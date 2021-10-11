Суд отправил Мецгера под ночной домашний арест

В понедельник, 11 октября, Голосеевский районный суд рассматривает дело нападения на журналистов проекта "Схемы" уже отстраненным от должности главы "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером и начальником службы безопасности финансового учреждения Игорем Тельбизовым.

На сегодняшнем заседании Мецгеру назначили меру пресечения в виде домашнего ареста, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на obozrevatel.

Мера пресечения будет действовать ежедневно с 22:00 до 6 часов утра.

Аналогичная участь по решению коллегии судей постигла и пресс-секретаря "Укрэксимбанка" Владимира Пикалова.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикалову вручили подозрения.