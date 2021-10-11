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Суд відправив Мецгера під нічний домашній арешт

Суд відправив Мецгера під нічний домашній арешт

У понеділок, 11 жовтня, Голосіївський районний суд розглядає справу нападу на журналістів проєкту "Схеми" вже відстороненого від посади голови "Укрексімбанку" Євгена Мецгера і начальника служби безпеки фінансової установи Ігоря Тельбізова.

На нинішньому засіданні Мецгеру призначили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на obozrevatel.

Запобіжний захід діятиме щодня з 22:00 до 6-ї години ранку.

Аналогічна доля за рішенням колегії суддів спіткала і прессекретаря "Укрексімбанку" Володимира Пікалова.

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Нагадаємо, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

Автор: 

журналістика (1766) напад (1130) домашній арешт (197) Мецгер Євген (103)


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Топ коментарі
+15
А в чем "мера пресечения"? Стесняюсь спросить: "Мецгер никогда раньше дома не ночевал, а теперь будет вынужден"?
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11.10.2021 16:47
+12
с сохранением зарплаты, естественно!
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11.10.2021 16:40
+11
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11.10.2021 16:39
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11.10.2021 16:39 Відповісти
пацан шел к успеху, но место рождения иногда определяет место сидения...
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11.10.2021 16:40 Відповісти
с сохранением зарплаты, естественно!
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11.10.2021 16:40 Відповісти
І преміальних з бонусами, ну і з тіньовими схемами, звичайно.
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11.10.2021 17:41 Відповісти
ну так нічний же, а треба було денний, він же вдень напав
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11.10.2021 20:22 Відповісти
у зеЛоха офшорного всегда так.. за финансирование терроризма - домашнимй арест)

Но скоро снимут и этот арест - ведь мецгер друг и кум зеЛоха, да и помогает зеленскому отмывать деньги на "великому крадивництве", не говоря уже о финансировании терроризма.
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского.
"Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине.
Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил.
Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет .
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11.10.2021 16:42 Відповісти
Чекайте, чекайте, панове. Зараз суд розбереться у справі і як покарає підлих журналістів - буде мало місця!
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11.10.2021 16:42 Відповісти
Наночь в погреб...
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11.10.2021 16:44 Відповісти
Я думаю, что хватило бы и утреннего.
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11.10.2021 16:44 Відповісти
Це позор, а не банкири.
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11.10.2021 16:44 Відповісти
шоу как с медведчуком
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11.10.2021 16:46 Відповісти
Та ні, того на 1 млрд "розкручують", а цей мілкуватий.
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11.10.2021 17:39 Відповісти
это игра в напёрстки на публику

сидит дома под залог в 1 ярд

справу развалят, но пипл ещё этого не знает

залог вернут, через суд по правам человека или через Барышевский, из бюджета получит всё(что захочет)
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11.10.2021 17:45 Відповісти
Цілком можливо, ще і проценти в вигляді дивідентів витребує.
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11.10.2021 18:09 Відповісти
Недополученную прибыль
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11.10.2021 18:15 Відповісти
А в чем "мера пресечения"? Стесняюсь спросить: "Мецгер никогда раньше дома не ночевал, а теперь будет вынужден"?
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11.10.2021 16:47 Відповісти
Ночной домашний арест - это что ткое? Дверь в спальню будет охранник стеречь?
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11.10.2021 16:48 Відповісти
если гей- то охраник, если натурал- то охраница
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11.10.2021 16:59 Відповісти
браслет, а зранку він зніматиме
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11.10.2021 18:58 Відповісти
Просто АФИГЕННОЕ "НАКАЗАНИЕ" за ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА -
низя по ночам по кабакам оттягиваться.

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11.10.2021 16:49 Відповісти
Какое страшное наказание. Домой наночь возвращаться. Меня за двойки и то ставили в угол и запрещали телевизор смотреть.
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11.10.2021 16:51 Відповісти
Страшнее наказания "ночной домашний арест" мир еще не знал. Это как "семь лет расстрела" Кафки
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11.10.2021 16:54 Відповісти
"Мецгера под ночной домашний арест"

Як би ви знали, паничі, що Мєцгєр робить у ночі!
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11.10.2021 16:58 Відповісти
Нічний арешт ))) це щоб на ****** нічні не ходив ? ))))
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11.10.2021 17:18 Відповісти
А как же его покатушки на велике?
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11.10.2021 22:02 Відповісти
мне бы их жилищные хоромы с супер модными и комфортными условиями и их деньжища .я бы грубо говоря не выходил из дома.... дома свой кинотеатр, интернет, телефон, простор и красота .холодильник забит вкусностями и деликатесами. есть доставка домой чего душа желает....все развлечения.сиди себе балдей...не вечно же.... так что такое наказания для миллионеров не есть наказание!))
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11.10.2021 17:20 Відповісти
С сохранением заработной платы и соцпакета разумеется. Ну и оставили возможность посещать любимый фитнесс-клуб с массажисткой. Гуманность блин...
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11.10.2021 17:22 Відповісти
Якщо я ночую вдома, то це можна вважати нічним домашнім арештом?.. Бляха, це ж скільки я вже відсидів???!!! )) *дь, це вже не смішно. Все догори ногами - вкрав козу - пожиттєве з конхвіскацією. Продав державу - спи вдома, бандіт!!! ))))
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11.10.2021 17:29 Відповісти
А не було це "дійство" з журналістами спеціально щоб "зістрибнути" с набагато важчої статті - фінансування терористів? А так дивись якимось штрафом чи умовним терміном відбудеться і то президент на свій день нарождення може помилувати.
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11.10.2021 17:36 Відповісти
Короче отправили Мецгера в неочередной отпуск с созранением зарплаты ,за то что оккупантов спосировал.А могло быть и "хуже" наказание,отправили бы на Мальдивы закутав в клетчатое одеяло- здоровье поправлять.
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11.10.2021 17:39 Відповісти
тобто Мецгера й Пікалова вночі будуть закривати удвох
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11.10.2021 17:51 Відповісти
мабуть що тільки в Україні епохи "кварталу червоних ліхтарів" та їхнього фюрера Зелі Сраліна за фінансування терроризму та державну зраду, потенційних зрадників та злочинців відправляють додому поспати у своїх палацах, називаючі (для 73%вих лохів), оплачувану нами їх відпустку, домашнім чи нічним арештом..
наголосували, дебіли-експериментатори...
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11.10.2021 17:56 Відповісти
Ему очень страшно темной ночью, поэтому будет спать под надзором госохраны.
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11.10.2021 19:04 Відповісти
" Суд тправил мецгера под ночной домашний арест " с обязательством исполнения супружеского долга. Его адвокаты подали апелляцию.
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11.10.2021 20:42 Відповісти
Интересно, пресс-секретарь Пикалов не родственник Пикалова из Квартала-95?
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11.10.2021 20:51 Відповісти
Родственник, двоюродный.
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11.10.2021 21:18 Відповісти
Бедняга, теперь дома будет ночевать. Наказание ужасное, жена в восторге, любовницы в истерике, деньги в семье.
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11.10.2021 21:17 Відповісти
А Вагнер и Мецгер - это однофамильцы или братья-близнецы?
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11.10.2021 21:58 Відповісти
 
 