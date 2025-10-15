"Укрэксимбанк" не раскрывает информацию о судьбе кредита на $60 млн семье Христенко, - СМИ

"Укрэксимбанк" не ответил, выплачиваются ли обязательства по кредиту в $60 млн, который банк выдал бизнесмену Сергею Брюховецкому, компания которого платила налоги группировке "ДНР". Он также является тестем нардепа ОПЗЖ Федора Христенко, которого подозревают в госизмене.

Об этом рассказали журналисты "Схем", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Там отметили, что не могут разглашать сведения, защищенные банковской тайной.

Кредит на $60 млн банк выдал в 2021 году под залог - столичный ТРЦ SkyMall.

В 2021 году журналисты рассказали о выдаче этого кредита в материале и обратились за комментарием к тогдашнему председателю правления "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру, что закончилось нападением на съемочную группу и указаниями забрать видеокамеры и удалить запись.

На запрос журналистам заявили, что "все ключевые должностные лица, участвовавшие в принятии решения по кредитованию, сейчас в учреждении не работают". Там добавили внесли изменения во внутренние правила.

"По результатам проведенных проверок и служебных расследований, Банком, среди прочего, внесены изменения во внутренние нормативные документы относительно изменений и подходов, которые делают невозможным возникновение подобных случаев в будущем. Банк постоянно развивается в процедуре прозрачности выдачи кредитов и недопущения случаев мошенничества", - говорится в ответе.

Источники журналистов в "Укрэксимбанке" на условиях анонимности сообщили, что заемщик платит по кредиту, но не полностью выполняет платежные обязательства, из-за чего имеет штрафные санкции. В то же время в государственном банке пока не планируют идти в суд, потому что надеются со временем все же взыскать средства с заемщика.

Журналисты обратили внимание, что в ТРЦ SkyMall, который стал залогом по большому валютному кредиту, появились новые совладельцы.

Так, в компании "Славиан", которая является владелицей ТРЦ SkyMall через другую фирму "Оптовая сеть 2011", бенефициаром которой через кипрский оффшор Napstor Limited был только Брюховецкий, появилось еще двое совладельцев. Это гражданин Великобритании Марк Родес, проживающий на Кипре, и гражданин Израиля Игорь Корев.

Изменения зафиксированы в системе YouControl 1 августа этого года - через две недели после объявления подозрения нардепу Христенко 21 июля. Еще 22 июля, согласно выписке из Единого государственного реестра юрлиц и предпринимателей, конечным бенефициарным владельцем значился единолично Брюховецкий.

В "Славиане" также изменились доли: у тестя Христенко - осталось всего 30% компании, столько же у Родеса - причем, согласно структуре собственности, это произошло еще в ноябре 2021 - и 40% у Корева, с сентября 2024. Хотя ни в кипрском, ни в украинском реестре в тот период это не было отражено.

Анализ "Схем" показал, что эти новые совладельцы ТРЦ SkyMall тоже имеют связи с РФ.

Нападение на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке"

4 октября 2021 года журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Тем временем дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позже "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже наблюдательный совет "Укрэксимбанка" отстранил председателя правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикалову вручили подозрения.

11 октября 2021 года суд назначил Мецгеру меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

14 сентября 2022 года суд признал виновными бывшего председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, бывшего директора департамента банковской безопасности учреждения Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности "Укрэксимбанка" Олега Осипова и назначил каждому штраф. Мецгеру определили наказание в виде штрафа в размере 3400 гривен. Тельбизову и Осипову суд назначил штраф по 1700 гривен каждому.

11 ноября 2022 года Мецгера назначили председателем правления ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжилье").

17 марта 2025 года суд закрыл производство по делу в связи с истечением сроков привлечения к ответственности бывшего главы госбанка Евгения Мецгера, экс-директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и экс-начальника управления внутренней безопасности Олега Осипова.

