Главе "Укрэксимбанка" Мецгеру сообщено о подозрении после нападения на журналистов "Схем"

После инцидента с журналистами "Схем" сообщено о подозрении главе "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец.

По ее словам, двум подозреваемым в препятствовании деятельности журналистов в здании "Укрэксимбанка" сообщено о подозрении, также им вручены повестки с вызовом на допрос.

По данным источников Цензор.НЕТ, речь идет о главе "Укрэксимбанка" Евгение Мецгере.

В то же время, как сообщает полиция Киева, дознаватели вместе с процессуальными руководителями изучают участие третьего лица, действия которого зафиксированы на видео, опубликованном журналистами и причастность других лиц. По результатам проверки их действиям будет дана соответствующая правовая квалификация.

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Напомним, 4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.

Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.

5 октября журналисты "Схем" восстановили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке".

После обнародования видео с доказательствами нападения на журналистов председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил, что сложил полномочия на время расследования.

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