Банкир семьи Зеленского, напавший на журналистов, получил новый денежный пост
Наблюдательный совет ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжилье") вчера, 11 ноября, назначил Евгения Мецгера главой правления.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Напомним, что ранее он был главой правления государственного "Укрэксимбанка", которого уволили с должности из-за скандала с нападением на журналистов программы "Схемы".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября 2021 журналисты "Схем" пришли на интервью к главе правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов – и у оператора насильно забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами только прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Между тем дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.
Позже "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.
Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже наблюдательный совет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банку Пикалову вручили подозрения.
11 октября 2021 года суд назначил Мецгеру меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
От як так можна брутально брехати, когда ідеш на вибори з гаслами про боротьбу з кумівством і по цьому ж принципу влаштовуєш на посади? Це, мабуть, вже до психіатрів - патологічна брехня)
Чи от інше відео Бігуса про антиахметівський закон 5600, коли Зе-лені декларували деолігархізацію, а як результат зменшили податки на руду для Ахметова, Коломойського тощо)
Весь час брехати, що не маєш зв'язків з Коломойським і всюди просувати його інтереси)
Чи щось казати про мир, та бути маріонеткою Путіна, яка призвела до війни? Для Путіна не існує нічого самого по собі, тобто суб'єктів, навіть США це об'єкт маніпуляцій тепер и вчора, як казав "повар" Путіна - це все предмет для спецоперацій спецслужб, інформаційно-психологічних операцій, військових операцій. Як можна було пропонувати спосіб вирішення війни подивитися у очі наодинці і про щось за спиною суспільства домовлятись, не розуміючи або добре все розуміючи, що тебе використовують? Британська розвідка з'ясувала, що Путін готувався до війни 2 роки - це як раз, когда президентом був обраний Зеленський! А зустріч за Патрушевим в Омані це як взагалі?)
Наше суспільство не знає, як ідентифікувати наркоманів як Добкін молодший, шизофреніків як Кива, патологічних брехунів як Зеленський, зрадників як половина держслужбовців і три революції Гідності нічого не змінили! Це сумно!
В нас же ідіоти обрали ідіотів дії котрих не контролюють, на опозиційні мітинги на Банкову приходили люди котрі не голосували за Зекоманду.
Попри відмінність інтелектуального рівня Зеленського і Джонсона, обидва використовували схожі способи дістатися влади. Проте інститути британської демократії обмежили інтелектуала Джонсона. Тоді як невіглас Зеленський і далі владу посилюєу, бо для протидії президенту українські інститути заслабкі. Державні органи і ЗМІ - залежні, а активні громадяни, що здатні на владу вплинути, здебільшого зайняті війною.
Телеканал назвали "Мы Украина",, ЗеКодломойские чуваки готовятся к выборам...
Доки Українська Naція нестане при державному Кермі
Доти ріZZні там ,,мецґери,,будуть пити українську кров