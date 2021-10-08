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кредит (3773) Укрексімбанк (474) SkyMall (12) Мецгер (99)

Мецгер про розслідування "Схем": Брюховецький, який отримав кредит, не порушував закон, рештою має займатися СБУ

Мецгер про розслідування

Кредит на купівлю ТЦ SkyMall був виданий компанії Брюховецького, яка пройшла перевірку служби безпеки "Укрексімбанку" і регулярно виплачує позику.

Про це пише у фейсбуці відсторонений після нападу на журналістів у його кабінеті глава правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер, інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином Мецгер відреагував на розслідування програми "Схеми". Журналісти з'ясували, що у бізнесмена Сергія Брюховецького, який купив ТЦ SkyMall в тому числі на отриманий в "Укрексімбанку" кредит, є частки в компаніях, які зареєстровані на окупованому Донбасі і платять "податки" окупантам.

"Служба Безпеки УкрЕксімбанку перевірила компанії, яким був наданий кредит. Ніяких порушень законодавства з боку власників компаній не було виявлено. Кредит не є проблемним (!), він належним чином обслуговується. Всі умови по сплаті процентів та тіла кредиту виконуються. Державний банк не зробив жодного порушення. У нас є всі документи та ми відкриті до будь-яких перевірок органів досудового слідства", - написав Мецгер.

Також дивіться: Розслідування "Схем" щодо "Укрексімбанку": 60 млн дол. кредиту бізнесмену Брюховецькому, який платить податки в "ДНР". ВIДЕО

Він зазначив, що видачу кредиту Брюховецькому підтримали Кредитний комітет "Укрексімбанку", служба безпеки, правління і незалежна наглядова рада.

"Стосовно документів, які знайшли журналісти. Ці документи мають бути передані в СБУ та має бути проведене розслідування. Чи дійсно компанії працюють на непідконтрольній території? Чи дійсно вони сплачують там податки? Сподіваюсь розслідування буде швидким та суспільство дізнається правду", - додав Мецгер.

Нагадаємо, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

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Топ коментарі
+8
Ибо он пароль знал:
"Я от НЕлоха!"
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08.10.2021 18:04
+8
Ну да, билетер 95 квартала с липовым званием баканов, ставленник суркисов и подельник ваЗЕлина будет расследовать дело кума нарко-Дэбила менгера, это Пи....ц что натворило это Существо в Стране!!!
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08.10.2021 18:28
+7
кредиты на крови

что-то новенькое.
дать 60 миллонов баксов и не проверить клиента
не смешите !
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08.10.2021 18:19
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почему гос банк выдает миллиард какому то лоху?
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08.10.2021 18:00 Відповісти
Ибо он пароль знал:
"Я от НЕлоха!"
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08.10.2021 18:04 Відповісти
кредиты на крови

что-то новенькое.
дать 60 миллонов баксов и не проверить клиента
не смешите !
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08.10.2021 18:19 Відповісти
он же сказал: проверила СБ банка.

но непонятна причина для нервов. то ли кокс палёный, то ли проверка с нужным результатом))))
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08.10.2021 18:29 Відповісти
Спонсирование ТЕРРОРИЗМА , не нарушение закона ? Кум зеГНИДЫ , не бреши и не прикидывайся ,тебя так перекалбасило от прямого вопроса журналиста ?
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08.10.2021 18:33 Відповісти
Да потому что завтра под залог отдатут В.Р. Украины и кредит ктой то получит поболее.
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08.10.2021 19:46 Відповісти
Спонсорування терористів НЕ порушення Закону? Якого, зебільного?
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08.10.2021 18:03 Відповісти
Зважаючи на те, що Sky Mall вже є предметом міжнародного судового розгляду Естонія проти України, це перш за все шахрайство. Але чи може когось здивувати 60 мільйонів, вкрадених кумом Зеленського? З огляду на їх розмах, гадаю, за цим маланцем має бути щонайменше кілька сотень. Він же не лох?
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08.10.2021 18:48 Відповісти
Хитрожопый о гешефтах. Мы, КАНЕШНА, таки да верим...
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08.10.2021 18:03 Відповісти
ну и рожа надменная, барин *****! да тебя за такое отношение к людям, расстрелять сразу и дело с концом, а не должности руководящие давать, дворы мести не боле!
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08.10.2021 18:05 Відповісти
Кто бы говорил. *****.
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08.10.2021 18:11 Відповісти
Взять кредит 60 лямов баксов желающих много и самое интересное кому его дадут в госбанке под такие проценты...никому кроме кремлевских ушлепков.
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08.10.2021 18:17 Відповісти
Какой-то сраный Мецгер не может самостоятельно дать такой кредит.
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08.10.2021 18:26 Відповісти
Хто вам таке сказав? Сраний Мецгер для того туди і прийшов.
Узгоджувати кредити добрим людям. Брати половину відкатом. Розподіляти половину з відкату між учасниками, наверх, слідчим і генпрокурору для прикриття. Залишок - собі, у вигляді моральної шкоди за розчарування в жадібності всіх цих людців. Збитки - в реєстр непрацюючих кредитів, яких там вже є 4,3 ярди, тож на додаткові 3-5% ніхто й уваги не зверне, бо за все заплачено.
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08.10.2021 19:55 Відповісти
Ну да, билетер 95 квартала с липовым званием баканов, ставленник суркисов и подельник ваЗЕлина будет расследовать дело кума нарко-Дэбила менгера, это Пи....ц что натворило это Существо в Стране!!!
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08.10.2021 18:28 Відповісти
Воно "в брігаді". Проходимо повз(((
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08.10.2021 18:28 Відповісти
Так тухло звучит. Но конечно , куму гундосой нужно вэрыть и только вэрыть
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08.10.2021 18:47 Відповісти
Друг Зеленского Баканов будет расследовать преступление второго друга Зеленского Мецгера. Ясно чем это расследование закончится.
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08.10.2021 18:56 Відповісти
Яка служба безпеки в банку, та айтішніки ми всі бачили.
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08.10.2021 19:06 Відповісти
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08.10.2021 19:08 Відповісти
Просто бесит, как он по-барски, вальяжно, свысока объясняет, с его точки зрения, слабоумным придуркам, что они придурки, и вообще - не их это дело. Ишь, чего выдумали - барина в чём-то подозревать! Вангую - расследование закончится пшиком, а перед этим "кумом" ещё и извиняться будут.
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08.10.2021 19:08 Відповісти
байки зеленых осликов. ничего, что залоговое имущество спорное и за него идет тяжба? что вы там проверяли, клоуны?
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08.10.2021 19:34 Відповісти
а отчего тогда такая бурная реакция
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08.10.2021 21:17 Відповісти
Кабінет міністрів затвердив основні напрями діяльності "Державного експортно-імпортного банку" на 2020-2024 роки.

Передбачається врахування специфіки експортної та експортно-орієнтованої діяльності. Метою є підвищення конкурентоспроможності українського бізнесу на світових ринках.

С какого вообще хера государственный банк, ориентированный на усиление экспортных позиций Украины дал кредит сепару под покупку ТРЦ? гребанный квартал за пару лет разграбит страну под ноль
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08.10.2021 21:18 Відповісти
ЗеМразь
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08.10.2021 21:26 Відповісти
Зеленский выдаёт госкредит под залог ворованного,
Баканов прикрывает...
Интересно, сколько уже погашено и в какой срок произойдёт погашение этого кредита?
Судя по всему этот чёрт брешет, как зеленский, одна шобла
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08.10.2021 21:40 Відповісти
 
 