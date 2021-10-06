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Набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления Мецгера на время расследования нападения на журналистов, - пресс-служба

Набсовет

Наблюдательный совет государственного "Укрэксимбанка" на экстренном внеочередном заседании отстранил главу правления Евгения Мецгера на период расследования инцидента, связанного с нападением на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью в здании банка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу финучреждения.

Кроме этого, подчеркивается, что на данном заседании набсовет назначил исполняющим обязанности главы правления банка члена правления Сергея Ермакова. Окончательное решение набсовета о полномочиях Мецгера будет принято по результатам внутреннего расследования.

"Наблюдательный совет приносит свои искренние извинения членам съемочной группы программы "Схемы" Александру Мазуру и Кириллу Овсяному, а также представителям СМИ и всему гражданскому обществу за досадное и неподобающее поведение председателя правления и представителей банка", - следует из сообщения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венедиктова о нападении на журналистов "Схем": "Препятствование не вычистишь с флешек - ответственность неизбежна"

Отметим, что председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Автор: 

журналистика (3295) нападение (2215) Укрэксимбанк (123) Мецгер Евгений (70)


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Топ комментарии
+8
с сохранением зп?)
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06.10.2021 12:18
+6
Еще и премия и за моральный ущерб будет....Но никто об этом не узнает. " Понять и простиь!"
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06.10.2021 12:20
+5
и наградить , орденом "Вована Мудрого"
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06.10.2021 12:21
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с сохранением зп?)
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06.10.2021 12:18 Ответить
Еще и премия и за моральный ущерб будет....Но никто об этом не узнает. " Понять и простиь!"
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06.10.2021 12:20 Ответить
и наградить , орденом "Вована Мудрого"
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06.10.2021 12:21 Ответить
Краще хоть щось, ані нічого...
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06.10.2021 13:04 Ответить
«На час розслідування» означає «доки публіка не призабуде, щоб мій дружбан Зеленський міг без шуму все зам'яти». І в даному випадку видно порушення кількох законів зразу, плюс згадувалося фінансування тероризму. Цей вже в камері?
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06.10.2021 12:22 Ответить
Банк весь в убытках, откуда зарплата? Это что то другое...
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06.10.2021 14:24 Ответить
Маланец сам себя отстранил. Слетает отдохнёт гле-нибудь, пока шум уляжется. Сейчас каждый день что-нибудь происходит. Кто об этом вспомнит через две нежели?
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06.10.2021 12:21 Ответить
А потом что? Через месяц все всё забыли и иди,женечка-работай? Дело закрыто.
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06.10.2021 12:21 Ответить
зеплєсєнь почала загавкувати тему-"..недостойна поведінка.., звільнити.., журналісти наше фсьо,блаблабла..".
А кредитування денере банком-якось і не чують, "глуха баба,не чує"
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06.10.2021 12:25 Ответить
Это тот самый набсовет, который вчера его отмазывал и клеймил позором и нехорошими словами журналистов?
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06.10.2021 12:24 Ответить
Клоуны что тот набсовет, что тот глава банка.
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06.10.2021 12:26 Ответить
Клоун той хто його привів туди.
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06.10.2021 12:30 Ответить
Їх аж 73% таких клоунів...
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06.10.2021 12:37 Ответить
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06.10.2021 13:07 Ответить
Поверьте моему слову - МЕЦГЕР знает так много СЕКРЕТОВ ЗЕ-клоуна и иже с ними, что ОП использует ЛЮБУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ принизить скандал и оставить эту МРАЗЬ на его посту. Правосудие возможно только ПОД ПРИСМОТРОМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ. Равнодушие к этому преступлению повлекёт за собой УРАГАННОЕ БЕЗЗАКОНИЕ и оттяжку ЛЮБЫХ ДОГОВОРЁННОСТЕЙ о членстве страны в ЕС. Мы так и останемся для мира КОРРУМПИРОВАННЫМИ ДИКАРЯМИ.
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06.10.2021 13:52 Ответить
Не отстранить, а УВОЛИТЬ с запретом занимать руководящие должности в госструктурах + полный АУДИТ деятельности, вкл. гос.кредиты ОРДЛО. СУД-ТЮРЬМА
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06.10.2021 14:17 Ответить
Державний банк, а вони на окупаційному балякають, уже зосвім перестали приховуватись.
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06.10.2021 14:39 Ответить
А зачем его отстранять, его вырубить нужно, как оно само и говорило.
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06.10.2021 14:50 Ответить
А что еще полезного за такие зарплаты сделали эти "наблюдюны"?
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06.10.2021 15:10 Ответить
Идея Наблюдательных советов Европейская. Она прописана в протоколах реформы госпредприятий. Но у нас в всё изгοβняют на ходу. Зеля раставлял туда людей лично ему преданных и совершенно непрофессиональных. В ЕС члены таких советов в госпредприятиях получают 6 минимальных зарплат. Так возьми и здесь в Украине посади их на 6 минимальных зарплат. Так нет их посадил у нас в Украине на 6 минимальных зарплат Европейских.
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06.10.2021 16:42 Ответить
Ну, це тільки вагнергейт швидко розслідується, а справи проти своїх зависають.
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06.10.2021 17:26 Ответить
Ой Браво---но не повторяйте! Дешёвая оперетка для лошков в сельском клубе! Отстранил НабСовет---и все упали! Пеплом бошки посыпают, одёжу одели с Китая! Вы гондурасы ещё перловку начните жрать при всех без тефтелей--но никто и никогда вам котяхам гнусным уже НЕ поверит!
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06.10.2021 20:08 Ответить
правильная реакция.
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07.10.2021 06:16 Ответить
 
 