"Жень, слухай мене. Люди скаржаться...", - розмова Зеленського зі своїм другом і главою "Укрексімбанку" Мецгером у 2020 році. ВIДЕО

Главу "Укрексімбанку" Євгенія Мецгера і президента України Володимира Зеленського пов'язують близькі дружні відносини, і призначення Мецгера на посаді "Укрексімбанку" домагався саме Зеленський.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сім'я Мецгерів - це близькі друзі президента Зеленського і актриси "Кварталу" Олени Кравець. Саме президент Зеленський особисто домігся призначення Мецгера на пост в Укрексімбанк, і також Зеленський призначив дружину Мецгера за квотою президента до наглядової ради державного Приватбанку. Юлія Мецгер отримує від платників податків 580 тисяч гривень на місяць.

Дружні зв'язки підтверджує і телефонна розмова Зеленського з Мецгером перед камерами торік. Тоді президент обговорював з ним скарги підприємців на проблеми з реструктуризацією кредитів.

За даними LIGA.net, Укрексімбанк – державний і один з найбільших банків України. Банк активно видає кредити на великі державні проєкти. Зокрема – видав 3 млрд грн ДП "Антонов" на збірку трьох літаків Ан-178 і вклав 300 млн грн в реконструкцію аеропорту Вінниці. Також банк – головний спонсор Укравтодору в будівництві доріг. Зокрема, 2020 року банк надав Укравтодору 13,73 млрд грн на дороги. Загалом Укравтодор отримував держгарантії на 19,3 млрд грн кредиту від Укрексімбанку. Уже в серпні 2021-го банк дав Укравтодору кредит ще на 4,3 млрд грн на дороги. Водночас Укрексім – найзбитковіший банк в Україні. 2020 року він отримав рекордний збиток у 5,6 млрд грн. Причиною Мецгер називав кредитний ризик неробочих активів на 4,3 млрд грн. Банк також заборгував майже 30 млрд грн Національному банку.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Довідка. Рада з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові України - це консультативно-дорадчий орган, створений відповідно до указу президента № 808/2019. До складу ради входять 15 членів, обраних на установчих зборах Вадим Місько (секретар Ради), Олександр Бурмагін, Наталія Влащенко, Ірина Городецька, Наталія Гуменюк, Діана Дуцик, Павло Єлізаров, Максим Кречетов, Тетяна Лебедєва, Світлана Остапа, Людмила Писанко, Тетяна Попова , Сергій Томіленко, Тарас Шевченко, Сергій Штурхецький.

Раніше Рада з питань свободи слова засудила тиск на "Схеми" з боку Андрія Портнова, виступила з критикою законопроєкту "Про дезінформацію", двічі рекомендувала владі пакети заходів з підтримки медіа під час карантину, частина з яких були враховані в ухваленому законі про підтримку креативних індустрій, рекомендувала ратифікувати конвенцію про доступ до офіційних документів, яка була згодом підтримана Верховною Радою України, розробила рекомендації щодо проведення пресконференцій перших осіб держави і організації журналістських пулів, закликала Нацполіцію вжити заходів для припинення торгівлі журналістськими посвідченнями, не знайшла загроз свободі слова в санкціях проти "каналів Медведчука" і закликала владу відреагувати на репресії проти журналістів в Білорусі, а також висловилася проти практики блокування сайтів через судові арешти майнових прав користувачів.