Суд отправил Мецгера под ночной домашний арест
В понедельник, 11 октября, Голосеевский районный суд рассматривает дело нападения на журналистов проекта "Схемы" уже отстраненным от должности главы "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером и начальником службы безопасности финансового учреждения Игорем Тельбизовым.
На сегодняшнем заседании Мецгеру назначили меру пресечения в виде домашнего ареста, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на obozrevatel.
Мера пресечения будет действовать ежедневно с 22:00 до 6 часов утра.
Аналогичная участь по решению коллегии судей постигла и пресс-секретаря "Укрэксимбанка" Владимира Пикалова.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.
Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.
Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикалову вручили подозрения.
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Но скоро снимут и этот арест - ведь мецгер друг и кум зеЛоха, да и помогает зеленскому отмывать деньги на "великому крадивництве", не говоря уже о финансировании терроризма.
Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского.
"Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине.
Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил.
Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет .
сидит дома под залог в 1 ярд
справу развалят, но пипл ещё этого не знает
залог вернут, через суд по правам человека или через Барышевский, из бюджета получит всё(что захочет)
низя по ночам по кабакам оттягиваться.
Як би ви знали, паничі, що Мєцгєр робить у ночі!
наголосували, дебіли-експериментатори...