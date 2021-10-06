Наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила главу правління Мецгера на час розслідування нападу на журналістів, - пресслужба

Наглядова рада державного "Укрексімбанку" на екстреному позачерговому засіданні відсторонила главу правління Євгена Мецгера на період розслідування інциденту, пов'язаного з нападом на журналістів програми "Схеми" під час запису інтерв'ю в будівлі банку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу фінустанови.

Крім цього, наголошується, що на цьому засіданні наглядова рада призначила виконувачем обов'язків голови правління банку члена правління Сергія Єрмакова. Остаточне рішення наглядової ради про повноваження Мецгера буде ухвалено за результатами внутрішнього розслідування.

"Наглядова рада приносить свої щирі вибачення членам знімальної групи програми "Схеми" Олександру Мазуру та Кирилу Овсяному, а також представникам ЗМІ і всьому громадянському суспільству за прикру і неналежну поведінку голови правління і представників банку", - йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, що голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.