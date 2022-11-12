Банкір сім’ї Зеленського, який напав на журналістів, отримав нову грошову посаду

Наглядова рада ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") вчора, 11 листопада, призначила Євгена Мецгера головою правління.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у системі розкриття інформації НКЦПФР.

Нагадаємо, що раніше він був головою правління державного "Укрексімбанку", якого звільнили з посади через скандал з нападом на журналістів програми "Схеми".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня 2021 року журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

11 жовтня 2021 року суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.