Набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления Мецгера на время расследования нападения на журналистов, - пресс-служба

Наблюдательный совет государственного "Укрэксимбанка" на экстренном внеочередном заседании отстранил главу правления Евгения Мецгера на период расследования инцидента, связанного с нападением на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью в здании банка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу финучреждения.

Кроме этого, подчеркивается, что на данном заседании набсовет назначил исполняющим обязанности главы правления банка члена правления Сергея Ермакова. Окончательное решение набсовета о полномочиях Мецгера будет принято по результатам внутреннего расследования.

"Наблюдательный совет приносит свои искренние извинения членам съемочной группы программы "Схемы" Александру Мазуру и Кириллу Овсяному, а также представителям СМИ и всему гражданскому обществу за досадное и неподобающее поведение председателя правления и представителей банка", - следует из сообщения.

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Отметим, что председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.