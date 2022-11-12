Банкір сім’ї Зеленського, який напав на журналістів, отримав нову грошову посаду
Наглядова рада ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") вчора, 11 листопада, призначила Євгена Мецгера головою правління.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у системі розкриття інформації НКЦПФР.
Нагадаємо, що раніше він був головою правління державного "Укрексімбанку", якого звільнили з посади через скандал з нападом на журналістів програми "Схеми".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня 2021 року журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.
Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.
Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.
11 жовтня 2021 року суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
От як так можна брутально брехати, когда ідеш на вибори з гаслами про боротьбу з кумівством і по цьому ж принципу влаштовуєш на посади? Це, мабуть, вже до психіатрів - патологічна брехня)
Чи от інше відео Бігуса про антиахметівський закон 5600, коли Зе-лені декларували деолігархізацію, а як результат зменшили податки на руду для Ахметова, Коломойського тощо)
Весь час брехати, що не маєш зв'язків з Коломойським і всюди просувати його інтереси)
Чи щось казати про мир, та бути маріонеткою Путіна, яка призвела до війни? Для Путіна не існує нічого самого по собі, тобто суб'єктів, навіть США це об'єкт маніпуляцій тепер и вчора, як казав "повар" Путіна - це все предмет для спецоперацій спецслужб, інформаційно-психологічних операцій, військових операцій. Як можна було пропонувати спосіб вирішення війни подивитися у очі наодинці і про щось за спиною суспільства домовлятись, не розуміючи або добре все розуміючи, що тебе використовують? Британська розвідка з'ясувала, що Путін готувався до війни 2 роки - це як раз, когда президентом був обраний Зеленський! А зустріч за Патрушевим в Омані це як взагалі?)
Наше суспільство не знає, як ідентифікувати наркоманів як Добкін молодший, шизофреніків як Кива, патологічних брехунів як Зеленський, зрадників як половина держслужбовців і три революції Гідності нічого не змінили! Це сумно!
В нас же ідіоти обрали ідіотів дії котрих не контролюють, на опозиційні мітинги на Банкову приходили люди котрі не голосували за Зекоманду.
Попри відмінність інтелектуального рівня Зеленського і Джонсона, обидва використовували схожі способи дістатися влади. Проте інститути британської демократії обмежили інтелектуала Джонсона. Тоді як невіглас Зеленський і далі владу посилюєу, бо для протидії президенту українські інститути заслабкі. Державні органи і ЗМІ - залежні, а активні громадяни, що здатні на владу вплинути, здебільшого зайняті війною.
Телеканал назвали "Мы Украина",, ЗеКодломойские чуваки готовятся к выборам...
Доки Українська Naція нестане при державному Кермі
Доти ріZZні там ,,мецґери,,будуть пити українську кров