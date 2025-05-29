"Укрексімбанк" отримав 2,4 мільярда гривень прибутку за квартал

Державний "Укрексімбанк" за перший квартал цього року збільшив свій чистий прибуток порівняно із першим кварталом торік на 26%, або на 508,6 млн грн – до 2,4 млрд грн.

Про це свідчить звітність банку, передає Інтерфакс-Україна.

Чистий процентний дохід банку зріс на 42,5%, або на 686,5 млн грн – до 2,3 млрд грн, тоді як чистий комісійний дохід – на 4,4%, або на 12,6 млн грн, до 301,4 млн грн.

Загальні активи банку за січень-березень 2025 року зросли 0,3%, або 945,5 млн грн – до 292 млрд грн, тоді як загальна сума зобов'язань зменшилася на 0,4%, або на 1 млрд грн – до 278,8 млрд грн.

Сума коштів клієнтів в "Укрексімбанку" зросла на 1,3%, або 3,26 млрд грн – до 247,3 млрд, тоді як кошти банків зменшилися на 17%, або на 393 млн грн – до 1,92 млрд грн.

За перший квартал цього року "Укрексімбанк" збільшив власний капітал на 17,6%, або на 1,9 млрд грн – до 13,3 млрд грн.

"Протягом трьох місяців 2025 року банк перевищував очікувані нормативи достатності капіталу, визначені оновленою Програмою капіталізації, та дотримувався мінімальних рівнів пруденційних нормативів відповідно до вимог НБУ", – сказано в звіті.

Нагадаємо, "Укрексімбанк" завершив 2024 рік із рекордним прибутком до оподаткування – 5,9 млрд грн, що на 20,1% більше, ніж у 2023 році. Чистий прибуток становив 2,8 млрд грн, що на 16,1% менше ніж 2023 року через зростання податку на прибуток на 93% – до 3,1 млрд грн.

У вересні минулого року стало відомо, що державний "Укрексімбанк" закриває свої представництва у Великій Британії та США для оптимізації операційних витрат.