Суд відправив Мецгера під нічний домашній арешт
У понеділок, 11 жовтня, Голосіївський районний суд розглядає справу нападу на журналістів проєкту "Схеми" вже відстороненого від посади голови "Укрексімбанку" Євгена Мецгера і начальника служби безпеки фінансової установи Ігоря Тельбізова.
На нинішньому засіданні Мецгеру призначили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на obozrevatel.
Запобіжний захід діятиме щодня з 22:00 до 6-ї години ранку.
Аналогічна доля за рішенням колегії суддів спіткала і прессекретаря "Укрексімбанку" Володимира Пікалова.
Нагадаємо, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.
Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.
Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.
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Но скоро снимут и этот арест - ведь мецгер друг и кум зеЛоха, да и помогает зеленскому отмывать деньги на "великому крадивництве", не говоря уже о финансировании терроризма.
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского.
"Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине.
Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил.
Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет .
сидит дома под залог в 1 ярд
справу развалят, но пипл ещё этого не знает
залог вернут, через суд по правам человека или через Барышевский, из бюджета получит всё(что захочет)
низя по ночам по кабакам оттягиваться.
Як би ви знали, паничі, що Мєцгєр робить у ночі!
наголосували, дебіли-експериментатори...