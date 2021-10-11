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Суд отправил Мецгера под ночной домашний арест

Суд отправил Мецгера под ночной домашний арест

В понедельник, 11 октября, Голосеевский районный суд рассматривает дело нападения на журналистов проекта "Схемы" уже отстраненным от должности главы "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером и начальником службы безопасности финансового учреждения Игорем Тельбизовым.

На сегодняшнем заседании Мецгеру назначили меру пресечения в виде домашнего ареста, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на obozrevatel.

Мера пресечения будет действовать ежедневно с 22:00 до 6 часов утра.

Аналогичная участь по решению коллегии судей постигла и пресс-секретаря "Укрэксимбанка" Владимира Пикалова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Расследование "Схем" по "Укрэксимбанку": 60 млн долл. кредита бизнесмену Брюховецкому, который платит налоги в "ДНР". ВИДЕО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикалову вручили подозрения.

Автор: 

журналистика (3301) нападение (2219) домашний арест (188) Мецгер Евгений (70)


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Топ комментарии
+15
А в чем "мера пресечения"? Стесняюсь спросить: "Мецгер никогда раньше дома не ночевал, а теперь будет вынужден"?
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11.10.2021 16:47
+12
с сохранением зарплаты, естественно!
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11.10.2021 16:40
+11
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11.10.2021 16:39
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11.10.2021 16:39 Ответить
пацан шел к успеху, но место рождения иногда определяет место сидения...
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11.10.2021 16:40 Ответить
с сохранением зарплаты, естественно!
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11.10.2021 16:40 Ответить
І преміальних з бонусами, ну і з тіньовими схемами, звичайно.
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11.10.2021 17:41 Ответить
ну так нічний же, а треба було денний, він же вдень напав
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11.10.2021 20:22 Ответить
у зеЛоха офшорного всегда так.. за финансирование терроризма - домашнимй арест)

Но скоро снимут и этот арест - ведь мецгер друг и кум зеЛоха, да и помогает зеленскому отмывать деньги на "великому крадивництве", не говоря уже о финансировании терроризма.
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского.
"Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине.
Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил.
Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет .
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11.10.2021 16:42 Ответить
Чекайте, чекайте, панове. Зараз суд розбереться у справі і як покарає підлих журналістів - буде мало місця!
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11.10.2021 16:42 Ответить
Наночь в погреб...
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11.10.2021 16:44 Ответить
Я думаю, что хватило бы и утреннего.
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11.10.2021 16:44 Ответить
Це позор, а не банкири.
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11.10.2021 16:44 Ответить
шоу как с медведчуком
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11.10.2021 16:46 Ответить
Та ні, того на 1 млрд "розкручують", а цей мілкуватий.
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11.10.2021 17:39 Ответить
это игра в напёрстки на публику

сидит дома под залог в 1 ярд

справу развалят, но пипл ещё этого не знает

залог вернут, через суд по правам человека или через Барышевский, из бюджета получит всё(что захочет)
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11.10.2021 17:45 Ответить
Цілком можливо, ще і проценти в вигляді дивідентів витребує.
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11.10.2021 18:09 Ответить
Недополученную прибыль
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11.10.2021 18:15 Ответить
А в чем "мера пресечения"? Стесняюсь спросить: "Мецгер никогда раньше дома не ночевал, а теперь будет вынужден"?
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11.10.2021 16:47 Ответить
Ночной домашний арест - это что ткое? Дверь в спальню будет охранник стеречь?
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11.10.2021 16:48 Ответить
если гей- то охраник, если натурал- то охраница
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11.10.2021 16:59 Ответить
браслет, а зранку він зніматиме
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11.10.2021 18:58 Ответить
Просто АФИГЕННОЕ "НАКАЗАНИЕ" за ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА -
низя по ночам по кабакам оттягиваться.

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11.10.2021 16:49 Ответить
Какое страшное наказание. Домой наночь возвращаться. Меня за двойки и то ставили в угол и запрещали телевизор смотреть.
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11.10.2021 16:51 Ответить
Страшнее наказания "ночной домашний арест" мир еще не знал. Это как "семь лет расстрела" Кафки
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11.10.2021 16:54 Ответить
"Мецгера под ночной домашний арест"

Як би ви знали, паничі, що Мєцгєр робить у ночі!
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11.10.2021 16:58 Ответить
Нічний арешт ))) це щоб на ****** нічні не ходив ? ))))
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11.10.2021 17:18 Ответить
А как же его покатушки на велике?
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11.10.2021 22:02 Ответить
мне бы их жилищные хоромы с супер модными и комфортными условиями и их деньжища .я бы грубо говоря не выходил из дома.... дома свой кинотеатр, интернет, телефон, простор и красота .холодильник забит вкусностями и деликатесами. есть доставка домой чего душа желает....все развлечения.сиди себе балдей...не вечно же.... так что такое наказания для миллионеров не есть наказание!))
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11.10.2021 17:20 Ответить
С сохранением заработной платы и соцпакета разумеется. Ну и оставили возможность посещать любимый фитнесс-клуб с массажисткой. Гуманность блин...
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11.10.2021 17:22 Ответить
Якщо я ночую вдома, то це можна вважати нічним домашнім арештом?.. Бляха, це ж скільки я вже відсидів???!!! )) *дь, це вже не смішно. Все догори ногами - вкрав козу - пожиттєве з конхвіскацією. Продав державу - спи вдома, бандіт!!! ))))
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11.10.2021 17:29 Ответить
А не було це "дійство" з журналістами спеціально щоб "зістрибнути" с набагато важчої статті - фінансування терористів? А так дивись якимось штрафом чи умовним терміном відбудеться і то президент на свій день нарождення може помилувати.
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11.10.2021 17:36 Ответить
Короче отправили Мецгера в неочередной отпуск с созранением зарплаты ,за то что оккупантов спосировал.А могло быть и "хуже" наказание,отправили бы на Мальдивы закутав в клетчатое одеяло- здоровье поправлять.
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11.10.2021 17:39 Ответить
тобто Мецгера й Пікалова вночі будуть закривати удвох
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11.10.2021 17:51 Ответить
мабуть що тільки в Україні епохи "кварталу червоних ліхтарів" та їхнього фюрера Зелі Сраліна за фінансування терроризму та державну зраду, потенційних зрадників та злочинців відправляють додому поспати у своїх палацах, називаючі (для 73%вих лохів), оплачувану нами їх відпустку, домашнім чи нічним арештом..
наголосували, дебіли-експериментатори...
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11.10.2021 17:56 Ответить
Ему очень страшно темной ночью, поэтому будет спать под надзором госохраны.
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11.10.2021 19:04 Ответить
" Суд тправил мецгера под ночной домашний арест " с обязательством исполнения супружеского долга. Его адвокаты подали апелляцию.
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11.10.2021 20:42 Ответить
Интересно, пресс-секретарь Пикалов не родственник Пикалова из Квартала-95?
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11.10.2021 20:51 Ответить
Родственник, двоюродный.
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11.10.2021 21:18 Ответить
Бедняга, теперь дома будет ночевать. Наказание ужасное, жена в восторге, любовницы в истерике, деньги в семье.
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11.10.2021 21:17 Ответить
А Вагнер и Мецгер - это однофамильцы или братья-близнецы?
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11.10.2021 21:58 Ответить
 
 