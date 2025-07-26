ТРЦ "Гулівер" у центрі Києва перейшов у власність держбанків через борги

"Ощадбанк" і "Укрексімбанк" оформили право власності на торговельно‑розважальний центр "Гулівер" у центрі Києва, завершивши багаторічну судово‑виконавчу тяганину з боржником – компанією "Три О".

Про це повідомив член наглядової ради "Укрексімбанку" Олександр Бевз, передає ЕП.

"Після років боротьби державні "Ощадбанк" та наш "Укрексімбанк" отримали право власності на ТРЦ "Гулівер" у Києві – як стягнення за борги його власника", – повідомив Бевз.

Сукупна заборгованість ТОВ "Три О" перед двома держбанками становила близько $675 млн, а саме $537,2 млн перед "Ощадбанком" та $137,8 млн – перед "Укрексімбанком".

При цьому, кредитну історію "Гулівера" критикували ще з 2016 року – тоді ЗМІ повідомляли, що "Ощадбанк" видав компанії‑власнику $460 млн при заставній вартості майна, яка не дотягувала й до половини суми. Відтоді борг зростав за рахунок відсотків, а самому ТРЦ кілька разів загрожував арешт активів.

Далі у 2018‑му обидва кредитори намагалися продати права вимоги за позикою із стартовою ціною 18,2 млрд грн, однак покупців не знайшлося. Нині ж замість продажу було реалізовано заставу в якості самого комплексу площею понад 150 тис. кв. м, який перейшов у власність банків.

Чому арештували ТРЦ "Гулівер"

У квітні 2024 року Київський апеляційний суд задовольнив клопотання прокурора і наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема торговельно-офісний комплекс "Гулівер" у Києві загальною площею 151,8 тисячі квадратних метрів. Це клопотання подане в межах розслідування детективів Бюро економічної безпеки, які у 2023 році повідомили про підозру генеральній директорці фірми "Три О" Ірині Круппі в ухиленні від сплати податків на суму 146 млн грн.

У червні Шевченківський районний суд міста Києва за клопотанням Офісу генпрокурора передав майно ТРЦ Gulliver в управління АРМА. А у жовтні того ж року відібрана АРМА компанія оцінила ТРЦ Gulliver у 7,6 мільярда гривень. АРМА кілька разів намагалася обрати управителя для цього ТРЦ, але безрезультатно.

Кому належить МФК "Гуллівер" у Києві

Раніше журналісти програми "Схеми" підтвердили причетність бізнесмена Віктора Поліщука до МФК "Гуллівер". Поліщук значно збагатився за часів президентства Віктора Януковича, зокрема, завдяки кредитам державних банків, частину з яких досі не повернули. При цьому відомо, що його дружина Лілія Різва є племінницею Світлани Медвєдєвої – дружини Дмитра Медвєдєва, який до 2012 року був президентом РФ, а зараз обіймає посаду заступника Радбезу РФ.

Сам Поліщук публічно заперечував, що є власником "Гуліверу". Офіційно торгівельно-розважальним та бізнес-центром керує його дружина Лілія Різва, а формальним власником компанії "Три О" (юридична назва комплексу) в реєстрі вказаний її двоюрідний брат.

Втім, журналісти отримали договір поруки за кредитами на будівництво ТРЦ, підписаний самим Поліщуком. Згідно з документом, Віктор Поліщук справді особисто поручився повернути держбанкам щонайменше $207 мільйонів у разі, якщо компанія "Три О" порушить свої зобов'язання перед "Ощадбанком" та "Укрексімбанком".

Станом на 2024 рік він заборгував цим банкам близько 14 мільярдів гривень. Однак державні банки замість спроб стягнути кошти чи нерухомість довгий час надавали фірмі Поліщука щедрі розстрочки.

Остання реструктуризація з суттєвими поступками перед структурами Поліщука щодо умов кредиту відбулась вже за часів Зеленського – у 2020 році. Вона передбачає відтермінування погашення боргів ще на чверть століття – аж до 2044 року. При цьому процентну ставку по кредиту знизили майже втричі – вона тепер складає лише 3,65% річних як у гривні, так і доларах.

Втім, попри такі пільгові умови для власника "Гуліверу", з початку 2022 року він взагалі припинив повертати гроші державі. Щомісячні виплати поновилися лише у 2023 році, і те не в повному обсязі.

На початок 2024 року власник "Гуліверу" протермінував план погашення боргу на близько 500 мільйонів гривень із загальних 14 млрд грн, які він ще має повернути "Ощадбанку" та "Укрексімбанку".