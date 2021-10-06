Моя поведінка не має виправдання. Негайно пишу заяву про складання повноважень на період розслідування, - глава "Укрексімбанку" Мецгер

Пресслужба "Укрексімбанку" оприлюднила заяву голови правління банку Євгена Мецгера щодо конфлікту з журналістами видання "Радіо Свобода".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу банку.

"Ситуація, яка виникла навколо Банку, є неприпустимою. Моя надмірно емоційна реакція та нестримана поведінка стосовно журналістів не мають виправдання. Повністю усвідомлюю свою відповідальність.

Щоб зняти хоча б частину шкоди репутації Банку та відвернути негатив по відношенню до його чудового колективу, невідкладно пишу заяву про складання повноважень Голови Правління на час проведення необхідних слідчих дій Національною поліцією та внутрішньої перевірки в Банку згідно з відповідними процедурами", - йдеться в заяві Мецгера.

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Також він додав, що подальший розвиток ситуації залежить тільки від висновків, які будуть зроблені слідством та перевіркою.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.