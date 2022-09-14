За дерзкое нападение на журналистов друга Зеленского оштрафовали на 3400 гривен

По делу нападения на журналистов "Схем" Кирилла Овсяного и Александра Мазура в "Укрэксимбанке" Голосеевский районный суд Киева 14 сентября признал виновными бывшего главу правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, бывшего директора департамента банковской безопасности учреждения Игоря Тельбизова и начальника управления Олега Осипова и назначил каждому штраф.

Об этом из зала суда сообщают журналисты Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Судья Голосеевского районного суда Киева Николай Дидык зачитал приговор, согласно которому Евгения Мецгера признали виновным по ч.1 и ч.3 статьи 171 Уголовного кодекса ("Незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения") и определили наказание в виде штрафа в размере 3400 гривен (200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан) без лишения права занимать определенные должности.

Также виновными суд признал бывших директора департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности учреждения Олега Осипова. Обоих – по ч.1 и ч.2 статьи 171 и ч.1 статьи 126 ("Побои и пытки"). И Тельбизову, и Осипову суд назначил штраф по 1700 гривен каждому.

В комментарии журналистам Мецгер так прокомментировал приговор: "Решение есть решение, суд есть суд. Принимаем, как есть. Могу соглашаться, могу не соглашаться. Я поговорю со своими адвокатами, почитаем решение, почитаем все аргументы и будем принимать решение подавать или не подавать" (апелляцию – ред.)".

На уточнение относительно его намерений занимать государственные должности в будущем, Мецгер ответил так: "Если будет такая возможность, будет у меня такое желание, я буду нужен государству - да, буду. Если не нужен, то не буду. Но я считаю, что в меня достаточно навыков, скилов, которые могут быть нужны государству еще".

Тельбизов решение суда прокомментировал так: "Есть суд, есть решение. Здесь же не клуб по развлечениям, кто-то чем-то доволен или нет. Я не обсуждаю решение суда, я гражданин этой страны. И сегодня есть гораздо более важные дела, чем обсуждать, кто здесь чем доволен. С того момента, как вышли из системы, мы работаем, служим, продолжаем. Поэтому это мелочи жизни, которые сегодня здесь состоялись".

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Назначить именно такое наказание – в виде штрафа и без лишения права занимать должности – суд просили государственные обвинители (прокуроры).

Адвокат журналистов Анатолий Попов, комментируя решение, отметил, что суд "фактически вынес приговор в рамках просившей прокуратуры".

"Штраф – это то, что просила прокуратура. Мы будем обсуждать вопрос о необходимости подачи апелляционной жалобы от нас, когда ознакомимся с полным текстом судебного решения", - подчеркнул представитель потерпевших и добавил: "Мы спрашивали, почему прокуратура не просила наказания в виде отстранения от возможности занимать определенные должности. Нам сообщили, что это согласовано с руководством прокуратуры. Я хочу отметить, что мы не очень удовлетворены действиями прокуратуры по этому уголовному делу. Потому что с конца октября было очевидно, что прокуратура не заинтересована в нормальном расследовании. Мы об этом узнали 10 ноября 2021 года, когда ознакомились с материалами дела. Впоследствии мы узнали, что закрытая 146 статья УКУ – это незаконное лишение свободы лиц. Нам через суд пришлось ее восстанавливать.

Руководитель "Схем" Наталья Седлецкая отметила в фейсбуке, что наказание Мецгеру - самое слабое из возможных по этой статье.

"Суд назначил ему наказание - штраф в размере 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - это 3400 гривен. Без лишения права занимать определенные должности. Именно такое наказание (самое слабое из возможных по этой статье) - просило государственное обвинение, то есть прокуратура.

"Напомню, эти люди совершили нападение на съемочную группу "Cхем", когда журналист спросил Мецгера о том, чем руководствовался государственный банк под его руководством, выдавая 60 миллионов долларов (!) кредиту бизнесмену Сергею Брюховецкому, владельцу бизнеса на оккупированной с 2014 года Донецкой области". Его зять - народный депутат пророссийской, теперь запрещенной ОПЗЖ Федор Христенко, с февраля не ходящий в Раду и местонахождение которого ныне неизвестно. Тогда Мецгер ответа по существу не дал, а приказал подчиненным силой забрать камеру у оператора Александра Мазура и удалить видео", - отмечает журналистка.

"И что теперь с кредитом? Это, на секундочку, 2 с половиной миллиарда гривен по нынешнему курсу. Возвращает ли семья депутата ОПЗЖ государственному банку эти средства? Новое руководство банка, назначенное после Мецгера, нам ответило: это - тайна. Что скрывать, если с кредитом все хорошо и заемщики его исправно возвращают? Мы и это обязательно выясним", - добавляет она.

"Что касается приговора о нападении: С одной стороны, привлечение к уголовной ответственности за нападение на журналистов - это существенно. И мы приветствуем это решение. С другой стороны, само наказание, по моему мнению, непропорционально. Бюджет получит от Мецгера и его бывших" подчиненных всего несколько тысяч гривен компенсации Рабочее время судей и прокуроров в рамках этого процесса, очевидно, стоило налогоплательщикам больше денег. Как сказал сегодня обвиняемый Тельбизов: "Дроби жизни, то, что сегодня здесь произошло". Пока мы советуемся в редакции с адвокатом или подавать апелляцию", - резюмирует Седлецкая.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к главе правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов – и у оператора насильно забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета."Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами только прервали, и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Между тем дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позже "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже наблюдательный совет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банку Пикалову вручили подозрение.

11 октября суд назначил Мецгеру меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

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