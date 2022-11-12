РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10601 посетитель онлайн
Новости
23 900 125

Банкир семьи Зеленского, напавший на журналистов, получил новый денежный пост

мецгер

Наблюдательный совет ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжилье") вчера, 11 ноября, назначил Евгения Мецгера главой правления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Напомним, что ранее он был главой правления государственного "Укрэксимбанка", которого уволили с должности из-за скандала с нападением на журналистов программы "Схемы".

Читайте: За дерзкое нападение на журналистов друга Зеленского оштрафовали на 3400 гривен

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября 2021 журналисты "Схем" пришли на интервью к главе правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов – и у оператора насильно забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами только прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Между тем дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позже "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже наблюдательный совет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банку Пикалову вручили подозрения.

11 октября 2021 года суд назначил Мецгеру меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

жилье (913) назначение (2209) Мецгер Евгений (70)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+68
показать весь комментарий
12.11.2022 17:24 Ответить
+62
Зебілоїди, а як вам гарно сруть на голову, але ви можете і далі вилизувати дупу Боневтіка ( бо генерал Кривонос заблокував аеропорт). Класний у янелоха кєнтяра, зато не кум
показать весь комментарий
12.11.2022 17:04 Ответить
+47
Де тільки це корупційне рило не засвітилось...
показать весь комментарий
12.11.2022 17:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Сьогодні дивився старе відео Бігуса, ще довоєнне про кумівство в Зе-команді. Звичайно, там є цей Мецгер, банкір сім'ї.
От як так можна брутально брехати, когда ідеш на вибори з гаслами про боротьбу з кумівством і по цьому ж принципу влаштовуєш на посади? Це, мабуть, вже до психіатрів - патологічна брехня)

Чи от інше відео Бігуса про антиахметівський закон 5600, коли Зе-лені декларували деолігархізацію, а як результат зменшили податки на руду для Ахметова, Коломойського тощо)

Весь час брехати, що не маєш зв'язків з Коломойським і всюди просувати його інтереси)

Чи щось казати про мир, та бути маріонеткою Путіна, яка призвела до війни? Для Путіна не існує нічого самого по собі, тобто суб'єктів, навіть США це об'єкт маніпуляцій тепер и вчора, як казав "повар" Путіна - це все предмет для спецоперацій спецслужб, інформаційно-психологічних операцій, військових операцій. Як можна було пропонувати спосіб вирішення війни подивитися у очі наодинці і про щось за спиною суспільства домовлятись, не розуміючи або добре все розуміючи, що тебе використовують? Британська розвідка з'ясувала, що Путін готувався до війни 2 роки - це як раз, когда президентом був обраний Зеленський! А зустріч за Патрушевим в Омані це як взагалі?)

Наше суспільство не знає, як ідентифікувати наркоманів як Добкін молодший, шизофреніків як Кива, патологічних брехунів як Зеленський, зрадників як половина держслужбовців і три революції Гідності нічого не змінили! Це сумно!
показать весь комментарий
13.11.2022 04:18 Ответить
НУ ШО, ДЕБІЛИ? ВСЕ ЩЕ ВІРИТЕ, ЩО ПІСЛЯ ВІЙНИ БУДЕ ВСЕ ІНАКШЕ?
показать весь комментарий
13.11.2022 05:06 Ответить
Ото недавно показували відео, де бабка передала хлопцям набої рашистів...думаю згодяться. та навіть якийсь дідок і кулемета не пожаліє... на святе діло
показать весь комментарий
13.11.2022 05:28 Ответить
Прям Зеленский назначил??? Это новость порохоботам?
показать весь комментарий
13.11.2022 07:14 Ответить
Зєлєнскій в данай сітуаціі нічево не знал і не відєл? Все в цій країні відбувається через Зеленського, особливо назначення кадрів.
показать весь комментарий
13.11.2022 08:03 Ответить
Ну, якщо тобі легше від того, що не "прям" тебе юзають, тоді живи з цим.
показать весь комментарий
13.11.2022 08:04 Ответить
Им, убогий, им. Вы, быдло ЗЕбанутое все знаете, вам бубочка на ухо шепчет. ЗЕбанько, а шо там, нищеброд, с концом? твоей эпохи бедности? Карманы нашил? или тебе, быдло ЗЕбанутое, хватает подачек от хозяина вашей ботофермы Дерьмака?
показать весь комментарий
13.11.2022 08:07 Ответить
Світ врятує не Краса. Світ врятує Заборона дебілам голосувати на виборах.
показать весь комментарий
13.11.2022 10:39 Ответить
Це найбільший мінус демократії в тому що дебіли мають змогу голосувати. Тому потрібно підіймати інтелектуальний рівень наріду або робити екзамен на громадянство без котрого не можна голосувати ( мова, історія, економіка, культура )
показать весь комментарий
13.11.2022 11:07 Ответить
Інтелектуальний рівень не гарантує відповідальності.
показать весь комментарий
15.11.2022 12:00 Ответить
Але це гарантує те що при владі будуть люди котрі й можуть робити серйозні помилки, але не будуть спеціально шкодити державі як це робить нинішня влада, котра нищить економіку та культуру та наші відносити з союзниками.
показать весь комментарий
15.11.2022 12:22 Ответить
Як це гарантує? Сподіваєтесь, що люди з інтелектуальним рівнем обирають лише інтелектуалів? По перше це не так. По друге, інтелектуали здатні нанести (і наносять часом) значно більшу шкоду державі, аніж люди пересічні.
показать весь комментарий
15.11.2022 12:29 Ответить
Інтелектуали будуть як мінімум контролювати обрану владу. Як це взагалі відбувається в нормальних правових країнах. Якщо навіть розумна влада буде робити багато дурні (як робив Джонсонюк ) його попросять підти. Так працює демократія. Й потім будуть знову обирати доки не прийдуть розумні люди котрі дійсно хочуть й будуть робити корисні речі для держави.

В нас же ідіоти обрали ідіотів дії котрих не контролюють, на опозиційні мітинги на Банкову приходили люди котрі не голосували за Зекоманду.
показать весь комментарий
15.11.2022 13:31 Ответить
В Україні діє так би мовити громадська, а не партійна демократія. Щось на кшталт давньоримської, де більш активні громадяни збивалися в місцеві банди, через які вже доносили власні питання до привілейованого сенату. Зокрема і про суспільні потреби щодо хліба, вина і видовищ. Українські партії і громадські організації скидаються на ті римські банди. Вони й мають можливість контролювати владу, якщо лише нарід не обирає монобільшість. В Британії, владу контролюють партії. Як опозиційна, так і провладна. Джонсона посунув не контроль умовних інтелектуалів, а незалежні ЗМІ і конкуренція у власній партії. А за кандидата в прем''єри голосували не лише MPs, а й усі члени партії. Серед яких "інтелектуали" не мають більшості.
Попри відмінність інтелектуального рівня Зеленського і Джонсона, обидва використовували схожі способи дістатися влади. Проте інститути британської демократії обмежили інтелектуала Джонсона. Тоді як невіглас Зеленський і далі владу посилюєу, бо для протидії президенту українські інститути заслабкі. Державні органи і ЗМІ - залежні, а активні громадяни, що здатні на владу вплинути, здебільшого зайняті війною.
показать весь комментарий
15.11.2022 14:21 Ответить
Теперь журналистов будут бить более аккуратно, но не менее сильно.
показать весь комментарий
13.11.2022 07:41 Ответить
Зеломойский своих не бросает. Бабло прежде всего. В окружении Зе 85 % не понятного народа, которые умеют только ворочать и делать,,гешефт ,
показать весь комментарий
13.11.2022 07:43 Ответить
дЕрмак купил бывший телеканал Ахметова...,откуда баблишко,?😆
Телеканал назвали "Мы Украина",, ЗеКодломойские чуваки готовятся к выборам...
показать весь комментарий
13.11.2022 08:34 Ответить
Добре зеля собі репутацію набиває. Війна в нього по плану та графіку. З ****** домовився, і сцить в очі, поки гинуть люди які не знають такої наглої срані!
показать весь комментарий
13.11.2022 08:42 Ответить
ну так, покарали як водиться - "... і щуку кинули у річку"!
показать весь комментарий
13.11.2022 10:47 Ответить
Це призначення - перший крок до "освоєння" грошей на відбудову зруйнованого житла від майбутніх надходжень.Крок на випередження.Грошей ЩЕ немає але МИ вже ТУТ.
показать весь комментарий
13.11.2022 11:01 Ответить
А Зебіли вже встигли 1000 разів зализати зад своєму блазню і зробити з нього героя.Ну а як же? ВІН ЖЕ НЕВТІК!
показать весь комментарий
13.11.2022 11:41 Ответить
Доки Україна не стане Українською
Доки Українська Naція нестане при державному Кермі
Доти ріZZні там ,,мецґери,,будуть пити українську кров
показать весь комментарий
13.11.2022 11:57 Ответить
Якби цей Мецгер був щирим українцем, гадаєте його поведінка була б прийнятною?
показать весь комментарий
15.11.2022 12:03 Ответить
Страница 2 из 2
 
 