києва, дізнавачі разом з процесуальними керівниками вивчають участь третьої особи, дії якої зафіксовані на відео, опублікованому журналістами і причетність інших осіб. За результатами перевірки їхніх дій буде дана відповідна правова кваліфікація.
Нагадаємо, 4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.
Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.
Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.
5 жовтня журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".
Після оприлюднення відео з доказами нападу на журналістів голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер заявив, що склав повноваження на час розслідування.
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Справу злито ще на етапі кваліфікації злочину.
Замість статті про напад на журналіста стаття про перешкоджання діяльності.
Заплатить смішний штраф та й усе.
Проще говоря, речь идет о финансировании терроризма государственным банком Украины.
Результаты работы "Укрэксимбанка"
за 2014 год - убыток 11,25 млрд грн.
а 2015 год - убыток 14,13 млрд грн,
2016 год убыток составлял 956,7 млн грн, з
2017 года Укрэксимбанк получил прибыль в размере 784 млн грн
2018 год Укрэксимбанк получил прибыль в размере 958 млн грн
2019 год Укрэксимбанк получил прибыль в размере 780 млн грн
март 2020 - Зеленский лоббирует назначение своего личного друга главой "Укрэксимбанка
2020 году "Укрэксимбанк" получил убыток 5,6 миллиардов гр.
Какая разница!)
Инсценировка покушения не прокатила, отставка разумкова тоже. И на михуила всем по барабану.
Для сельского электрату обида журналистов прокатила.
Все взволнованы.
Пофигу, что банк режимное предприятие и пройти туда можно только по спецпропуску, что в кабинет директора вапше хрен попадешь, для приема гостей существует комната переговоров - биомасса, наконец, проглотила и занята обсуждением этой постановки.
И это главное.
Повторяю, без инсценировки никто в банк и кабинет директора не попадет.
Возьмите хоть 100 знакомых журналистов и проверьте.
Это, как агент шнур приехал на банковую на бульдозере без особого распоряжения.
Наймите за бутылку бульдозериста и пусть он попробует заехать на банковую.
«Схемам» вдалося з'ясувати, що державний «Укрексімбанк» видав $60 млн кредиту фірмам бізнесмена, чия компанія веде діяльність на окупованій частині Донеччини (ОРДО), на якій діє за підтримки Росії угруповання «ДНР», і сплачує податки окупаційній владі. Про це йдеться у розслідуванні «Схем».
Відео оприлюднене на сторінках проєкту у соцмережах.
За даними «Схем», у квітні 2021 року Укрексімбанк ухвалив рішення видати кредит на $60 мільйонів двом компаніям - «Оптова мережа 2011» та «Славіан». Їхнім власником є бізнесмен Сергій Брюховецький, який був депутатом Горлівської міськради від «Партії регіонів», а нині власник проблемного ТРЦ Sky Mall та тесть нардепа від ОПзЖ Федора Христенка.
«Як випливає з документів - суть кредиту, виданого Укрексімбанком, як раз і полягала в тому, щоб профінансувати цю його покупку [ТРЦ]. Цей механізм викладений у кредитному договорі обсягом у понад 100 сторінок, який є у розпорядженні «Схем», - розповіли журналісти.
Як з'ясували журналісти, Сергій Брюховецький володіє компанією «Спец-реммаш» в окупованій Горлівці. У грудні 2014 року окупаційна влада перереєструвала компанію за так званими місцевими «законами», проте співвласником вказаний Брюховецький.
Як і до окупації Росією частини території Донецької і Луганської областей, вона ремонтує обладнання для місцевих шахт.
Так, у фірми Брюховецького послуги замовляють, наприклад:
«Шахта Комсомолець Донбасу»
«Макіїввугілля»
«Торезантрацит»,
«Шахта імені О.Ф. Засядька» та інші.
Усі перелічені підприємства перебувають під прямим контролем угруповання «ДНР».
Також «Схеми» з'ясували, що «Спец-реммаш» лише за 2020 рік заробила понад 5 мільйонів рублів (близько двох мільйонів гривень на той час). За активну господарську діяльність бізнес Брюховецького сплачує податки у «бюджет ДНР» - за 7 місяців 2021 року щонайменше 3,5 млн рублів (приблизно 1,4 мільйона гривень).
Наразі Сергій Брюховецький проігнорував прохання прокоментувати цю інформацію журналістам.
Водночас Євген Мецгер під час інтерв'ю заперечував інформацію, запевняючи, що Укрексімбанк не видавав кредит компаніям «Оптова мережа 2011» та «Славіан», а також що у компаній-позичальників банку немає власників, які б сплачували податки «ДНР».