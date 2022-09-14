За зухвалий напад на журналістів друга Зеленського оштрафували на 3400 гривень

У справі нападу на журналістів "Схем" Кирила Овсяного та Олександра Мазура в "Укрексімбанку" Голосіївський районний суд Києва 14 вересня визнав винуватими колишнього голову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера, колишнього директора департаменту банківської безпеки установи Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки "Укрексімбанку" Олега Осіпова і призначив кожному штраф.

Про це з зали суду повідомляють журналісти Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

Суддя Голосіївського районного суду Києва Микола Дідик зачитав вирок, згідно з яким Євгена Мецгера визнали винуватим за ч.1 та ч.3 статті 171 Кримінального кодексу ("Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища") та визначили покарання у вигляді штрафу у розмірі 3400 гривень (200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) без позбавлення права займати певні посади.

Так само винуватими суд визнав колишніх директора департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку" Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки установи Олега Осіпова. Обох – за ч.1 та ч.2 статті 171 та ч.1 статті 126 ("Побої та мордування"). І Тельбізову, і Осіпову суд призначив штраф по 1700 гривень кожному.

У коментарі журналістам Мецгер так прокоментував вирок: "Рішення є рішення, суд є суд. Приймаємо, як є. Можу погоджуватися, можу не погоджуватись. Я поспілкуюся зі своїми адвокатами, почитаємо рішення, почитаємо всі аргументи і будемо приймати рішення подавати чи не подавати (апеляцію, – ред.)".

На уточнення щодо його намірів обіймати державні посади в майбутньому, Мецгер відповів так: "Якщо буде така нагода, буде в мене таке бажання, я буду потрібен державі - так, буду. Якщо не потрібен, то не буду. Але я вважаю, що в мене достатньо є навичок, скілів, які можуть бути потрібні державі ще".

Тельбізов рішення суду прокоментував так: "Є суд, є рішення. Тут же не клуб із розваг, хтось чимось задоволений чи ні. Я не обговорюю рішення суду, я громадянин цієї країни. І сьогодні є набагато важливіші справи, ніж обговорювати, хто тут чим задоволений. З того моменту, як вийшли з системи, ми працюємо, служимо, продовжуємо. Тому це - дрібниці життя, які сьогодні тут відбулись".

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Призначити саме таке покарання - у вигляді штрафу та без позбавлення права займати посади - суд просили державні обвинувачі (прокурори).

Адвокат журналістів Анатолій Попов, коментуючи рішення, зазначив, що суд "фактично виніс вирок у межах того, що просила прокуратура".

"Штраф - це те, що просила прокуратура. Ми будемо обговорювати питання необхідності подання апеляційної скарги від нас, коли ознайомимося з повним текстом судового рішення", - підкреслив представник потерпілих і додав: "Ми запитували, чому прокуратура не просила покарання у вигляді відсторонення від можливості обіймати певні посади. Нам повідомили, що це узгоджено з керівництвом прокуратури. Я хочу відзначити, що ми не дуже задоволені діями прокуратури в цій кримінальній справі. Бо десь із кінця жовтня було очевидно, що прокуратура не зацікавлена в нормальному розслідуванні. Ми про це дізналися 10 листопада 2021-го, коли ознайомилися з матеріалами справи. Згодом ми дізналися, що закрита 146 стаття ККУ – це незаконне позбавлення волі осіб. Нам через суд довелося її відновлювати".

Керівниця "Схем" Наталя Седлецька зазначила у фейсбуці, що покарання Мецгеру - найслабше з можливих за цією статтею.

"Суд призначив йому покарання - штраф у розмірі 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян - це 3400 гривень. Без позбавлення права займати певні посади. Саме таке покарання (найслабше з можливих за цією статтею) - просило державне обвинувачення, тобто прокуратура.

"Нагадаю, ці люди здійснили напад на знімальну групу "Cхем", коли журналіст запитав Мецгера про те, чим керувався державний банк під його керівництвом, видаючи 60 мільйонів доларів (!) кредиту бізнесмену Сергію Брюховецькому, власнику бізнесу на окупованій з 2014 року Донеччині. Його зять - народний депутат проросійської, тепер забороненої ОПЗЖ Федір Христенко, який з лютого не ходить в Раду та місцеперебування якого нині невідоме. Тоді Мецгер відповіді по суті не дав, а наказав підлеглим силою забрати камеру у оператора Олександра Мазура, та видалити відео", - зазначає журналістка.

"І що тепер з кредитом? Це, на секундочку, 2 з половиною мільярди гривень за нинішнім курсом. Чи повертає родина депутата ОПЗЖ державному банку ці кошти? Нове керівництво банку, призначене після Мецгера нам відповіло: це - таємниця. Що приховувати, якщо з кредитом все гаразд і позичальники його справно повертають? Ми і це обовязково з’ясуємо", - додає вона.

"Що ж до вироку про напад: З одного боку, притягнення до кримінальної відповідальності за напад на журналістів - це суттєво. І ми вітаємо це рішення. З іншого боку, саме покарання, на мою думку, непропорційне. Бюджет отримає від Мецгера та його колишніх підлеглих всього декілька тисяч гривень компенсації. Робочий час суддів та прокурорів в рамках цього процесу, очевидно, коштував платникам податків більше грошей. Як сказав сьогодні обвинувачений Тельбізов: "Мелочи жизни, то, что сегодня тут произошло". Поки що ми радимось в редакції з адвокатом чи подавати апеляцію", - резюмує Седлецька.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

11 жовтня суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

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