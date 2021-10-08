Мецгер про розслідування "Схем": Брюховецький, який отримав кредит, не порушував закон, рештою має займатися СБУ
Кредит на купівлю ТЦ SkyMall був виданий компанії Брюховецького, яка пройшла перевірку служби безпеки "Укрексімбанку" і регулярно виплачує позику.
Про це пише у фейсбуці відсторонений після нападу на журналістів у його кабінеті глава правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер, інформує Цензор.НЕТ.
Таким чином Мецгер відреагував на розслідування програми "Схеми". Журналісти з'ясували, що у бізнесмена Сергія Брюховецького, який купив ТЦ SkyMall в тому числі на отриманий в "Укрексімбанку" кредит, є частки в компаніях, які зареєстровані на окупованому Донбасі і платять "податки" окупантам.
"Служба Безпеки УкрЕксімбанку перевірила компанії, яким був наданий кредит. Ніяких порушень законодавства з боку власників компаній не було виявлено. Кредит не є проблемним (!), він належним чином обслуговується. Всі умови по сплаті процентів та тіла кредиту виконуються. Державний банк не зробив жодного порушення. У нас є всі документи та ми відкриті до будь-яких перевірок органів досудового слідства", - написав Мецгер.
Він зазначив, що видачу кредиту Брюховецькому підтримали Кредитний комітет "Укрексімбанку", служба безпеки, правління і незалежна наглядова рада.
"Стосовно документів, які знайшли журналісти. Ці документи мають бути передані в СБУ та має бути проведене розслідування. Чи дійсно компанії працюють на непідконтрольній території? Чи дійсно вони сплачують там податки? Сподіваюсь розслідування буде швидким та суспільство дізнається правду", - додав Мецгер.
Нагадаємо, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.
Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.
Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.
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"Я от НЕлоха!"
что-то новенькое.
дать 60 миллонов баксов и не проверить клиента
не смешите !
но непонятна причина для нервов. то ли кокс палёный, то ли проверка с нужным результатом))))
Узгоджувати кредити добрим людям. Брати половину відкатом. Розподіляти половину з відкату між учасниками, наверх, слідчим і генпрокурору для прикриття. Залишок - собі, у вигляді моральної шкоди за розчарування в жадібності всіх цих людців. Збитки - в реєстр непрацюючих кредитів, яких там вже є 4,3 ярди, тож на додаткові 3-5% ніхто й уваги не зверне, бо за все заплачено.
Передбачається врахування специфіки експортної та експортно-орієнтованої діяльності. Метою є підвищення конкурентоспроможності українського бізнесу на світових ринках.
С какого вообще хера государственный банк, ориентированный на усиление экспортных позиций Украины дал кредит сепару под покупку ТРЦ? гребанный квартал за пару лет разграбит страну под ноль
Баканов прикрывает...
Интересно, сколько уже погашено и в какой срок произойдёт погашение этого кредита?
Судя по всему этот чёрт брешет, как зеленский, одна шобла