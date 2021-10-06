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журналистика (3254) нападение (2137) Укрэксимбанк (121) Мецгер (68)

Мое поведение не имеет оправдания. Немедленно пишу заявление о сложении полномочий на период расследования, - глава "Укрэксимбанка" Мецгер

Мое поведение не имеет оправдания. Немедленно пишу заявление о сложении полномочий на период расследования, - глава

Пресс-служба "Укрэксимбанка" обнародовала заявление председателя правления банка Евгения Мецгера относительно конфликта с журналистами издания "Радио Свобода".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу банка.

"Ситуация, которая возникла вокруг Банка, является недопустимой. Моя чрезмерно эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания. Полностью осознаю свою ответственность.

Чтобы снять хотя бы часть ущерба репутации Банка и отвлечь негатив по отношению к его замечательному коллективу, немедленно пишу заявление о сложении полномочий председателя правления на время проведения необходимых следственных действий Национальной полицией и внутренней проверки в Банке согласно соответствующим процедурам", - говорится в заявлении Мецгер.

Ткже он добавил, что дальнейшее развитие ситуации зависит исключительно от выводов, которые будут сделаны следствием и проверкой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Жень, слушай меня. Люди жалуются...", - разговор Зеленского со своим другом и главой "Укрэксимбанка" Мецгером в 2020 году. ВИДЕО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.
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Топ комментарии
+31
сложение полномочий на какое мля время следственных действий?) НАВСЕГДА. и жену свою из Привата с зп 580 000 грвн прихвати назад в Кривой Рог....
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06.10.2021 10:33
+23
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06.10.2021 10:40
+21
Да он уже в таком дерьме,что зашквар какого-то банкира просто недоразумение.
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06.10.2021 10:38
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Еврейского квартала.
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06.10.2021 11:12 Ответить
Многое зависит от статуса журналиста. Помните беднягу которого избили и издевались на улице, называли лицом нетрадиционной ориентации. Который потом с испуганными глазами всем все простил на камеры.
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06.10.2021 11:12 Ответить
"при этом Укрэксим - самый убыточный банк в Украине. В 2020 году он получил рекордный убыток в 5,6 млрд грн." Як це можна примудритися зробити державний банк, який надає кредити з комісіями та поборами 70% річних і під лише заставу - збитковим? на 5,6 лярдов! Негайно повний аудит всього банку!
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06.10.2021 11:12 Ответить
Все чего касается зеБеня стает убыточным, свой то карман ближе,и кагал еще накормить надо.Укрэксимбанк идет по стопам Приват банка, бородатая бабушка Беня страной руководит,и эти подсадные утки зеленые лишь выполняют его указания.
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06.10.2021 11:25 Ответить
Ексим финансирует хотелки зеленского, аудит тоже зебили проведут с тем же успехом.
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06.10.2021 11:27 Ответить
как низко
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06.10.2021 11:15 Ответить
это все пыль в глаза и попытка залечь на дно пока все уляжется....а потом все вернется на круги своя....журналистам надо идти до конца и засудить это зарвавшееся чучело
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06.10.2021 11:22 Ответить
какое "залечь на дно"? Нападение на журналистов - это уголовное преступление! Он должен не уйти , а сесть!
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06.10.2021 12:26 Ответить
Єто такой банкир, как с зебила президент.
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06.10.2021 11:24 Ответить
Ця шобла називається - зебенємафія !
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06.10.2021 11:43 Ответить
наверное в Трускавце двухнедельный курсы проходил и все - банкир. .
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06.10.2021 13:24 Ответить
Зеленский ни при чём
Никаких кредитов для него в ДНР не оформляли
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06.10.2021 11:26 Ответить
Ого, як забалакав.... І то через те, що відео вспливло...
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06.10.2021 11:27 Ответить
Повтыкали на кошерные должности всяких недоношенных идиотов - вот теперь их уши и вылазят из дермеца. Укрэксимбанк давно стал помойной ямой - не тот банк, когда им руководил Сергей Яременко - тогда и денег не было, и экономика кредитовалась, и банк развивался.
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06.10.2021 11:31 Ответить
На гілляку бидло зелене!
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06.10.2021 11:33 Ответить
Люди должны не только жаловаться, а доводить дело до конца.
Защитить свои профессиональные права.
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06.10.2021 11:48 Ответить
Лицемерная МРАЗЬ Мецгер способна назваться ХОТЬ ПРЕДАТЕЛЕМ РОДИНЫ, лишь бы не оттащили от кормушки... Господи, страна отдана в руки САМЫМ ОТПЕТЫМ УБЛЮДКАМ и народишко (назвать народом терпил, просто не позволяет совесть) это проглотит без излишних протестов.
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06.10.2021 11:48 Ответить
так эти пи***ры зеленые еще пропихивают двойного граждангство. Мало нам кацапов и жи евреев во власти...
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06.10.2021 12:13 Ответить
"...ко-ко-ко..." мужчинка чумаданчик собирает , абы подальше и не достали, ибо видимо фон создающих уже таки начали доставать оттуда, где дна нет...
( "...ко-ко-ко..." нельзя безнаказанно фоновое дерьмо плодить в расчете на то, что фоновое дерьмо , есть кому выгребать " Монастырский о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке": Расследование не займет много времени. Такое поведение недопустимо." )
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06.10.2021 12:36 Ответить
Это не искреннее раскаяние. Просто испуг за дальнейшую карьеру и попытка как-то смягчить волу возмущения.
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06.10.2021 13:09 Ответить
запретить выезд Мецгеру из Киева и из Украины. . .
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06.10.2021 13:20 Ответить
Таких треба киздити і саджати. Ніяких поблажок.уся шобла -бандюги у Ролексах.
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06.10.2021 13:21 Ответить
Прізвище в перекаді з німецької означає м'ясник. Погодьтесь, символічно.

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06.10.2021 13:45 Ответить
На то и был расчет, разыграть весь этот спектакль с журналистами и уйти красиво в отставку)))) шоу для лохов.
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06.10.2021 18:07 Ответить
правильный шаг.
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07.10.2021 05:44 Ответить
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