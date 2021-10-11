Суд відправив Мецгера під нічний домашній арешт

У понеділок, 11 жовтня, Голосіївський районний суд розглядає справу нападу на журналістів проєкту "Схеми" вже відстороненого від посади голови "Укрексімбанку" Євгена Мецгера і начальника служби безпеки фінансової установи Ігоря Тельбізова.

На нинішньому засіданні Мецгеру призначили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на obozrevatel.

Запобіжний захід діятиме щодня з 22:00 до 6-ї години ранку.

Аналогічна доля за рішенням колегії суддів спіткала і прессекретаря "Укрексімбанку" Володимира Пікалова.

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Нагадаємо, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.