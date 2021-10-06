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Новини
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Моя поведінка не має виправдання. Негайно пишу заяву про складання повноважень на період розслідування, - глава "Укрексімбанку" Мецгер

Моя поведінка не має виправдання. Негайно пишу заяву про складання повноважень на період розслідування, - глава

Пресслужба "Укрексімбанку" оприлюднила заяву голови правління банку Євгена Мецгера щодо конфлікту з журналістами видання "Радіо Свобода".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу банку.

"Ситуація, яка виникла навколо Банку, є неприпустимою. Моя надмірно емоційна реакція та нестримана поведінка стосовно журналістів не мають виправдання. Повністю усвідомлюю свою відповідальність.

Щоб зняти хоча б частину шкоди репутації Банку та відвернути негатив по відношенню до його чудового колективу, невідкладно пишу заяву про складання повноважень Голови Правління на час проведення необхідних слідчих дій Національною поліцією та внутрішньої перевірки в Банку згідно з відповідними процедурами", - йдеться в заяві Мецгера.

Читайте також: Сьогодні журналісти пікетуватимуть "Укрексімбанк" з вимогою звільнити керівництво банку за перешкоджання журналістській діяльності

Також він додав, що подальший розвиток ситуації залежить тільки від висновків, які будуть зроблені слідством та перевіркою.

Дивіться також: "Жень, слухай мене. Люди скаржаться...", - розмова Зеленського зі своїм другом і главою "Укрексімбанку" Мецгером у 2020 році. ВIДЕО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Автор: 

журналістика (1760) напад (1125) Укрексімбанк (478) Мецгер Євген (103)


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Топ коментарі
+31
сложение полномочий на какое мля время следственных действий?) НАВСЕГДА. и жену свою из Привата с зп 580 000 грвн прихвати назад в Кривой Рог....
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06.10.2021 10:33
+23
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06.10.2021 10:40
+21
Да он уже в таком дерьме,что зашквар какого-то банкира просто недоразумение.
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06.10.2021 10:38
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Еврейского квартала.
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06.10.2021 11:12 Відповісти
Многое зависит от статуса журналиста. Помните беднягу которого избили и издевались на улице, называли лицом нетрадиционной ориентации. Который потом с испуганными глазами всем все простил на камеры.
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06.10.2021 11:12 Відповісти
"при этом Укрэксим - самый убыточный банк в Украине. В 2020 году он получил рекордный убыток в 5,6 млрд грн." Як це можна примудритися зробити державний банк, який надає кредити з комісіями та поборами 70% річних і під лише заставу - збитковим? на 5,6 лярдов! Негайно повний аудит всього банку!
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06.10.2021 11:12 Відповісти
Все чего касается зеБеня стает убыточным, свой то карман ближе,и кагал еще накормить надо.Укрэксимбанк идет по стопам Приват банка, бородатая бабушка Беня страной руководит,и эти подсадные утки зеленые лишь выполняют его указания.
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06.10.2021 11:25 Відповісти
Ексим финансирует хотелки зеленского, аудит тоже зебили проведут с тем же успехом.
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06.10.2021 11:27 Відповісти
как низко
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06.10.2021 11:15 Відповісти
это все пыль в глаза и попытка залечь на дно пока все уляжется....а потом все вернется на круги своя....журналистам надо идти до конца и засудить это зарвавшееся чучело
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06.10.2021 11:22 Відповісти
какое "залечь на дно"? Нападение на журналистов - это уголовное преступление! Он должен не уйти , а сесть!
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06.10.2021 12:26 Відповісти
Єто такой банкир, как с зебила президент.
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06.10.2021 11:24 Відповісти
Ця шобла називається - зебенємафія !
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06.10.2021 11:43 Відповісти
наверное в Трускавце двухнедельный курсы проходил и все - банкир. .
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06.10.2021 13:24 Відповісти
Зеленский ни при чём
Никаких кредитов для него в ДНР не оформляли
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06.10.2021 11:26 Відповісти
Ого, як забалакав.... І то через те, що відео вспливло...
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06.10.2021 11:27 Відповісти
Повтыкали на кошерные должности всяких недоношенных идиотов - вот теперь их уши и вылазят из дермеца. Укрэксимбанк давно стал помойной ямой - не тот банк, когда им руководил Сергей Яременко - тогда и денег не было, и экономика кредитовалась, и банк развивался.
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06.10.2021 11:31 Відповісти
На гілляку бидло зелене!
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06.10.2021 11:33 Відповісти
Люди должны не только жаловаться, а доводить дело до конца.
Защитить свои профессиональные права.
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06.10.2021 11:48 Відповісти
Лицемерная МРАЗЬ Мецгер способна назваться ХОТЬ ПРЕДАТЕЛЕМ РОДИНЫ, лишь бы не оттащили от кормушки... Господи, страна отдана в руки САМЫМ ОТПЕТЫМ УБЛЮДКАМ и народишко (назвать народом терпил, просто не позволяет совесть) это проглотит без излишних протестов.
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06.10.2021 11:48 Відповісти
так эти пи***ры зеленые еще пропихивают двойного граждангство. Мало нам кацапов и жи евреев во власти...
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06.10.2021 12:13 Відповісти
"...ко-ко-ко..." мужчинка чумаданчик собирает , абы подальше и не достали, ибо видимо фон создающих уже таки начали доставать оттуда, где дна нет...
( "...ко-ко-ко..." нельзя безнаказанно фоновое дерьмо плодить в расчете на то, что фоновое дерьмо , есть кому выгребать " Монастырский о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке": Расследование не займет много времени. Такое поведение недопустимо." )
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06.10.2021 12:36 Відповісти
Это не искреннее раскаяние. Просто испуг за дальнейшую карьеру и попытка как-то смягчить волу возмущения.
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06.10.2021 13:09 Відповісти
запретить выезд Мецгеру из Киева и из Украины. . .
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06.10.2021 13:20 Відповісти
Таких треба киздити і саджати. Ніяких поблажок.уся шобла -бандюги у Ролексах.
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06.10.2021 13:21 Відповісти
Прізвище в перекаді з німецької означає м'ясник. Погодьтесь, символічно.

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06.10.2021 13:45 Відповісти
На то и был расчет, разыграть весь этот спектакль с журналистами и уйти красиво в отставку)))) шоу для лохов.
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06.10.2021 18:07 Відповісти
правильный шаг.
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07.10.2021 05:44 Відповісти
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