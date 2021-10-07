Главі "Укрексімбанку" Мецгеру повідомлено про підозру після нападу на журналістів "Схем"

Після інциденту з журналістами "Схем" повідомлено про підозру очільнику "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру.

Про це Цензор.НЕТ повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

За її словами, двом підозрюваним у перешкоджанні діяльності журналістів у будівлі "Укрексімбанку" повідомлено про підозру, також їм вручені повістки з викликом на допит.

За даними джерел Цензор.НЕТ, мова про главу "Укрексімбанку" Євгена Мецгера.

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Водночас, як повідомляє поліція Києва, дізнавачі разом з процесуальними керівниками вивчають участь третьої особи, дії якої зафіксовані на відео, опублікованому журналістами і причетність інших осіб. За результатами перевірки їхніх дій буде дана відповідна правова кваліфікація.

Нагадаємо, 4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.

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Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

5 жовтня журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".

Після оприлюднення відео з доказами нападу на журналістів голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер заявив, що склав повноваження на час розслідування.