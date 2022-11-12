УКР
Банкір сім’ї Зеленського, який напав на журналістів, отримав нову грошову посаду

мецгер

Наглядова рада ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") вчора, 11 листопада, призначила Євгена Мецгера головою правління.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у системі розкриття інформації НКЦПФР.

Нагадаємо, що раніше він був головою правління державного "Укрексімбанку", якого звільнили з посади через скандал з нападом на журналістів програми "Схеми".

Також читайте: За зухвалий напад на журналістів друга Зеленського оштрафували на 3400 гривень

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня 2021 року журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

11 жовтня 2021 року суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

+68
12.11.2022 17:24 Відповісти
+62
Зебілоїди, а як вам гарно сруть на голову, але ви можете і далі вилизувати дупу Боневтіка ( бо генерал Кривонос заблокував аеропорт). Класний у янелоха кєнтяра, зато не кум
12.11.2022 17:04 Відповісти
+47
Де тільки це корупційне рило не засвітилось...
12.11.2022 17:08 Відповісти
Сьогодні дивився старе відео Бігуса, ще довоєнне про кумівство в Зе-команді. Звичайно, там є цей Мецгер, банкір сім'ї.
От як так можна брутально брехати, когда ідеш на вибори з гаслами про боротьбу з кумівством і по цьому ж принципу влаштовуєш на посади? Це, мабуть, вже до психіатрів - патологічна брехня)

Чи от інше відео Бігуса про антиахметівський закон 5600, коли Зе-лені декларували деолігархізацію, а як результат зменшили податки на руду для Ахметова, Коломойського тощо)

Весь час брехати, що не маєш зв'язків з Коломойським і всюди просувати його інтереси)

Чи щось казати про мир, та бути маріонеткою Путіна, яка призвела до війни? Для Путіна не існує нічого самого по собі, тобто суб'єктів, навіть США це об'єкт маніпуляцій тепер и вчора, як казав "повар" Путіна - це все предмет для спецоперацій спецслужб, інформаційно-психологічних операцій, військових операцій. Як можна було пропонувати спосіб вирішення війни подивитися у очі наодинці і про щось за спиною суспільства домовлятись, не розуміючи або добре все розуміючи, що тебе використовують? Британська розвідка з'ясувала, що Путін готувався до війни 2 роки - це як раз, когда президентом був обраний Зеленський! А зустріч за Патрушевим в Омані це як взагалі?)

Наше суспільство не знає, як ідентифікувати наркоманів як Добкін молодший, шизофреніків як Кива, патологічних брехунів як Зеленський, зрадників як половина держслужбовців і три революції Гідності нічого не змінили! Це сумно!
13.11.2022 04:18 Відповісти
НУ ШО, ДЕБІЛИ? ВСЕ ЩЕ ВІРИТЕ, ЩО ПІСЛЯ ВІЙНИ БУДЕ ВСЕ ІНАКШЕ?
13.11.2022 05:06 Відповісти
Ото недавно показували відео, де бабка передала хлопцям набої рашистів...думаю згодяться. та навіть якийсь дідок і кулемета не пожаліє... на святе діло
13.11.2022 05:28 Відповісти
Прям Зеленский назначил??? Это новость порохоботам?
13.11.2022 07:14 Відповісти
Зєлєнскій в данай сітуаціі нічево не знал і не відєл? Все в цій країні відбувається через Зеленського, особливо назначення кадрів.
13.11.2022 08:03 Відповісти
Ну, якщо тобі легше від того, що не "прям" тебе юзають, тоді живи з цим.
13.11.2022 08:04 Відповісти
Им, убогий, им. Вы, быдло ЗЕбанутое все знаете, вам бубочка на ухо шепчет. ЗЕбанько, а шо там, нищеброд, с концом? твоей эпохи бедности? Карманы нашил? или тебе, быдло ЗЕбанутое, хватает подачек от хозяина вашей ботофермы Дерьмака?
13.11.2022 08:07 Відповісти
Світ врятує не Краса. Світ врятує Заборона дебілам голосувати на виборах.
13.11.2022 10:39 Відповісти
Це найбільший мінус демократії в тому що дебіли мають змогу голосувати. Тому потрібно підіймати інтелектуальний рівень наріду або робити екзамен на громадянство без котрого не можна голосувати ( мова, історія, економіка, культура )
13.11.2022 11:07 Відповісти
Інтелектуальний рівень не гарантує відповідальності.
15.11.2022 12:00 Відповісти
Але це гарантує те що при владі будуть люди котрі й можуть робити серйозні помилки, але не будуть спеціально шкодити державі як це робить нинішня влада, котра нищить економіку та культуру та наші відносити з союзниками.
15.11.2022 12:22 Відповісти
Як це гарантує? Сподіваєтесь, що люди з інтелектуальним рівнем обирають лише інтелектуалів? По перше це не так. По друге, інтелектуали здатні нанести (і наносять часом) значно більшу шкоду державі, аніж люди пересічні.
15.11.2022 12:29 Відповісти
Інтелектуали будуть як мінімум контролювати обрану владу. Як це взагалі відбувається в нормальних правових країнах. Якщо навіть розумна влада буде робити багато дурні (як робив Джонсонюк ) його попросять підти. Так працює демократія. Й потім будуть знову обирати доки не прийдуть розумні люди котрі дійсно хочуть й будуть робити корисні речі для держави.

В нас же ідіоти обрали ідіотів дії котрих не контролюють, на опозиційні мітинги на Банкову приходили люди котрі не голосували за Зекоманду.
15.11.2022 13:31 Відповісти
В Україні діє так би мовити громадська, а не партійна демократія. Щось на кшталт давньоримської, де більш активні громадяни збивалися в місцеві банди, через які вже доносили власні питання до привілейованого сенату. Зокрема і про суспільні потреби щодо хліба, вина і видовищ. Українські партії і громадські організації скидаються на ті римські банди. Вони й мають можливість контролювати владу, якщо лише нарід не обирає монобільшість. В Британії, владу контролюють партії. Як опозиційна, так і провладна. Джонсона посунув не контроль умовних інтелектуалів, а незалежні ЗМІ і конкуренція у власній партії. А за кандидата в прем''єри голосували не лише MPs, а й усі члени партії. Серед яких "інтелектуали" не мають більшості.
Попри відмінність інтелектуального рівня Зеленського і Джонсона, обидва використовували схожі способи дістатися влади. Проте інститути британської демократії обмежили інтелектуала Джонсона. Тоді як невіглас Зеленський і далі владу посилюєу, бо для протидії президенту українські інститути заслабкі. Державні органи і ЗМІ - залежні, а активні громадяни, що здатні на владу вплинути, здебільшого зайняті війною.
15.11.2022 14:21 Відповісти
Теперь журналистов будут бить более аккуратно, но не менее сильно.
показати весь коментар
Зеломойский своих не бросает. Бабло прежде всего. В окружении Зе 85 % не понятного народа, которые умеют только ворочать и делать,,гешефт ,
13.11.2022 07:43 Відповісти
дЕрмак купил бывший телеканал Ахметова...,откуда баблишко,?😆
Телеканал назвали "Мы Украина",, ЗеКодломойские чуваки готовятся к выборам...
13.11.2022 08:34 Відповісти
Добре зеля собі репутацію набиває. Війна в нього по плану та графіку. З ****** домовився, і сцить в очі, поки гинуть люди які не знають такої наглої срані!
13.11.2022 08:42 Відповісти
ну так, покарали як водиться - "... і щуку кинули у річку"!
13.11.2022 10:47 Відповісти
Це призначення - перший крок до "освоєння" грошей на відбудову зруйнованого житла від майбутніх надходжень.Крок на випередження.Грошей ЩЕ немає але МИ вже ТУТ.
13.11.2022 11:01 Відповісти
А Зебіли вже встигли 1000 разів зализати зад своєму блазню і зробити з нього героя.Ну а як же? ВІН ЖЕ НЕВТІК!
13.11.2022 11:41 Відповісти
Доки Україна не стане Українською
Доки Українська Naція нестане при державному Кермі
Доти ріZZні там ,,мецґери,,будуть пити українську кров
13.11.2022 11:57 Відповісти
Якби цей Мецгер був щирим українцем, гадаєте його поведінка була б прийнятною?
15.11.2022 12:03 Відповісти
