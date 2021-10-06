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Новини
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Наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила главу правління Мецгера на час розслідування нападу на журналістів, - пресслужба

Наглядова рада

Наглядова рада державного "Укрексімбанку" на екстреному позачерговому засіданні відсторонила главу правління Євгена Мецгера на період розслідування інциденту, пов'язаного з нападом на журналістів програми "Схеми" під час запису інтерв'ю в будівлі банку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу фінустанови.

Крім цього, наголошується, що на цьому засіданні наглядова рада призначила виконувачем обов'язків голови правління банку члена правління Сергія Єрмакова. Остаточне рішення наглядової ради про повноваження Мецгера буде ухвалено за результатами внутрішнього розслідування.

"Наглядова рада приносить свої щирі вибачення членам знімальної групи програми "Схеми" Олександру Мазуру та Кирилу Овсяному, а також представникам ЗМІ і всьому громадянському суспільству за прикру і неналежну поведінку голови правління і представників банку", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Венедіктова про напад на журналістів "Схем": "Перешкоджання не вичистити з флешок - відповідальність неминуча"

Зазначимо, що голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Автор: 

журналістика (1760) напад (1125) Укрексімбанк (478) Мецгер Євген (103)


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Топ коментарі
+8
с сохранением зп?)
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06.10.2021 12:18
+6
Еще и премия и за моральный ущерб будет....Но никто об этом не узнает. " Понять и простиь!"
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06.10.2021 12:20
+5
и наградить , орденом "Вована Мудрого"
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06.10.2021 12:21
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с сохранением зп?)
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06.10.2021 12:18 Відповісти
Еще и премия и за моральный ущерб будет....Но никто об этом не узнает. " Понять и простиь!"
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06.10.2021 12:20 Відповісти
и наградить , орденом "Вована Мудрого"
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06.10.2021 12:21 Відповісти
Краще хоть щось, ані нічого...
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06.10.2021 13:04 Відповісти
«На час розслідування» означає «доки публіка не призабуде, щоб мій дружбан Зеленський міг без шуму все зам'яти». І в даному випадку видно порушення кількох законів зразу, плюс згадувалося фінансування тероризму. Цей вже в камері?
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06.10.2021 12:22 Відповісти
Банк весь в убытках, откуда зарплата? Это что то другое...
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06.10.2021 14:24 Відповісти
Маланец сам себя отстранил. Слетает отдохнёт гле-нибудь, пока шум уляжется. Сейчас каждый день что-нибудь происходит. Кто об этом вспомнит через две нежели?
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06.10.2021 12:21 Відповісти
А потом что? Через месяц все всё забыли и иди,женечка-работай? Дело закрыто.
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06.10.2021 12:21 Відповісти
зеплєсєнь почала загавкувати тему-"..недостойна поведінка.., звільнити.., журналісти наше фсьо,блаблабла..".
А кредитування денере банком-якось і не чують, "глуха баба,не чує"
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06.10.2021 12:25 Відповісти
Это тот самый набсовет, который вчера его отмазывал и клеймил позором и нехорошими словами журналистов?
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06.10.2021 12:24 Відповісти
Клоуны что тот набсовет, что тот глава банка.
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06.10.2021 12:26 Відповісти
Клоун той хто його привів туди.
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06.10.2021 12:30 Відповісти
Їх аж 73% таких клоунів...
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06.10.2021 12:37 Відповісти
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06.10.2021 13:07 Відповісти
Поверьте моему слову - МЕЦГЕР знает так много СЕКРЕТОВ ЗЕ-клоуна и иже с ними, что ОП использует ЛЮБУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ принизить скандал и оставить эту МРАЗЬ на его посту. Правосудие возможно только ПОД ПРИСМОТРОМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ. Равнодушие к этому преступлению повлекёт за собой УРАГАННОЕ БЕЗЗАКОНИЕ и оттяжку ЛЮБЫХ ДОГОВОРЁННОСТЕЙ о членстве страны в ЕС. Мы так и останемся для мира КОРРУМПИРОВАННЫМИ ДИКАРЯМИ.
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06.10.2021 13:52 Відповісти
Не отстранить, а УВОЛИТЬ с запретом занимать руководящие должности в госструктурах + полный АУДИТ деятельности, вкл. гос.кредиты ОРДЛО. СУД-ТЮРЬМА
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06.10.2021 14:17 Відповісти
Державний банк, а вони на окупаційному балякають, уже зосвім перестали приховуватись.
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06.10.2021 14:39 Відповісти
А зачем его отстранять, его вырубить нужно, как оно само и говорило.
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06.10.2021 14:50 Відповісти
А что еще полезного за такие зарплаты сделали эти "наблюдюны"?
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06.10.2021 15:10 Відповісти
Идея Наблюдательных советов Европейская. Она прописана в протоколах реформы госпредприятий. Но у нас в всё изгοβняют на ходу. Зеля раставлял туда людей лично ему преданных и совершенно непрофессиональных. В ЕС члены таких советов в госпредприятиях получают 6 минимальных зарплат. Так возьми и здесь в Украине посади их на 6 минимальных зарплат. Так нет их посадил у нас в Украине на 6 минимальных зарплат Европейских.
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06.10.2021 16:42 Відповісти
Ну, це тільки вагнергейт швидко розслідується, а справи проти своїх зависають.
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06.10.2021 17:26 Відповісти
Ой Браво---но не повторяйте! Дешёвая оперетка для лошков в сельском клубе! Отстранил НабСовет---и все упали! Пеплом бошки посыпают, одёжу одели с Китая! Вы гондурасы ещё перловку начните жрать при всех без тефтелей--но никто и никогда вам котяхам гнусным уже НЕ поверит!
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06.10.2021 20:08 Відповісти
правильная реакция.
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07.10.2021 06:16 Відповісти
 
 